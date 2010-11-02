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Агропросперис
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Агропросперис Банк (Астра Банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 239240241242>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Агропросперис Банк (Астра Банк) 3.1 5 36
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
8
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 09:28

  big539 написав:эээ...

http://www.ap-bank.com/news.html

22.12.17
Інформація щодо обслуговування поточних рахунків

«Агропросперіс Банк» повідомляє про припинення з 26.12.2017 обслуговування рахунків клієнтів юридичних та фізичних осіб, які не здійснювали операції по рахунках (2600%, 2620%, 2625%) протягом 1 календарного року з дати здійснення останньої операції за цими рахунками і з власниками яких банком утрачений зв'язок (відповідно до положень укладеного з ПАТ «АП БАНК» договору банківського рахунку та в рамках статті 1075 Цивільного кодексу України).

Залишок коштів на рахунку, наявний станом на 26.12.2017, може бути виданий клієнтові готівкою або за вказівкою клієнта перерахований на інший повідомлений клієнтом рахунок, в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 13:00

  sens написав:
  big539 написав:эээ...

http://www.ap-bank.com/news.html

22.12.17
Інформація щодо обслуговування поточних рахунків

«Агропросперіс Банк» повідомляє про припинення з 26.12.2017 обслуговування рахунків клієнтів юридичних та фізичних осіб, які не здійснювали операції по рахунках (2600%, 2620%, 2625%) протягом 1 календарного року з дати здійснення останньої операції за цими рахунками і з власниками яких банком утрачений зв'язок (відповідно до положень укладеного з ПАТ «АП БАНК» договору банківського рахунку та в рамках статті 1075 Цивільного кодексу України).

Залишок коштів на рахунку, наявний станом на 26.12.2017, може бути виданий клієнтові готівкою або за вказівкою клієнта перерахований на інший повідомлений клієнтом рахунок, в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України.

из единственного отделения сообщили что % можно получать с текущего http://www.ap-bank.com/uploads/Services ... vidual.pdf через кассу, а как же http://www.ap-bank.com/uploads/Services ... 260517.pdf :?: :?: :?: Изучаем http://www.ap-bank.com/uploads/Services ... lassic.pdf и читаем Розміщення коштів на Рахунок відбувається :
– шляхом переказу коштів з поточного рахунку Вкладника у ПАТ «АП БАНК» на Рахунок.. Банк зобов‘язується:
2.3.1 Прийняти на збереження Вклад, зарахувати його на Рахунок

2.4 Вкладник зобов‘язується:
2.4.1 Надати документи, передбачені чинним законодавством, що необхідні для відкриття Рахунку.
2.4.2 У п’ятиденний термін з моменту підписання цього Договору зарахувати грошові кошти на Рахунок в порядку та
у сумі згідно з п.1.1 та п.1.2., п.1.3. Договору. У іншому випадку Договір вважається таким, що не відбувся і
Рахунок закривається.

3. ПОРЯДОК СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ

Сплата нарахованих Банком процентів здійснюється щомісячно кожного NN числа, тобто у перший робочий
день після перебігу кожного місяця з дати укладання Договору, а також у день продовження строку дії Вкладу та
у День повернення Вкладу (надалі - День сплати нарахованих процентів). У разі, якщо День сплати нарахованих
процентів припадає на неробочий день або на число, яке відсутнє у місяці (наприклад 30/31 число), сплата
нарахованих процентів здійснюється у перший робочий день після Дня сплати нарахованих процентів. Сплата
нарахованих процентів здійснюється шляхом перерахування на поточний рахунок Вкладника №
2620_____________ у Банку

Карточка Да или карточка НЕТ , вот в чем вопрос , так как я отдаю предпочтение р2р переводам на приват и с него периодически заказываю наличные через приват24
Востаннє редагувалось sens в Суб 06 січ, 2018 13:06, всього редагувалось 1 раз.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 13:03

Так пользуй тесь картой, закрыли только неиспользуемые счета.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 13:07

  BBC написав:Так пользуй тесь картой, закрыли только неиспользуемые счета.

