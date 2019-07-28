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Агропросперис Банк (Астра Банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 кві, 2019 10:24
Завдання як найефективніше зберегти заощадження коли Ви їх розміщуєте в банк а не в бізнес. Коли банківська система майже почищена, по суті для імяреків лишилось 66 банок імовірність виходу з ринку з вводом ТА наступного достатньо мала. Тому без врахування девальваційного ризику слід стригти найбільші купони в межах Фонду...мабуть.
Для себе це вважаю правильним...інщі підходи менш ефективні...мабуть.
Але це лише час покаже.[/quote]
Тобто, Ви вважаєте що банківська система вже очистилась і немає сенсу перевіряти фінансові показники, рейтинги банків, походження капіталу і власників, а обирати те де ми отримаємо максимум в межах 200к без ризиків?
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alex2013a90
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Додано: Сер 24 кві, 2019 10:49
alex2013a90 написав:
Тобто, Ви вважаєте що банківська система вже очистилась і немає сенсу перевіряти фінансові показники, рейтинги банків, походження капіталу і власників, а обирати те де ми отримаємо максимум в межах 200к без ризиків?
Риски были, есть и будут.
Но тут пытаются сказать, что если речь идет о суммах до фонда, то нет особого смысла вникать в финансовые дебри показателей.
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Aps
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Додано: Сер 24 кві, 2019 10:59
Aps написав:
alex2013a90 написав:
Тобто, Ви вважаєте що банківська система вже очистилась і немає сенсу перевіряти фінансові показники, рейтинги банків, походження капіталу і власників, а обирати те де ми отримаємо максимум в межах 200к без ризиків?
Риски были, есть и будут.
Но тут пытаются сказать, что если речь идет о суммах до фонда, то нет особого смысла вникать в финансовые дебри показателей.
Саме так.
Для інтересу можна слідкувати за нормативами які кожна банка до 10 числа на сайті вивішує.
І НБУ зараз займає позицію не вводити ТА а старатись заставити власників долити грошенят або піти з ринку розрахувавшись зі всіма вкладниками.
Он з ВТБ власники просто не захотіли доливати грошенят в капітал і викинули банку в смітник...загадкова руська душа.
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Додано: Сер 24 кві, 2019 21:07
alex2013a90 написав:
Кредо 17% (ИБ) Поддержка материнской структуры (Польша) в случае чего.
ще можна +1% зробити для певного тарифного пакету
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greenozon
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Додано: Сер 24 кві, 2019 21:11
alex2013a90 написав:
банківська система вже очистилась
моє бачення - ще будуть скорочення.
для прикладу глянемо в європейські країни (ми ж і ще туди ідемО?
макс 20-25 на країну.
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greenozon
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Додано: Чет 25 кві, 2019 08:28
lubopytnaya написав: greenozon написав:
назви банок для прикладу
Приват, Альфа, Укр.Капитал, Мега, БИЗ, Агропросперис, КИБ, Форвард, Универсал, Глобус, Зем.Капитал, Укргаз, ПУМБ, Альянс, РвС, Мисто, ОКСИ, ТАС, Аккорд, Січ, ОТП, Идея, Скай, Конкорд, А-банк, Кредит-Днепр, ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК.
Це в яких банках є депо більше 1,5 роки?
Про Фарс, Шаромигу, УКркап, Аллу знаю.[/quote]
Не поняла вопрос.
Вы имеете в виду, в каких банках сейчас есть возможность открыть депозит сроком от 1,5 года и более?
Или в каких банках лично у меня на данный момент есть такие депозиты?[/quote]
Подскажите, а в универсал банке Вы открывали депу через онлайн банкинг Монобанк?
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alex2013a90
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Додано: Чет 25 кві, 2019 12:13
alex2013a90 написав:
Подскажите, а в универсал банке Вы открывали депу через онлайн банкинг Монобанк?
Нет, в отделении.
Я получала в Универсале выплату от Фонда по ВТБ и сразу же открыла там депозит на всю сумму с бонусом +0,5% к ставке.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Сер 29 тра, 2019 12:59
19.5% на 6мес. будет до конца недели. Есть уже рекламу с новым отделением на красноармейской 84/20 у метро респ. Стадион
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demichh
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Додано: Пон 03 чер, 2019 09:16
demichh
Появился новый депозит: Классический+, ставка на год (выплата в конце срока) 18,5%
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alex2013a90
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Додано: Пон 29 лип, 2019 17:21
demichh написав:
повесили уже рекламу с новым отделением
Уже открыли новое отделение.
Жадность и Отвага!
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