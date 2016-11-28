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АПУ Асоціація "Податки України"
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 11:54

ФОРС-МАЖОРЫ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ

«ФОРС-МАЖОРЫ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ – ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЁТСЯ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СЕРТИФИКАТ?»

Источник http://tctc.org.ua/05-02-2018-fors-mazh ... ertifikat/

Положение «Форс-мажорные обстоятельства» на практике встречается в 90% контактов и подписывая договор мало кто обращает на него внимание. Между тем положение не только важное и нужное, но еще и сложное в процессе доказывания, когда дело доходит до судебных разбирательств, ведь содержит этот пункт случаи, когда стороны освобождаются от ответственности за невыполнение условий договора.

Чем подтверждаются условия «Форс-мажора»?
Сертификатами Торгово-промышленной палаты Украины, а также региональными ТПП форс-мажорных обстоятельств.

Что относится к «Форс-мажорам» — 10 основных обстоятельств (их исключительный перечень может содержаться только в договоре)!
Угроза войны;
Военные эмбарго;
Военная мобилизация;
Объявленная и необъявленная война;
Акты терроризма и диверсии;
Революции, мятежи, восстания;
Эпидемии, штормы, циклоны, наводнения, засухи, пожары;
Экспроприации, принудительное изъятие;
Общественные демонстрации, блокады, забастовки;
Действия иностранного врага.

Кроме этой десятки существуют еще десятки других обстоятельств, причисляемых к «форс-мажорным», однако если вы хотите их все перечислить в договоре, следует учесть, что каждое из обстоятельств должно соответствовать четырём критериям:
Необратимость;
Чрезвычайность;
Непредвиденность;
Причинно-следственная связь между обстоятельствами и невозможностью выполнить обязательства, указанные в договоре.

Сколько стоит обращение и получение сертификата о наступлении форс-мажорных обстоятельств?

СЕРТИФИКАТ
СУММА (грн)
Удостоверение обстоятельств форс-мажора, влекущие за собой невозможность выполнения налоговых обязательств
1963,20
Засвидетельствование форс-мажорных обстоятельств по налоговым обязательствам для списания безнадежного налогового долга
9946,80
Засвидетельствование форс-мажорных обстоятельств по договорам, заключенным между резидентами Украины
4435,20
Получение дополнительного сертификата на иностранном языке
Каждая из сумм х 3

Куда и с какими документами обращаться?

В Торгово-промышленную палату следует подавать:
Заявление с подписью и контактными данными заявителя (копии паспорта и ИНН, а также почтовый конверт А4);
Копию квитанции об уплате сбора (кроме субъектов малого бизнеса – бесплатно);
Документы, подтверждающие наступление форс-мажорных обстоятельств;
Копию акта, которым предусмотрено неисполнение обязательства при наступлении форс-мажора;
Проект акта предоставленных услуг в двух экземплярах с подписью заявителя и печатью субъекта хозяйствования;
Если доверенное лицо обращается – доверенность, если получает юр. лицо – копию приказа о назначении руководителя юр. лица.

В Учебном центре налоговых консультантов 09.02.2018 года в 19:00 (конференц-зал Admiral Hall, по адресу: ул. Крещатик, 7/11) состоится бесплатный семинар на тему: «НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА БИЗНЕСА – руководителям, юристам, бухгалтерам».
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:53

«Новый законопроект о банкротстве — бороться с долгами украи

«Новый законопроект о банкротстве — бороться с долгами украинцам станет легче?!»
В Верховной Раде Украины 26 февраля текущего года был зарегистрирован новый законопроект Кодекса Украины по процедурам банкротства № 8060, главными целями которого являются улучшение инвестиционного климата в Украине, обеспечение легкости ведения бизнеса и уменьшение злоупотреблений в ходе процедур банкротства.

Почему было принято решение о внесении такого Кодекса?
В связи с исследованием Всемирного банка «Ведение бизнеса-2018» («Doing Business 2018») Украина по показателю «Урегулирование неплатежеспособности» остается на крайне низком 149 месте, что делает отечественный рынок не конкурентоспособным в глобальной борьбе за финансовые ресурсы, а права кредиторов остаются не защищенными.

