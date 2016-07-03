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Старт нового проекта.
Необходимо финансирование.

Старт нового проекта. Необходимо финансирование.
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: П'ят 08 лип, 2016 13:42

Старт нового проекта. Необходимо финансирование.

Старт нового проекта. Необходимо финансирование.
https://youtu.be/6zIDGR6LwZA
Утилизация углеродосодержащих и азотосодержащих отходов
GensV
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Повідомлення Додано: Суб 09 лип, 2016 11:08

Re: Старт нового проекта. Необходимо финансирование.

Кредит за 2 часа до 10 лет!!!
- Кредит под залог квартиры или дома до 5 000 000 грн. Оригиналы документов остаются у Вас. Ставка по кредиту 1,5% в месяц;
- Кредит без залога до 350 000 грн. Ставка по кредиту 1,5% в месяц. Допускается не официальное трудоустройство.
С черным списком, испорченной КИ – только под залог недвижимости.
Кредит выдается в удобной для Вас валюте!
Оформление кредита за 2 часа! Без предоплат! Без справок о доходах!
Работаем по Киеву и Львову.
Мы стабильно работаем на протяжении 10 лет в сфере кредитных услуг и очень ценим каждого клиента.
99% наших клиентов успешно получают кредит на самых выгодных условиях!
Тел.067-434-56-46, e-mail: unibrok@ukr.net
Финансовая компания «UniGroup»
fuv
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лип, 2016 11:23

  fuv написав:Кредит за 2 часа до 10 лет!!!
- Кредит под залог квартиры или дома до 5 000 000 грн. Оригиналы документов остаются у Вас. Ставка по кредиту 1,5% в месяц;
- Кредит без залога до 350 000 грн. Ставка по кредиту 1,5% в месяц. Допускается не официальное трудоустройство.
С черным списком, испорченной КИ – только под залог недвижимости.
Кредит выдается в удобной для Вас валюте!
Оформление кредита за 2 часа! Без предоплат! Без справок о доходах!
Работаем по Киеву и Львову.
Мы стабильно работаем на протяжении 10 лет в сфере кредитных услуг и очень ценим каждого клиента.
99% наших клиентов успешно получают кредит на самых выгодных условиях!
Тел.067-434-56-46, e-mail: unibrok@ukr.net
Финансовая компания «UniGroup»


Без залога, а вообще, не в диапазоне необходимой суммы, можно даже предположить, что fuv не смотрел приложенное видео, а тупо заскамил пост. Если в банках «UniGroup», такая плачевная ситуация, почему не рассматриваете проекты? Почему все "горбатые" ровняете к одной доске? Разобраться в проекте кишка тонка?
P.S.(На собственном опыте поиска финансирования от UniGroup)
GensV
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2016 22:57

GensV
Вы - владелец проекта?
Как узнать более детально о проекте?
Можем привлечь деньги от правительства Канады и США под этот проект.
Производство, правда,нужно будет перенести в Канаду.
И еще вопрос: это know-how или уже есть прототипы или аналоги?
v0909
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2016 23:23

  v0909 написав:GensV
Вы - владелец проекта?
Как узнать более детально о проекте?
Можем привлечь деньги от правительства Канады и США под этот проект.
Производство, правда,нужно будет перенести в Канаду.
И еще вопрос: это know-how или уже есть прототипы или аналоги?


Да, я владелец проекта.
Смотрите видео, читайте Инвестиционный Меморандум, задавайте вопросы.
Только под ключ (без никаких наших финансовых шагов), например, команда вступает в управление компании с необходимым финансированием. Первые платежи - страховка бизнеса, коммисионные Вам. Или за минусом Ваших комиссионных. Комиссионные (обговариваем), стоят Вашей работы по привлечению.
Переведем в Канаду, без проблем. Ядро команды, 5 человек, построит проект в Канаде, более того,30% основных средств, производители Канады. Единственно, будет необходима финансовая корректировка, всвязи с тем, что 40% рабочих обучены технологиям на Украине.
Прототипы уже появились, что упрощает выход на международный рынок. Ноу-Хау было с 2001 года, не могли найти деньги на разработку технологий, в результате, зарабатывали сами.
Интересно запустить этот проект:


Этот же требует сертификации и определена только стартовая сумма:

Спасибо.
GensV
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:49

Сотрудничество

Здравствуйте, меня зовут Олег. Я занимаюсь подготовкой бизнес проекта ЭКОномичного и
ЭКОлогичного котеджного городка.
В этом проекте я хочу совместить несколько способов Экономии ресурсов и ЭКОлогичности исполнения материалов и жилищных помещений.
Такие технологии в электроЭКОномии, как солнечные батареи, ветряные генераторы, паровые генераторы…
В теплоЭКОномии такие системы отопления, как пиллеты, биогаз, пиролиз…
Использования ЭКОлогических строительных материалов. И т. Д.
Меня заинтересовала Ваша технология отопления. Хотелось бы пообщаться о совместном сотрудничестве и возможности использования этой технологии в отоплении большого посёлка, как автономного отопления…
На данный момент я веду переговоры с одним из больших инвесторов в Европе, которые готовы проинвестировать проект и ждут подробного бизнес-проекта.
Если Вам интересно моё предложения, напишите мне на почту b.b.m@i.ua
SON
 
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