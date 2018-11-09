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Вперед, за скарбами гетьмана!

Вперед, за скарбами гетьмана!
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  #<1 ... 163164165166
Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 08:15

Музична пауза

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 15:59

Re: Вперед, за скарбами гетьмана!

Подскажите гуру рынка,если пополнять счет фиатом на бирже CEX.IO-банковский перевод написано без % и комиссий,а сколько за такой перевод сдерут наши Приват или ПУМБ к примеру и будет ли сумма ограничения по платежу??Кто сталкивался-кто знает-растолкуйте пжл. И на вывод средств на той же бирже стоит на VISA всего 3.8$ или я что то не так понял??Как то необычно мало https://cex.io/limits-commissions#/direction/withdrawal Спасибо.
osafly
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 16:07

Re: Вперед, за скарбами гетьмана!

osafly написав:Подскажите гуру рынка,если пополнять счет фиатом на бирже CEX.IO-банковский перевод написано без % и комиссий,а сколько за такой перевод сдерут наши Приват или ПУМБ к примеру и будет ли сумма ограничения по платежу??Кто сталкивался-кто знает-растолкуйте пжл. И на вывод средств на той же бирже стоит на VISA всего 3.8$ или я что то не так понял??Как то необычно мало https://cex.io/limits-commissions#/direction/withdrawal Спасибо.
У cex.io есть офисы в Украине, и они весьма жёстко занимаются мониторингом, потому готовьтесь сразу к блокировке счета и куче вопросов о подтверждении происхождения средств, и фиата, и крипты, для крипты - где именно покупали, или доказательства что майнили, если купили не на бирже - сразу досвидания.
А вывод на визу действительно очень дёшево.
Я успел попользоваться несколько месяцев, и все - так и не удалось им доказать что не верблюд, счета так и остались заблокированы, дали только все вывести.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 08:35

Зі святом Покрови пресвятої Богородиці!

Як вороги колись палили
Константинополя жита -
Покрови хусткою накрила
Всіх Богородиця свята.
Коли навколо царство змови
Марнує прожиті літа,
Накриє хусткою Покрови
Нас Богородиця свята.
Молитва з Богом є розмова,
І часто подумки без слів,
А Бога Матері Покрова
Хай вбереже від ворогів.
Від сил кривавих і ворожих,
Що нашу землю гнітять знов,
Хай буде завжди на сторожі
Від Богородиці Покров.

Зображення
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:58

Ненажерливий кролік

Оподаткування (наЛОХообкладення, правильніше :mrgreen: )відсоткових доходів по депозитах доводиться переважно на більш заможні верстви населення і не є найважливішим фактором, що впливає на приплив коштів фізичних осіб в банки. (Виносьте активніше всі свої монетки, щоб довести протилежне! :mrgreen: Нехай зачухаються, абАрзєлі :evil: )Тому питання скасування податку з відсоткових доходів не стоїть на порядку денному, повідомила прес-служба Національного банку України в коментарі виданню «Економічна правда».https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/11/6/642375/
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 09:37

антинаЛОХовий майдан

Всі приєднуємося до флешмобу! :P Харе годувати ненажерливого кроля! :evil: Долой наЛОХ на депозити! 8) І взагалі всі наЛОХи... 8)

До флеш-мобу від українських зірок шоу-бізу “Ідіть у ср.ку!” приєднуються прості українці.

Нагадаємо, флеш-моб адресований українським депутатам після інциденту, який виник у кулуарах Верховної Ради між нардепом від БПП Барною та журналістом. Тоді депутат обматюкав журналіста через незручні питання.

Заробітчанка з Італії вирішила приєднатися до флеш-мобу у відповідь на дії Барни. Жінка у простій і дуже доступній формі пояснила депутатам, чому українці змушені покидати рідну землю і їхати на заробітки. У кадрі вона скрутила дулю і назвала її податками, які заробітчани платитимуть в бюджет України. І, звісно, за умовами флеш-мобу, українка вказала точну адресу, куди іти всім депутатам.

https://inlviv.in.ua/suspilstvo/chomu-n ... r-ku-video
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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