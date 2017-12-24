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Агропросперис
Банк (Астра Банк)

Агропросперис Банк (Астра Банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 237238239240

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Агропросперис Банк (Астра Банк) 3.1 5 36
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
8
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2016 17:37

Каргилл себе банчик карманный сделал?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2016 17:31

  BBC написав:Каргилл себе банчик карманный сделал?


Так видно дешевше чим з кимось зв"язуватись :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2016 19:10

  big539 написав:А ну ка, поправте меня, если я не правильно напишу:
если я потрачу с карты 10тыс то получу 100грн кешбека
И
со счёта карты на другой счёт "манибокс" переведётся 300грн, и там они будут отлёживаться под 33%.
Так :?:

Золотые времена.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2016 19:14

  BBC написав:
  big539 написав:А ну ка, поправте меня, если я не правильно напишу:
если я потрачу с карты 10тыс то получу 100грн кешбека
И
со счёта карты на другой счёт "манибокс" переведётся 300грн, и там они будут отлёживаться под 33%.
Так :?:

Золотые времена.

Ну ещё до этого было и 2% и без манибокса, который раз в год мона было разбить :)
и КБ вертался в день проводки операции по картсчету!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2017 09:46

Кто что знает про этот банк? Поделитесь пожалуйста, какие перспективы?
pantera
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2017 10:28

pantera Банк со 100% иностранным капиталом (США). Специализируется на финансировании малых и средних фермеров. Недавно предложил депозиты, является участником Фонда гарантирования. Сейчас банк увеличивает капитал до 210 млн.грн. http://interfax.com.ua/news/economic/406473.html
otopol
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2017 15:14

Re: Агропросперис Банк (Астра Банк)

https://latifundist.com/novosti/37974-a ... -v-15-raza
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2017 15:55

Re: Агропросперис Банк (Астра Банк)

  clientage написав:и КБ вертался в день проводки операции по картсчету!
И даже на р2р.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2017 01:14

Re: Агропросперис Банк (Астра Банк)

эээ...
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 23:26

Решил вернуться в АСТРА БАНК

Промониторив рынок решил открыть столбики
http://www.ap-bank.com/deposits-capital.html
Й дострокове розірвання без втрати %
http://www.ap-bank.com/deposits-flexible.html
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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