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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Сер 06 лип, 2016 18:45
Нужен кредит под залог квартиры в Шостке Сумская обл
Интересует возможность срочного получения кредита под залог 3х комнатной квартиры в центре города.Размер 3000дол. На срок7 месяцев.Посоветуйте надежные и быстрые варианты.срочно
Додано: Нед 08 лип, 2018 18:51
Yanulya08 Удалось ли тогда получить кредит? Мне сейчас нужен займ под залог квартиры в г. Шостка.
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