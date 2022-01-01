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Агропросперис Банк (Астра Банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 жов, 2021 20:05
Чтобы пристроить лям баксов, это ж какой шкафчик на балконе надо иметь!!!
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Investor_K
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Додано: Сер 02 лют, 2022 13:06
В Агропросперис-Банк сейчас акция
13,25% на срок 9 месяцев
и 13,00% на два года
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lubopytnaya
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Додано: Сер 02 лют, 2022 15:02
lubopytnaya написав:
В Агропросперис-Банк сейчас акция
13,25% на срок 9 месяцев
и 13,00% на два года
да,бумаги тоже в 13% уперлись
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cohan
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Додано: Пон 07 лют, 2022 14:15
как стать клиентом?
1. Прийти с деньгами оформить депо
2. Прийти оформить необходимые счета/карты (кстати какие нужно?) и оформить депо дистанционно
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novichok
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Додано: Вів 08 лют, 2022 01:26
novichok написав:
как стать клиентом?
1. Прийти с деньгами оформить депо
2. Прийти оформить необходимые счета/карты (кстати какие нужно?) и оформить депо дистанционно
зайти за картой по которой клиент - банк открывают, спросить есть ли дистанционный депо (думаю что еще нет, хотя...)
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cohan
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