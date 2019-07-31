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Агропросперис
Банк (Астра Банк)

Агропросперис Банк (Астра Банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 247248249250

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Агропросперис Банк (Астра Банк) 3.6 5 49
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
4%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
17
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:04

Re: Агропросперис Банк (Астра Банк)

В банке юристы безграмотные. Имеют крайне слабое представление о МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЯХ щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій. Мне отказали в размещении депозита (потребовали справку о доходах) как лицу, связанному с публичными деятелями, на том основании, что я ранее был помощником народного депутата на общественных началах. Клоуны.
Потерял время даром
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 21:31

  lubopytnaya написав:
  iurii44 написав:Банк должен следить за тем чтобы от его имени не распространялась неправдивая информация.

Судя по всему, Вы лишь теоретик и никогда не сталкивлись с рекламными агентствами.
Единственное, что должен банк - подписать договор с агентством о размещении внешней рекламы на определенный срок и оплатить услуги агентства.
Далее за всё отвечает агентство. Заказчик (в данном случае банк) не может указывать агентству, что тому делать со своими рекламными носителями по завершению срока оплаченой рекламы.


Вы хотите сказать, что если мы видим неправдивую информацию о банке, которая наносит вред банку, то банку всеравно?
Если все так как Вы описываете то банк имеющий юридические отношения с агентством вправе предьявить притензии агентству.
А как такая ситуация регулируется в Европе ?
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