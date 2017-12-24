Агропросперис Банк (Астра Банк)

big539 написав:А ну ка, поправте меня, если я не правильно напишу: если я потрачу с карты 10тыс то получу 100грн кешбека И со счёта карты на другой счёт "манибокс" переведётся 300грн, и там они будут отлёживаться под 33%. Так
big539 написав:А ну ка, поправте меня, если я не правильно напишу: если я потрачу с карты 10тыс то получу 100грн кешбека И со счёта карты на другой счёт "манибокс" переведётся 300грн, и там они будут отлёживаться под 33%. Так
Золотые времена.
Ну ещё до этого было и 2% и без манибокса, который раз в год мона было разбить и КБ вертался в день проводки операции по картсчету!
pantera Банк со 100% иностранным капиталом (США). Специализируется на финансировании малых и средних фермеров. Недавно предложил депозиты, является участником Фонда гарантирования. Сейчас банк увеличивает капитал до 210 млн.грн. http://interfax.com.ua/news/economic/406473.html