Что нам Кодекс грядущий нам готовит?
Для удобства применения Кодекс Украины по процедурам банкротства изложен в двух книгах:
Книга 1. Корпоративное банкротство;
Книга 2. Восстановление платежеспособности физического лица.
А вот нововведение – возможность банкротства физических лиц, не являющихся предпринимателями является поистине революционным для украинского законодательства, ведь до появления законопроекта, возможность избавиться от долгов была связана только с неудачным ведением предпринимательской деятельности.

Кому и при каких условиях удастся выйти из «долговой ямы»?
Инициировать процедуру банкротства гражданина смогут его кредиторы в случае:
наличия задолженности в размере не менее 100 минимальных заработных плат (372 300 грн.);
для ФЛП — 300 минимальных заработных плат, что подтверждено судебным решением.
Законопроектом также выделены случаи, когда должник может воспользоваться правом обращения в суд с заявлением о банкротстве, в частности, когда существует угроза неплатежеспособности:
не может осуществлять текущие платежи в связи с определенными обстоятельствами;
совокупный доход за последние полгода уменьшился на 50% при условии наличия непогашенных кредитов;
прекратил погашать кредиты в размере 50% ежемесячных платежей на протяжении двух месяцев.

Когда гражданин обязан обращаться в суд?
В случаях, если:
совокупный размер долгов превышает 300 минимальных заработных плат (для ФЛП — 500);
потерян единственный источник дохода, тяжелое заболевание, препятствующее выполнению профессиональной деятельности;
удовлетворение требований одного кредитора приведет к невозможности исполнения обязательств перед другими.

Что предполагается в случае не обращения украинцев в суд по вышеуказанным причинам?
Пренебрежение украинцами обязанности по обращению в суд в перечисленных случаях лишит права на освобождение от долгов в будущем, поэтому разъяснительная работа относительно должного поведения для лиц, оказавшихся в затруднительном материальном положении должна быть обеспечена на государственном уровне.

Как будет происходить процесс ликвидации?
Процесс ликвидации долгов будет проходить в хозяйственном суде по месту жительства должника, а управлять процедурами, направленными на преодоление финансовых проблем граждан, будет арбитражный управляющий — профессионал по неплатежеспособности.

Какие возможны варианты банкротства?

1. Реструктуризация долгов
Реструктуризация долгов используется с целью выхода из кризисной ситуации путем:
рассрочки;
прощения долгов;
изменения сроков выплаты платежей.
Реструктуризация должна осуществляться в соответствии с планом, в котором учтены:
доходы должника;
имущественное положение;
определены суммы, которые будут ежемесячно направляться на погашение долгов;
определены суммы, которые останутся должнику.

Какие кредиты не подлежат прощению и реструктуризации?
Долги по кредитам, полученным на:
отдых;
развлечения;
приобретение предметов роскоши.
Если план реструктуризации успешно выполняется, должник избавляется от долгов, а судебное дело закрывается.

2. Мировое соглашение
Мировое соглашение применяется путем урегулирования задолженности на основе взаимных уступок. Такой механизм не является популярным при банкротстве юридических лиц, поскольку банкротство в Украине преимущественно направлено на ликвидацию, чем на оздоровление.

3. Процедура погашения долгов
Данная процедура вводится, когда невозможно погасить долги кредиторов, то есть когда нет других способов кроме реализации имущества должника. В этом случае имущество включается в ликвидационную массу и продается с целью погашения требований кредиторов.

Чем грозит освобождение от долгов?
«Побочным эффектом» от освобождения от долгов через процедуру банкротства является невозможность:
в течение пяти лет брать займы и кредиты;
заключать договоры поручительства;
быть зарегистрированным как ФЛП;
заниматься профессиональной деятельностью, в качестве адвокатов, частных нотариусов, частных исполнителей.
Авторы законопроекта обещают, что в результате принятия законопроекта Украина обязательно поднимется в рейтинге Doing Business на 81 пункт по показателю «Урегулирование неплатежеспособности».

