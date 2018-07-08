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Нужен кредит под залог
квартиры в Шостке Сумская обл

Нужен кредит под залог квартиры в Шостке Сумская обл
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2016 18:45

Нужен кредит под залог квартиры в Шостке Сумская обл

Интересует возможность срочного получения кредита под залог 3х комнатной квартиры в центре города.Размер 3000дол. На срок7 месяцев.Посоветуйте надежные и быстрые варианты.срочно
Yanulya08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лип, 2016 16:50

Yanulya08 Оставьте номер телефона
ylia_finans
 
Повідомлень: 74
З нами з: 25.06.16
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2016 19:20

ylia_finans 0668972514Яна
Yanulya08
 
Повідомлень: 2
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 18:51

Yanulya08 Удалось ли тогда получить кредит? Мне сейчас нужен займ под залог квартиры в г. Шостка.
artalex
 
Повідомлень: 1
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 21:04

Позвоните 0689800522 Юля поможем
ylia_finans
 
Повідомлень: 74
З нами з: 25.06.16
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