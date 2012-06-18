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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 13 чер, 2016 23:45
Подскажите, какую выбрать CRM на 10 к клиентов
Товарищи софорумчане )), прошу посодействовать в выборе программы CRM (системы управления взаимоотношениями с клиентами). Кто какой пользуется? Клиентская база выросла, а в предложениях поставщиков ПО как всегда - "каждый кулик свое болото хвалит". Может есть кто с опытом юзания разных программ - подскажите плз, что подойдет для ведения массива в 10000 клиентов (это я уже посчитал с перспективой роста). Заранее благодарен за любые высказывания по теме.
Додано: Вів 14 чер, 2016 13:46
IljaMarchuk читали это?
Десктопные CRM: дегустация бесплатного сыра
Додано: Вів 14 чер, 2016 17:09
IljaMarchuk Добрый день! Рекомендую попробовать CRM-систему bpm'online от Terrasoft. Основные преимущества - готовые бизнес-процессы, единая платформа для продаж, маркетинга и сервиса, удобный интерфейс с возможностью пользовательской настройки.
Готов рассказать подробней, пишите в ЛС.
Додано: Чет 05 вер, 2019 14:37
eleven crm
/eleven-crm.com.ua/ попробуйте эту crm, мы пользуемся больше года и пока всем довольны.
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