Учебный центр налоговых консультантов напоминает, что 20-го февраля 2018 года стартовал новый курс «Налоговое консультирование», в рамках которого действует модуль «Безопасность бизнеса и взаимодействие с контролирующими органами» (ссылка для регистрации: https://goo.gl/xwJun), который вы сможете посетить отдельно!

Источник tctc.org.ua/novyj-zakonoproekt-o-bankrotstve-borotsya-s-dolgami-ukraintsam-stanet-legche/
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:58

Компенсация за предоставление некачественных юридических услуг – куда обращаться и как получить?
Любой, у кого есть диплом о юридическом образовании, — юрист и может работать в сфере юридических услуг: консультировать, составлять юридические документы, представлять клиентов в суде.
Индивидуальные услуги в области права может оказывать физическое лицо-предприниматель (ФЛП). Для такой юридической практики лицензия не нужна (не путать с адвокатским статусом).
По доверенности от юридического или физического лица юрист может осуществлять различные юридические действия. Например, представительство в суде, но здесь важно учесть рост ограничений адвокатской монополии. От того, кто оказывает вам юридические услуги зависит нормативный акт, который регулирует ответственность и возмещение убытков за некачественные услуги.

Если вы обратились за юр. помощью к адвокату – как получить компенсацию за некачественную услугу?
На адвокатов, – людей, которые предоставляют юридическую помощь профессионально (как и на нотариусов) не распространяется действие Закона Украины «О защите прав потребителей» от 12.05.1991 года № 1023-XII, поскольку они руководствуются специальными нормативными актами:
Законом Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» от 05.07.2012 года № 5076-VI;
Правилами адвокатской этики.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей адвоката могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Но!
Компенсацию можно получить только в том случае, если договор на оказание юридических услуг составлен очень четко и вид услуг прописан конкретно, ведь 100%, как правило, не может дать ни один адвокат.

При взыскании с юриста-ФОП или юр. компании – как получить компенсацию?
Если для оказания юридических услуг вы обратились в юридическую компанию в форме общества с ограниченной ответственностью или к ФОПу, то ваши отношения подпадают под действия Закона Украины «О защите прав потребителей».
Статьей 10 предусмотрено, что потребитель вправе отказаться от соглашения об оказании услуг и требовать возмещения убытков, если исполнитель своевременно не приступил к выполнению обязательств по договору или работает настолько медленно, что закончить дело в определенный срок становится невозможным.
Если во время оказания услуг станет очевидным, что исполнитель не сможет «вложиться» в условия соглашения, то заказчик имеет право назначить ему соответствующий срок для устранения недостатков, а в случае невыполнения этого требования – расторгнуть сделку и требовать возмещения убытков, или поручить исправление недостатков третьему лицу за счет исполнителя.
Как взыскать убытки?
Для взыскания убытков в судебном порядке нужно доказать:
противоправное поведение контрагента;
наличие убытков;
причинную связь между двумя предыдущими пунктами.
Необходимо ответственно подойти к составлению соглашения о юридической помощи, указать в нем:
конкретные виды услуг, которые вы хотите получить;
результат вашего сотрудничества.
Что считается убытком?
Поскольку бремя доказывания лежит на сторонах, то размер убытка также должен быть доказан, что в случае с юридическими услугами очень тяжело. Если вы хотели получить компенсацию морального ущерба в 1 миллион гривен, а получили 1 тысячу, то 999 тысяч не будут считаться вашими убытками или упущенной выгодой.

Напоминаем, что 20-го февраля 2018 года стартовал новый курс «Налоговое консультирование», в рамках которого действует модуль «Безопасность бизнеса и взаимодействие с контролирующими органами» (ссылка для регистрации: https://goo.gl/xwJun), который вы сможете посетить отдельно!

Источник www.taxukraine.org/kompensatsiya-za-pre ... -poluchit/
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