|
|
|
Агропросперис Банк (Астра Банк)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 жов, 2021 19:40
sens написав: demichh написав:
Сухое молоко, яичный порошок, сушеный картофель.
консервы,спирт,вода, все что имеет длительный срок хранения
Сахар? Соль? Чай? Кофе?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6912
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 609 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 жов, 2021 20:03
Investor_K написав: sens написав: demichh написав:
Сухое молоко, яичный порошок, сушеный картофель.
консервы,спирт,вода, все что имеет длительный срок хранения
Сахар? Соль? Чай? Кофе?
спички, свечки, соль, мыло
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 1029
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 жов, 2021 20:05
Чтобы пристроить лям баксов, это ж какой шкафчик на балконе надо иметь!!!
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6912
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 609 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|99297
|12845182
|
|
|8357
|2022627
|
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6925
|1647210
|
|