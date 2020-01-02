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Агропросперис
Банк (Астра Банк)

Агропросперис Банк (Астра Банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 254255256257

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Агропросперис Банк (Астра Банк) 3.6 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
4%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 19:40

  sens написав:
  demichh написав:Сухое молоко, яичный порошок, сушеный картофель.

консервы,спирт,вода, все что имеет длительный срок хранения

Сахар? Соль? Чай? Кофе?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 20:03

  Investor_K написав:
  sens написав:
  demichh написав:Сухое молоко, яичный порошок, сушеный картофель.

консервы,спирт,вода, все что имеет длительный срок хранения

Сахар? Соль? Чай? Кофе?

спички, свечки, соль, мыло :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 20:05

Re: Агропросперис Банк (Астра Банк)

Чтобы пристроить лям баксов, это ж какой шкафчик на балконе надо иметь!!!
Investor_K
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Повідомлень: 7048
З нами з: 21.12.09
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 20:15

  Investor_K написав:Чтобы пристроить лям баксов, это ж какой шкафчик на балконе надо иметь!!!


можно иметь потолок в бане
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 05:27

  Amethyst написав:
  Investor_K написав:
  sens написав:консервы,спирт,вода, все что имеет длительный срок хранения

Сахар? Соль? Чай? Кофе?

спички, свечки, соль, мыло :mrgreen:

веревка? :D
candidat
 
Повідомлень: 902
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