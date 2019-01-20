Агропросперис Банк (Астра Банк)

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 лют, 2022 16:06
Додано: Вів 08 лют, 2022 16:26
Додано: Вів 08 лют, 2022 16:35
не во всех отделениях есть депо карты моментальные...
Сегодня хотел открыть вклад,Киев,Відділення №5 ,в отделении не оказалось карт к депо,людей не было,просто не завезли. На горячей линии тоже не знают :отвечают что нужно приехать на отделение и узнать, как лотерея.
Жаль что пол дня потерял.
Может нужно звонить прямо в отделения и узнавать есть ли моментальные карты к депо.
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