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Додано: Нед 09 вер, 2018 08:15
Музична пауза
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 06 жов, 2018 15:59
Re: Вперед, за скарбами гетьмана!
Подскажите гуру рынка,если пополнять счет фиатом на бирже CEX.IO-банковский перевод написано без % и комиссий,а сколько за такой перевод сдерут наши Приват или ПУМБ к примеру и будет ли сумма ограничения по платежу??Кто сталкивался-кто знает-растолкуйте пжл. И на вывод средств на той же бирже стоит на VISA всего 3.8$ или я что то не так понял??Как то необычно мало
Додано: Суб 06 жов, 2018 16:07
Re: Вперед, за скарбами гетьмана!
У cex.io есть офисы в Украине, и они весьма жёстко занимаются мониторингом, потому готовьтесь сразу к блокировке счета и куче вопросов о подтверждении происхождения средств, и фиата, и крипты, для крипты - где именно покупали, или доказательства что майнили, если купили не на бирже - сразу досвидания.
А вывод на визу действительно очень дёшево.
Я успел попользоваться несколько месяцев, и все - так и не удалось им доказать что не верблюд, счета так и остались заблокированы, дали только все вывести.
Додано: Нед 14 жов, 2018 08:35
Зі святом Покрови пресвятої Богородиці!
Як вороги колись палили
Константинополя жита -
Покрови хусткою накрила
Всіх Богородиця свята.
Коли навколо царство змови
Марнує прожиті літа,
Накриє хусткою Покрови
Нас Богородиця свята.
Молитва з Богом є розмова,
І часто подумки без слів,
А Бога Матері Покрова
Хай вбереже від ворогів.
Від сил кривавих і ворожих,
Що нашу землю гнітять знов,
Хай буде завжди на сторожі
Від Богородиці Покров.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:58
Ненажерливий кролік
Оподаткування (наЛОХообкладення, правильніше )відсоткових доходів по депозитах доводиться переважно на більш заможні верстви населення і не є найважливішим фактором, що впливає на приплив коштів фізичних осіб в банки. (Виносьте активніше всі свої монетки, щоб довести протилежне! Нехай зачухаються, абАрзєлі )Тому питання скасування податку з відсоткових доходів не стоїть на порядку денному, повідомила прес-служба Національного банку України в коментарі виданню «Економічна правда».
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 10 лис, 2018 09:37
антинаЛОХовий майдан
Всі приєднуємося до флешмобу! Харе годувати ненажерливого кроля! Долой наЛОХ на депозити! І взагалі всі наЛОХи...
До флеш-мобу від українських зірок шоу-бізу “Ідіть у ср.ку!” приєднуються прості українці.
Нагадаємо, флеш-моб адресований українським депутатам після інциденту, який виник у кулуарах Верховної Ради між нардепом від БПП Барною та журналістом. Тоді депутат обматюкав журналіста через незручні питання.
Заробітчанка з Італії вирішила приєднатися до флеш-мобу у відповідь на дії Барни. Жінка у простій і дуже доступній формі пояснила депутатам, чому українці змушені покидати рідну землю і їхати на заробітки. У кадрі вона скрутила дулю і назвала її податками, які заробітчани платитимуть в бюджет України. І, звісно, за умовами флеш-мобу, українка вказала точну адресу, куди іти всім депутатам.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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