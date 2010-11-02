Агропросперис Банк (Астра Банк)

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 лип, 2019 21:18
В метро на Толстово висит неправдивая информация от банка : до 19,5% по депозиту.
Пора за такую рекламу банку давать по рукам.
Практикующий вкладчик.
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Додано: Вів 30 лип, 2019 18:17
Не банку, а тому агентству (или Метрополитену), который размещает наружную рекламу.
Если срок оплаченной рекламы истек, а на освободившиеся рекламные места нет нового заказчика, то многие агентства ради экономии своих средств не демонтирует просроченную рекламу, а ждут, пока появится новый заказчик, за счет которого агентство обновит рекламные стенды.
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 30 лип, 2019 19:24
[quote="4716453:lubopytnaya"
Не банку, а тому агентству (или Метрополитену), который размещает наружную рекламу.
Если срок оплаченной рекламы истек, а на освободившиеся рекламные места нет нового заказчика, то многие агентства ради экономии своих средств не демонтирует просроченную рекламу, а ждут, пока появится новый заказчик, за счет которого агентство обновит рекламные стенды.[/quote]
Это так. Приходилось видеть рекламу выступления какой-то певицы, которое произошло два месяца назад.
Додано: Вів 30 лип, 2019 20:17
Банк должен следить за тем чтобы от его имени не распространялась неправдивая информация.
Практикующий вкладчик.
Укажи промо-код 4FADM91 в заявке Минфину на депозит и получи дополнительно к процентам от Минфина еще 50грн гарантировано !
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