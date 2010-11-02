Агропросперис Банк (Астра Банк)

Додано: Пон 29 лип, 2019 21:18

В метро на Толстово висит неправдивая информация от банка : до 19,5% по депозиту.

Пора за такую рекламу банку давать по рукам.

Практикующий вкладчик.

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