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Агропросперис
Банк (Астра Банк)

Агропросперис Банк (Астра Банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 246247248249

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Агропросперис Банк (Астра Банк) 3.6 5 49
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
4%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
17
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 17:22

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lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:18

В метро на Толстово висит неправдивая информация от банка : до 19,5% по депозиту.
Пора за такую рекламу банку давать по рукам.
Практикующий вкладчик.
Укажи промо-код 4FADM91 в заявке Минфину на депозит и получи дополнительно к процентам от Минфина еще 50грн гарантировано !
iurii44
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 18:17

  iurii44 написав:В метро на Толстово висит неправдивая информация от банка : до 19,5% по депозиту.
Пора за такую рекламу банку давать по рукам.

Не банку, а тому агентству (или Метрополитену), который размещает наружную рекламу.
Если срок оплаченной рекламы истек, а на освободившиеся рекламные места нет нового заказчика, то многие агентства ради экономии своих средств не демонтирует просроченную рекламу, а ждут, пока появится новый заказчик, за счет которого агентство обновит рекламные стенды.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлень: 3819
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 19:24

[quote="4716453:lubopytnaya"
Не банку, а тому агентству (или Метрополитену), который размещает наружную рекламу.
Если срок оплаченной рекламы истек, а на освободившиеся рекламные места нет нового заказчика, то многие агентства ради экономии своих средств не демонтирует просроченную рекламу, а ждут, пока появится новый заказчик, за счет которого агентство обновит рекламные стенды.[/quote]
Это так. Приходилось видеть рекламу выступления какой-то певицы, которое произошло два месяца назад. :wink:
darmet
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 20:17

  lubopytnaya написав:
  iurii44 написав:В метро на Толстово висит неправдивая информация от банка : до 19,5% по депозиту.
Пора за такую рекламу банку давать по рукам.

Не банку, а тому агентству (или Метрополитену), который размещает наружную рекламу.
Если срок оплаченной рекламы истек, а на освободившиеся рекламные места нет нового заказчика, то многие агентства ради экономии своих средств не демонтирует просроченную рекламу, а ждут, пока появится новый заказчик, за счет которого агентство обновит рекламные стенды.


Банк должен следить за тем чтобы от его имени не распространялась неправдивая информация.
Практикующий вкладчик.
Укажи промо-код 4FADM91 в заявке Минфину на депозит и получи дополнительно к процентам от Минфина еще 50грн гарантировано !
iurii44
 
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