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Агропросперис Банк (Астра Банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 жов, 2021 19:40
sens написав: demichh написав:
Сухое молоко, яичный порошок, сушеный картофель.
консервы,спирт,вода, все что имеет длительный срок хранения
Сахар? Соль? Чай? Кофе?
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Додано: Сер 13 жов, 2021 20:03
Investor_K написав: sens написав: demichh написав:
Сухое молоко, яичный порошок, сушеный картофель.
консервы,спирт,вода, все что имеет длительный срок хранения
Сахар? Соль? Чай? Кофе?
спички, свечки, соль, мыло
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Amethyst
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Додано: Сер 13 жов, 2021 20:05
Чтобы пристроить лям баксов, это ж какой шкафчик на балконе надо иметь!!!
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Додано: Вів 07 гру, 2021 05:27
Amethyst написав: Investor_K написав: sens написав:
консервы,спирт,вода, все что имеет длительный срок хранения
Сахар? Соль? Чай? Кофе?
спички, свечки, соль, мыло
веревка?
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