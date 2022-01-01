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Агропросперис
Банк (Астра Банк)

Агропросперис Банк (Астра Банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 254255256257

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Агропросперис Банк (Астра Банк) 3.6 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
4%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 20:05

Re: Агропросперис Банк (Астра Банк)

Чтобы пристроить лям баксов, это ж какой шкафчик на балконе надо иметь!!!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 20:15

  Investor_K написав:Чтобы пристроить лям баксов, это ж какой шкафчик на балконе надо иметь!!!


можно иметь потолок в бане
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 13:06

В Агропросперис-Банк сейчас акция

13,25% на срок 9 месяцев

и 13,00% на два года
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 15:02

  lubopytnaya написав:В Агропросперис-Банк сейчас акция

13,25% на срок 9 месяцев

и 13,00% на два года


да,бумаги тоже в 13% уперлись
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:15

как стать клиентом?
1. Прийти с деньгами оформить депо
2. Прийти оформить необходимые счета/карты (кстати какие нужно?) и оформить депо дистанционно
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 01:26

  novichok написав:как стать клиентом?
1. Прийти с деньгами оформить депо
2. Прийти оформить необходимые счета/карты (кстати какие нужно?) и оформить депо дистанционно


зайти за картой по которой клиент - банк открывают, спросить есть ли дистанционный депо (думаю что еще нет, хотя...)
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 05:13

  cohan написав:
  novichok написав:как стать клиентом?
1. Прийти с деньгами оформить депо
2. Прийти оформить необходимые счета/карты (кстати какие нужно?) и оформить депо дистанционно


зайти за картой по которой клиент - банк открывают, спросить есть ли дистанционный депо (думаю что еще нет, хотя...)
без мешка денег открывание на мизер депозит,получаете к ней депокарту,затем оформляете сберегательную. Далее используете транзит на сберегательную и через приложение открывание вклад .
sens
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 08:21

  sens написав:
  cohan написав:
  novichok написав:как стать клиентом?
1. Прийти с деньгами оформить депо
2. Прийти оформить необходимые счета/карты (кстати какие нужно?) и оформить депо дистанционно


зайти за картой по которой клиент - банк открывают, спросить есть ли дистанционный депо (думаю что еще нет, хотя...)
без мешка денег открывание на мизер депозит,получаете к ней депокарту,затем оформляете сберегательную. Далее используете транзит на сберегательную и через приложение открывание вклад .

В прошлом году п2п вход на депокарту также был без комис. Сейчас не знаю
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:13

как стать клиентом?
1. Прийти с деньгами оформить депо
2. Прийти оформить необходимые счета/карты (кстати какие нужно?) и оформить депо дистанционно[/quote]
[/quote] без мешка денег открывание на мизер депозит,получаете к ней депокарту,затем оформляете сберегательную. Далее используете транзит на сберегательную и через приложение открывание вклад .[/quote]
В прошлом году п2п вход на депокарту также был без комис. Сейчас не знаю[/quote]
депокарта это все равно 1 поход в банк
за 1 поход можно сделать 3 вещи
- открыть вклад
- получить депокарту для снятия целевых без комиссии
- открыть сберегательную , на которую вход без % и с нее открывать в приложении разные варианты
sens
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:42

  novichok написав:как стать клиентом?
1. Прийти с деньгами оформить депо
2. Прийти оформить необходимые счета/карты (кстати какие нужно?) и оформить депо дистанционно

депозит можно внести по безналу.
Ромасик
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