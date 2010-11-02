Агропросперис Банк (Астра Банк)

22.12.17 Інформація щодо обслуговування поточних рахунків
«Агропросперіс Банк» повідомляє про припинення з 26.12.2017 обслуговування рахунків клієнтів юридичних та фізичних осіб, які не здійснювали операції по рахунках (2600%, 2620%, 2625%) протягом 1 календарного року з дати здійснення останньої операції за цими рахунками і з власниками яких банком утрачений зв'язок (відповідно до положень укладеного з ПАТ «АП БАНК» договору банківського рахунку та в рамках статті 1075 Цивільного кодексу України).
Залишок коштів на рахунку, наявний станом на 26.12.2017, може бути виданий клієнтові готівкою або за вказівкою клієнта перерахований на інший повідомлений клієнтом рахунок, в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України.
22.12.17 Інформація щодо обслуговування поточних рахунків
«Агропросперіс Банк» повідомляє про припинення з 26.12.2017 обслуговування рахунків клієнтів юридичних та фізичних осіб, які не здійснювали операції по рахунках (2600%, 2620%, 2625%) протягом 1 календарного року з дати здійснення останньої операції за цими рахунками і з власниками яких банком утрачений зв'язок (відповідно до положень укладеного з ПАТ «АП БАНК» договору банківського рахунку та в рамках статті 1075 Цивільного кодексу України).
Залишок коштів на рахунку, наявний станом на 26.12.2017, може бути виданий клієнтові готівкою або за вказівкою клієнта перерахований на інший повідомлений клієнтом рахунок, в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України.
2.4 Вкладник зобов‘язується: 2.4.1 Надати документи, передбачені чинним законодавством, що необхідні для відкриття Рахунку. 2.4.2 У п’ятиденний термін з моменту підписання цього Договору зарахувати грошові кошти на Рахунок в порядку та у сумі згідно з п.1.1 та п.1.2., п.1.3. Договору. У іншому випадку Договір вважається таким, що не відбувся і Рахунок закривається.
3. ПОРЯДОК СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ
Сплата нарахованих Банком процентів здійснюється щомісячно кожного NN числа, тобто у перший робочий день після перебігу кожного місяця з дати укладання Договору, а також у день продовження строку дії Вкладу та у День повернення Вкладу (надалі - День сплати нарахованих процентів). У разі, якщо День сплати нарахованих процентів припадає на неробочий день або на число, яке відсутнє у місяці (наприклад 30/31 число), сплата нарахованих процентів здійснюється у перший робочий день після Дня сплати нарахованих процентів. Сплата нарахованих процентів здійснюється шляхом перерахування на поточний рахунок Вкладника № 2620_____________ у Банку
Карточка Да или карточка НЕТ , вот в чем вопрос , так как я отдаю предпочтение р2р переводам на приват и с него периодически заказываю наличные через приват24
Востаннє редагувалось sens в Суб 06 січ, 2018 13:06, всього редагувалось 1 раз.
2.4 Вкладник зобов‘язується: 2.4.1 Надати документи, передбачені чинним законодавством, що необхідні для відкриття Рахунку. 2.4.2 У п’ятиденний термін з моменту підписання цього Договору зарахувати грошові кошти на Рахунок в порядку та у сумі згідно з п.1.1 та п.1.2., п.1.3. Договору. У іншому випадку Договір вважається таким, що не відбувся і Рахунок закривається.
3. ПОРЯДОК СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ
Сплата нарахованих Банком процентів здійснюється щомісячно кожного NN числа, тобто у перший робочий день після перебігу кожного місяця з дати укладання Договору, а також у день продовження строку дії Вкладу та у День повернення Вкладу (надалі - День сплати нарахованих процентів). У разі, якщо День сплати нарахованих процентів припадає на неробочий день або на число, яке відсутнє у місяці (наприклад 30/31 число), сплата нарахованих процентів здійснюється у перший робочий день після Дня сплати нарахованих процентів. Сплата нарахованих процентів здійснюється шляхом перерахування на поточний рахунок Вкладника № 2620_____________ у Банку
Карточка Да или карточка НЕТ , вот в чем вопрос , так как я отдаю предпочтение р2р переводам на приват и с него периодически заказываю наличные через приват24
мне не нравятся два пункта в договоре депо этого банка:
1 автопролонгацию депо можно отменить только письменным заявлением об этом, поданным не ранее двух(!) месяцев с дня открытия вклада (НАФИГА такое надо?!)
2 договором НЕ предусмотрен возврат депо наличными через кассу, указано, что действие договора депо заканчивается перечислением суммы вклада на текущий счет вкладчика (до востребования) (т.е. выдача вклада с тек.счета может превратиться в отдельную историю: изменение тарифов на выдачу нала, лимит выдачи и др.)