прочитайте ДО КОНЦА мой посыл , и тогда делаем утверждения , только верные :wink:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 13:10

  sens написав:
  BBC написав:Так пользуй тесь картой, закрыли только неиспользуемые счета.

прочитайте ДО КОНЦА мой посыл , и тогда делаем утверждения , только верные :wink:
2620 может быть с картой, 2625 с 2019 не будет существовать.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 13:50

  BBC написав:
  sens написав:
  BBC написав:Так пользуй тесь картой, закрыли только неиспользуемые счета.

прочитайте ДО КОНЦА мой посыл , и тогда делаем утверждения , только верные :wink:
2620 может быть с картой, 2625 с 2019 не будет существовать.

вы , давно были САМИ на Дегтяревской в отделении :?: у вас счет или карта у самого :!: :?:
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sens
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 13:57

Не бвл , только в декабре звонил интесовался условиями депо. А заносить планирую в феврале.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 14:05

  BBC написав:Не бвл , только в декабре звонил интесовался условиями депо. А заносить планирую в феврале.


вот и мне как бывшему клиенту Астры , самому набирали из базы и предлагали , и уточнили что работают через кассу , то есть любят КЕШ и никак не безнал :roll:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 14:08

Ясно, учту. Спасибо.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 03:50

  sens написав:из единственного отделения сообщили что % можно получать с текущего http://www.ap-bank.com/uploads/Services ... vidual.pdf через кассу, а как же http://www.ap-bank.com/uploads/Services ... 260517.pdf :?: :?: :?: Изучаем http://www.ap-bank.com/uploads/Services ... lassic.pdf и читаем Розміщення коштів на Рахунок відбувається :
– шляхом переказу коштів з поточного рахунку Вкладника у ПАТ «АП БАНК» на Рахунок.. Банк зобов‘язується:
2.3.1 Прийняти на збереження Вклад, зарахувати його на Рахунок

2.4 Вкладник зобов‘язується:
2.4.1 Надати документи, передбачені чинним законодавством, що необхідні для відкриття Рахунку.
2.4.2 У п’ятиденний термін з моменту підписання цього Договору зарахувати грошові кошти на Рахунок в порядку та
у сумі згідно з п.1.1 та п.1.2., п.1.3. Договору. У іншому випадку Договір вважається таким, що не відбувся і
Рахунок закривається.

3. ПОРЯДОК СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ

Сплата нарахованих Банком процентів здійснюється щомісячно кожного NN числа, тобто у перший робочий
день після перебігу кожного місяця з дати укладання Договору, а також у день продовження строку дії Вкладу та
у День повернення Вкладу (надалі - День сплати нарахованих процентів). У разі, якщо День сплати нарахованих
процентів припадає на неробочий день або на число, яке відсутнє у місяці (наприклад 30/31 число), сплата
нарахованих процентів здійснюється у перший робочий день після Дня сплати нарахованих процентів. Сплата
нарахованих процентів здійснюється шляхом перерахування на поточний рахунок Вкладника №
2620_____________ у Банку

Карточка Да или карточка НЕТ , вот в чем вопрос , так как я отдаю предпочтение р2р переводам на приват и с него периодически заказываю наличные через приват24


мне не нравятся два пункта в договоре депо этого банка:

1 автопролонгацию депо можно отменить только письменным заявлением об этом, поданным не ранее двух(!) месяцев с дня открытия вклада (НАФИГА такое надо?!)

2 договором НЕ предусмотрен возврат депо наличными через кассу,
указано, что действие договора депо заканчивается перечислением суммы вклада на текущий счет вкладчика (до востребования)
(т.е. выдача вклада с тек.счета может превратиться в отдельную историю: изменение тарифов на выдачу нала, лимит выдачи и др.)

какие будут мнения?
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