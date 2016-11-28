АПУ Асоціація "Податки України"

Додано: Вів 13 бер, 2018 20:53

«Новый законопроект о банкротстве — бороться с долгами украинцам станет легче?!»В Верховной Раде Украины 26 февраля текущего года был зарегистрирован новый законопроект Кодекса Украины по процедурам банкротства № 8060, главными целями которого являются улучшение инвестиционного климата в Украине, обеспечение легкости ведения бизнеса и уменьшение злоупотреблений в ходе процедур банкротства.Почему было принято решение о внесении такого Кодекса?В связи с исследованием Всемирного банка «Ведение бизнеса-2018» («Doing Business 2018») Украина по показателю «Урегулирование неплатежеспособности» остается на крайне низком 149 месте, что делает отечественный рынок не конкурентоспособным в глобальной борьбе за финансовые ресурсы, а права кредиторов остаются не защищенными.Что нам Кодекс грядущий нам готовит?Для удобства применения Кодекс Украины по процедурам банкротства изложен в двух книгах:Книга 1. Корпоративное банкротство;Книга 2. Восстановление платежеспособности физического лица.А вот нововведение – возможность банкротства физических лиц, не являющихся предпринимателями является поистине революционным для украинского законодательства, ведь до появления законопроекта, возможность избавиться от долгов была связана только с неудачным ведением предпринимательской деятельности.Кому и при каких условиях удастся выйти из «долговой ямы»?Инициировать процедуру банкротства гражданина смогут его кредиторы в случае:наличия задолженности в размере не менее 100 минимальных заработных плат (372 300 грн.);для ФЛП — 300 минимальных заработных плат, что подтверждено судебным решением.Законопроектом также выделены случаи, когда должник может воспользоваться правом обращения в суд с заявлением о банкротстве, в частности, когда существует угроза неплатежеспособности:не может осуществлять текущие платежи в связи с определенными обстоятельствами;совокупный доход за последние полгода уменьшился на 50% при условии наличия непогашенных кредитов;прекратил погашать кредиты в размере 50% ежемесячных платежей на протяжении двух месяцев.Когда гражданин обязан обращаться в суд?В случаях, если:совокупный размер долгов превышает 300 минимальных заработных плат (для ФЛП — 500);потерян единственный источник дохода, тяжелое заболевание, препятствующее выполнению профессиональной деятельности;удовлетворение требований одного кредитора приведет к невозможности исполнения обязательств перед другими.Что предполагается в случае не обращения украинцев в суд по вышеуказанным причинам?Пренебрежение украинцами обязанности по обращению в суд в перечисленных случаях лишит права на освобождение от долгов в будущем, поэтому разъяснительная работа относительно должного поведения для лиц, оказавшихся в затруднительном материальном положении должна быть обеспечена на государственном уровне.Как будет происходить процесс ликвидации?Процесс ликвидации долгов будет проходить в хозяйственном суде по месту жительства должника, а управлять процедурами, направленными на преодоление финансовых проблем граждан, будет арбитражный управляющий — профессионал по неплатежеспособности.Какие возможны варианты банкротства?1. Реструктуризация долговРеструктуризация долгов используется с целью выхода из кризисной ситуации путем:рассрочки;прощения долгов;изменения сроков выплаты платежей.Реструктуризация должна осуществляться в соответствии с планом, в котором учтены:доходы должника;имущественное положение;определены суммы, которые будут ежемесячно направляться на погашение долгов;определены суммы, которые останутся должнику.Какие кредиты не подлежат прощению и реструктуризации?Долги по кредитам, полученным на:отдых;развлечения;приобретение предметов роскоши.Если план реструктуризации успешно выполняется, должник избавляется от долгов, а судебное дело закрывается.2. Мировое соглашениеМировое соглашение применяется путем урегулирования задолженности на основе взаимных уступок. Такой механизм не является популярным при банкротстве юридических лиц, поскольку банкротство в Украине преимущественно направлено на ликвидацию, чем на оздоровление.3. Процедура погашения долговДанная процедура вводится, когда невозможно погасить долги кредиторов, то есть когда нет других способов кроме реализации имущества должника. В этом случае имущество включается в ликвидационную массу и продается с целью погашения требований кредиторов.Чем грозит освобождение от долгов?«Побочным эффектом» от освобождения от долгов через процедуру банкротства является невозможность:в течение пяти лет брать займы и кредиты;заключать договоры поручительства;быть зарегистрированным как ФЛП;заниматься профессиональной деятельностью, в качестве адвокатов, частных нотариусов, частных исполнителей.Авторы законопроекта обещают, что в результате принятия законопроекта Украина обязательно поднимется в рейтинге Doing Business на 81 пункт по показателю «Урегулирование неплатежеспособности».Учебный центр налоговых консультантов напоминает, что 20-го февраля 2018 года стартовал новый курс «Налоговое консультирование», в рамках которого действует модуль «Безопасность бизнеса и взаимодействие с контролирующими органами» (ссылка для регистрации:), который вы сможете посетить отдельно!Источник tctc.org.ua/novyj-zakonoproekt-o-bankrotstve-borotsya-s-dolgami-ukraintsam-stanet-legche/