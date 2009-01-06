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Агропросперис Банк (Астра Банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 жов, 2021 19:40
sens написав: demichh написав:
Сухое молоко, яичный порошок, сушеный картофель.
консервы,спирт,вода, все что имеет длительный срок хранения
Сахар? Соль? Чай? Кофе?
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