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Агропросперис Банк (Астра Банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 лют, 2022 16:04
А этот Акцийний можно открыть онлайн или только в отделении?
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novichok
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Додано: Вів 08 лют, 2022 16:06
novichok написав:
А этот Акцийний можно открыть онлайн или только в отделении?
можно и онлайн
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la9
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Додано: Вів 08 лют, 2022 16:26
la9 написав: novichok написав:
А этот Акцийний можно открыть онлайн или только в отделении?
можно и онлайн
А онлайн клиентом можно стать ?
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velvet
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Додано: Вів 08 лют, 2022 16:35
Сегодня хотел открыть вклад,Киев,Відділення №5 ,в отделении не оказалось карт к депо,людей не было,просто не завезли. На горячей линии тоже не знают :отвечают что нужно приехать на отделение и узнать, как лотерея.
Жаль что пол дня потерял.
Может нужно звонить прямо в отделения и узнавать есть ли моментальные карты к депо.
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green
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Вів 08 лют, 2022 15:23
Hella
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