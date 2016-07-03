Утилизация углеродосодержащих и азотосодержащих отходов
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: П'ят 08 лип, 2016 13:42
Старт нового проекта. Необходимо финансирование.
Старт нового проекта. Необходимо финансирование.
Утилизация углеродосодержащих и азотосодержащих отходов
Додано: Суб 09 лип, 2016 11:08
Re: Старт нового проекта. Необходимо финансирование.
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Финансовая компания «UniGroup»
Додано: Суб 09 лип, 2016 11:23
Без залога, а вообще, не в диапазоне необходимой суммы, можно даже предположить, что fuv не смотрел приложенное видео, а тупо заскамил пост. Если в банках «UniGroup», такая плачевная ситуация, почему не рассматриваете проекты? Почему все "горбатые" ровняете к одной доске? Разобраться в проекте кишка тонка?
P.S.(На собственном опыте поиска финансирования от UniGroup)
Додано: Сер 13 лип, 2016 22:57
GensV
Вы - владелец проекта?
Как узнать более детально о проекте?
Можем привлечь деньги от правительства Канады и США под этот проект.
Производство, правда,нужно будет перенести в Канаду.
И еще вопрос: это know-how или уже есть прототипы или аналоги?
Додано: Сер 13 лип, 2016 23:23
Да, я владелец проекта.
Смотрите видео, читайте Инвестиционный Меморандум, задавайте вопросы.
Только под ключ (без никаких наших финансовых шагов), например, команда вступает в управление компании с необходимым финансированием. Первые платежи - страховка бизнеса, коммисионные Вам. Или за минусом Ваших комиссионных. Комиссионные (обговариваем), стоят Вашей работы по привлечению.
Переведем в Канаду, без проблем. Ядро команды, 5 человек, построит проект в Канаде, более того,30% основных средств, производители Канады. Единственно, будет необходима финансовая корректировка, всвязи с тем, что 40% рабочих обучены технологиям на Украине.
Прототипы уже появились, что упрощает выход на международный рынок. Ноу-Хау было с 2001 года, не могли найти деньги на разработку технологий, в результате, зарабатывали сами.
Интересно запустить этот проект:
Этот же требует сертификации и определена только стартовая сумма:
Спасибо.
Додано: Вів 05 чер, 2018 14:49
Сотрудничество
Здравствуйте, меня зовут Олег. Я занимаюсь подготовкой бизнес проекта ЭКОномичного и
ЭКОлогичного котеджного городка.
В этом проекте я хочу совместить несколько способов Экономии ресурсов и ЭКОлогичности исполнения материалов и жилищных помещений.
Такие технологии в электроЭКОномии, как солнечные батареи, ветряные генераторы, паровые генераторы…
В теплоЭКОномии такие системы отопления, как пиллеты, биогаз, пиролиз…
Использования ЭКОлогических строительных материалов. И т. Д.
Меня заинтересовала Ваша технология отопления. Хотелось бы пообщаться о совместном сотрудничестве и возможности использования этой технологии в отоплении большого посёлка, как автономного отопления…
На данный момент я веду переговоры с одним из больших инвесторов в Европе, которые готовы проинвестировать проект и ждут подробного бизнес-проекта.
Если Вам интересно моё предложения, напишите мне на почту b.b.m@i.ua
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