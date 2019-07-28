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Агропросперис
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Агропросперис Банк (Астра Банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 246247248249>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Агропросперис Банк (Астра Банк) 3.6 5 49
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
4%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
17
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 10:24

Завдання як найефективніше зберегти заощадження коли Ви їх розміщуєте в банк а не в бізнес. Коли банківська система майже почищена, по суті для імяреків лишилось 66 банок імовірність виходу з ринку з вводом ТА наступного достатньо мала. Тому без врахування девальваційного ризику слід стригти найбільші купони в межах Фонду...мабуть.
Для себе це вважаю правильним...інщі підходи менш ефективні...мабуть.
Але це лише час покаже.[/quote]

Тобто, Ви вважаєте що банківська система вже очистилась і немає сенсу перевіряти фінансові показники, рейтинги банків, походження капіталу і власників, а обирати те де ми отримаємо максимум в межах 200к без ризиків?
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 10:49

  alex2013a90 написав:Тобто, Ви вважаєте що банківська система вже очистилась і немає сенсу перевіряти фінансові показники, рейтинги банків, походження капіталу і власників, а обирати те де ми отримаємо максимум в межах 200к без ризиків?


Риски были, есть и будут.
Но тут пытаются сказать, что если речь идет о суммах до фонда, то нет особого смысла вникать в финансовые дебри показателей.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 10:59

  Aps написав:
  alex2013a90 написав:Тобто, Ви вважаєте що банківська система вже очистилась і немає сенсу перевіряти фінансові показники, рейтинги банків, походження капіталу і власників, а обирати те де ми отримаємо максимум в межах 200к без ризиків?


Риски были, есть и будут.
Но тут пытаются сказать, что если речь идет о суммах до фонда, то нет особого смысла вникать в финансовые дебри показателей.

Саме так.
Для інтересу можна слідкувати за нормативами які кожна банка до 10 числа на сайті вивішує.
І НБУ зараз займає позицію не вводити ТА а старатись заставити власників долити грошенят або піти з ринку розрахувавшись зі всіма вкладниками.
Он з ВТБ власники просто не захотіли доливати грошенят в капітал і викинули банку в смітник...загадкова руська душа. :)
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 21:07

Re: Агропросперис Банк (Астра Банк)

  alex2013a90 написав:Кредо 17% (ИБ) Поддержка материнской структуры (Польша) в случае чего.

ще можна +1% зробити для певного тарифного пакету
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 21:11

Re: Агропросперис Банк (Астра Банк)

  alex2013a90 написав:банківська система вже очистилась

моє бачення - ще будуть скорочення.
для прикладу глянемо в європейські країни (ми ж і ще туди ідемО?
макс 20-25 на країну.
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 08:28

  lubopytnaya написав:
  greenozon написав:назви банок для прикладу

Приват, Альфа, Укр.Капитал, Мега, БИЗ, Агропросперис, КИБ, Форвард, Универсал, Глобус, Зем.Капитал, Укргаз, ПУМБ, Альянс, РвС, Мисто, ОКСИ, ТАС, Аккорд, Січ, ОТП, Идея, Скай, Конкорд, А-банк, Кредит-Днепр, ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК.

Це в яких банках є депо більше 1,5 роки?
Про Фарс, Шаромигу, УКркап, Аллу знаю.[/quote]
Не поняла вопрос.
Вы имеете в виду, в каких банках сейчас есть возможность открыть депозит сроком от 1,5 года и более?
Или в каких банках лично у меня на данный момент есть такие депозиты?[/quote]
Подскажите, а в универсал банке Вы открывали депу через онлайн банкинг Монобанк?
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 12:13

  alex2013a90 написав:Подскажите, а в универсал банке Вы открывали депу через онлайн банкинг Монобанк?

Нет, в отделении.
Я получала в Универсале выплату от Фонда по ВТБ и сразу же открыла там депозит на всю сумму с бонусом +0,5% к ставке.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 12:59

19.5% на 6мес. будет до конца недели. Есть уже рекламу с новым отделением на красноармейской 84/20 у метро респ. Стадион
demichh
 
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demichh
Появился новый депозит: Классический+, ставка на год (выплата в конце срока) 18,5%
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 17:21

  demichh написав: повесили уже рекламу с новым отделением

Уже открыли новое отделение.

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