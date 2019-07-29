Агропросперис Банк (Астра Банк)

|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 лип, 2019 21:18
В метро на Толстово висит неправдивая информация от банка : до 19,5% по депозиту.
Пора за такую рекламу банку давать по рукам.
Практикующий вкладчик.
Укажи промо-код 4FADM91 в заявке Минфину на депозит и получи дополнительно к процентам от Минфина еще 50грн гарантировано !
Зараз переглядають цей форум: Квесторе_поверніться і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|