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Агропросперис
Банк (Астра Банк)

Агропросперис Банк (Астра Банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 255256257258

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Агропросперис Банк (Астра Банк) 3.6 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
4%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:04

А этот Акцийний можно открыть онлайн или только в отделении?
novichok
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Повідомлень: 2554
З нами з: 31.03.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 202 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:06

  novichok написав:А этот Акцийний можно открыть онлайн или только в отделении?
можно и онлайн
la9
 
Повідомлень: 2160
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Подякував: 412 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:26

  la9 написав:
  novichok написав:А этот Акцийний можно открыть онлайн или только в отделении?
можно и онлайн

А онлайн клиентом можно стать ?
velvet
 
Повідомлень: 4180
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Подякував: 34 раз.
Подякували: 651 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:35

не во всех отделениях есть депо карты моментальные...

Сегодня хотел открыть вклад,Киев,Відділення №5 ,в отделении не оказалось карт к депо,людей не было,просто не завезли. На горячей линии тоже не знают :отвечают что нужно приехать на отделение и узнать, как лотерея.
Жаль что пол дня потерял.
Может нужно звонить прямо в отделения и узнавать есть ли моментальные карты к депо.
green
 
Повідомлень: 79
З нами з: 10.10.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 18:22

  green написав:Сегодня хотел открыть вклад,Киев,Відділення №5 ,в отделении не оказалось карт к депо,людей не было,просто не завезли. На горячей линии тоже не знают :отвечают что нужно приехать на отделение и узнать, как лотерея.
Жаль что пол дня потерял.
Может нужно звонить прямо в отделения и узнавать есть ли моментальные карты к депо.

Это логично, но логика и наши банки несовместимы. Для 90% отделений разных банков телефон нужен для мебели. Хоть месяц звони, никто трубку не снимет.
candidat
 
Повідомлень: 946
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Подякували: 44 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 19:08

  velvet написав:
  la9 написав:
  novichok написав:А этот Акцийний можно открыть онлайн или только в отделении?
можно и онлайн

А онлайн клиентом можно стать ?
так далеко в своем развитии банка еще не дошла :D
la9
 
Повідомлень: 2160
З нами з: 02.07.09
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 07:37

Акцийних депо можно несколько открыть или только один?
novichok
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Повідомлень: 2554
З нами з: 31.03.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 202 раз.
 
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  #<1 ... 255256257258
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