Агропросперис Банк (Астра Банк)

lubopytnaya написав: iurii44 написав:
Банк должен следить за тем чтобы от его имени не распространялась неправдивая
информация.
Судя по всему, Вы лишь теоретик и никогда не сталкивлись с рекламными агентствами.
Единственное, что должен банк - подписать договор с агентством о размещении внешней рекламы на определенный срок и оплатить услуги агентства.
Далее за всё отвечает агентство. Заказчик (в данном случае банк) не может указывать агентству, что тому делать со своими рекламными носителями по завершению срока оплаченой рекламы.
Вы хотите сказать, что если мы видим неправдивую информацию о банке, которая наносит вред банку, то банку всеравно?
Если все так как Вы описываете то банк имеющий юридические отношения с агентством вправе предьявить притензии агентству.
А как такая ситуация регулируется в Европе ?
Практикующий вкладчик.
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