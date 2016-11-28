АПУ Асоціація "Податки України"

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Положение «Форс-мажорные обстоятельства» на практике встречается в 90% контактов и подписывая договор мало кто обращает на него внимание. Между тем положение не только важное и нужное, но еще и сложное в процессе доказывания, когда дело доходит до судебных разбирательств, ведь содержит этот пункт случаи, когда стороны освобождаются от ответственности за невыполнение условий договора.
Чем подтверждаются условия «Форс-мажора»?
Сертификатами Торгово-промышленной палаты Украины, а также региональными ТПП форс-мажорных обстоятельств.
Что относится к «Форс-мажорам» — 10 основных обстоятельств (их исключительный перечень может содержаться только в договоре)!
Угроза войны;
Военные эмбарго;
Военная мобилизация;
Объявленная и необъявленная война;
Акты терроризма и диверсии;
Революции, мятежи, восстания;
Эпидемии, штормы, циклоны, наводнения, засухи, пожары;
Экспроприации, принудительное изъятие;
Общественные демонстрации, блокады, забастовки;
Действия иностранного врага.
Кроме этой десятки существуют еще десятки других обстоятельств, причисляемых к «форс-мажорным», однако если вы хотите их все перечислить в договоре, следует учесть, что каждое из обстоятельств должно соответствовать четырём критериям:
Необратимость;
Чрезвычайность;
Непредвиденность;
Причинно-следственная связь между обстоятельствами и невозможностью выполнить обязательства, указанные в договоре.
Сколько стоит обращение и получение сертификата о наступлении форс-мажорных обстоятельств?
СЕРТИФИКАТ
СУММА (грн)
Удостоверение обстоятельств форс-мажора, влекущие за собой невозможность выполнения налоговых обязательств
1963,20
Засвидетельствование форс-мажорных обстоятельств по налоговым обязательствам для списания безнадежного налогового долга
9946,80
Засвидетельствование форс-мажорных обстоятельств по договорам, заключенным между резидентами Украины
4435,20
Получение дополнительного сертификата на иностранном языке
Каждая из сумм х 3
Куда и с какими документами обращаться?
В Торгово-промышленную палату следует подавать:
Заявление с подписью и контактными данными заявителя (копии паспорта и ИНН, а также почтовый конверт А4);
Копию квитанции об уплате сбора (кроме субъектов малого бизнеса – бесплатно);
Документы, подтверждающие наступление форс-мажорных обстоятельств;
Копию акта, которым предусмотрено неисполнение обязательства при наступлении форс-мажора;
Проект акта предоставленных услуг в двух экземплярах с подписью заявителя и печатью субъекта хозяйствования;
Если доверенное лицо обращается – доверенность, если получает юр. лицо – копию приказа о назначении руководителя юр. лица.
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