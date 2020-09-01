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Почему не стоит становиться на учет в Центр занятости
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Додано: Вів 12 лип, 2016 15:20
8 причин не становиться на учет в Центр занятости
Допустим, вы оказались в числе безработных. И решили на время поиска новой работы обратиться за помощью к государству в лице Центра занятости. Work.ua приводит аргументы, почему стоит взвесить все "за" и "против", прежде чем прибегнуть к услугам этой структуры.
1. Статья имеет значение
Первое, чем интересуются специалисты Центра занятости, — не имя и фамилия человека, а статья, по которой он уволен.
Как правило, фигурируют три статьи из Кодекса законов о труде Украины.
Увольнение по:
ст. 36 — по соглашению сторон;
ст. 38 — по собственному желанию;
ст. 40 — в связи с сокращением численности или штата работников.
Если вы расстались с работодателем по ст. 38, то "Хьюстон, у вас проблемы". Так как выплаты по безработице вы получите спустя три месяца после присвоения статуса безработного. С остальными проще — финансовая помощь выплачивается уже на 9 день.
2. Стаж — наше все
Размер пособия зависит от страхового стажа. Так, если он не превышает 2 лет, то выплаты назначаются в размере 50% от суммы среднемесячной заработной платы на последнем месте работы; от 2 до 6 лет — 55%; от 6 до 10 лет — 60%; свыше 10 лет — 70%. И это только в первые три месяца. Дальше сумма начислений будет уменьшаться. Безработному без стажа можно рассчитывать на минимальную выплату — около 500 грн.
3. Обещанного известно, сколько ждут
Пособие, как и заработная плата, будет поступать на ваш личный счет два раза в месяц. Но первых денежных поступлений придется подождать, как минимум, 40-60 дней, пока идет проверка и анализ данных безработного.
4. Обязательная явка
Став на учет в Центр занятости, кроме помощи в поиске работы, вы получаете ряд обязанностей. Некоторые из них лишат мобильности, "привяжут" к месту и времени. Посещать лекции, семинары и заходить в гости к своему куратору для предъявления паспорта и трудовой книжки нужно 1 раз в неделю, потом 2 раза в месяц, затем раз в 30 дней.
Из-за прогула без уважительной причины вас могут лишить статуса безработного или приостановить выплату пособия.
5. Дополнительный доход запрещен
Пока вы получаете пособие по безработице, забудьте о фрилансе. Неофициальная подработка — это мошенничество по отношению к государству. Если в Центре занятости станет известно о подобном факте, то в лучшем случае придется вернуть сумму, которую вы уже успели получить, в худшем — готовьтесь к судебному разбирательству.
Единственным легальным способом подработать считаются общественные работы — уборка улиц, благоустройство территорий коммунальных предприятий, оформление субсидий и др.
6. Открыть бизнес — проблема
С помощью Центра занятости можно попытаться построить свой "маленький свечной заводик": пройти курс по основам предпринимательской деятельности, проконсультироваться у специалистов, как составить бизнес-план, и получить одноразовую финансовую помощь на открытие собственного дела (совокупность выплат по безработице за весь период пребывания на учете). Выплачивают ее только в случае успешной защиты проекта, но часто полную сумму приходится ждать несколько месяцев.
7. Будьте готовы, что вашу профессию могут признать невостребованной на рынке труда
Таковой специальность считается, если работники Центра занятости за 6 месяцев не предложили безработному ни одной вакансии, которая соответствовала бы его образованию и опыту работы. Тогда ему настойчиво порекомендуют сняться с учета или освоить новую профессию, например, парикмахера, сварщика или маникюрщицы. Чем выше сумма выплат, тем настойчивее будут рекомендации.
Если у вас высшее образование, то претендовать на повышение квалификации, вы, увы, не можете.
8. Принять нельзя отказать
Предложения о работе можно отклонять. Но только два раза. Отказ необходимо обосновать: неудобное расположение офиса, вредное производство, тяжелые условия труда. Небольшая заработная плата может стать аргументом в том случае, если она ниже той, которую вы получали на последнем месте работы. Если вам не подошла вакансия, и вы сказали "нет" дважды, то добро пожаловать в мир самостоятельного поиска. И лучше в нем полагаться на себя.
Источник: work.ua
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ТупУм
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Додано: Вів 05 бер, 2019 11:18
И не забывайте про очереди, унижения и постоянные "ксерокопии" которые вам надо будет носить и носить (оригиналами документов вы не обойдетесь). А так же о том что весь этот "банкет" за ваш счёт, который вы оплачивали пока работали в виде налогов.
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rusanovafg
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Додано: Чет 28 бер, 2019 09:10
Первое впечатление при первом посещении - непонятка, стоит керокс, но бумаги нет никогда( сервис на высшем уровне), перечень документов для постановки на учет не соответствует действительности - у меня двое детей, а в перечне сказано, что при наличии детей до шести лет я должен предоставить свидетельство о рождении (от этого зависит сумма выплат пособия), но мне сказали, что не нужно. На следующий раз стало ясно, что "работникам" наплевать на тех, кто обратился к ним. Выдали очередной лист с направлением на трудоустройство. Поехал на Петровку в ДП " АВТОИНТЕРНЕШНЛ" (сервисный центр по Мазде и Сузуки), где был встречен вопросом привез ли я документы с собой, естественно я начал спрашивать о том, что меня здесь ждет и вообще график работы, зарплата и условия. поставили перед фактом - или даю документы, или валю отсюда нафиг. Никаких отметок мне не поставили в направлении и тут самое интересное - звоню к своему куратору и объясняю ситуацию, мол не хотят ставить никаких отметок в листе, на что получаю исчерпывающий ответ - " это ты не хочешь работать!", ну и вообще "я буду снимать тебя со статуса безработного". Есть там такое человекообразное Детченя Т. О., за столом №6. Пришел на семинар, где решил узнать у их юриста следующее - 1) проверяют ли и контролируют они работодателей и рассказал о черном списке работодателей Киева (существует множество сайтов по этой теме) и 2) неадекватное отношение к людям обратившимся в их центр. Детченя Т. О. по закону не имеет права снимать с меня статус безработного из-за этого, только в случае, если я дважды лично!!! отказался от предложенной вакансии. Но это же по закону, а в Подольском центре занятости свои законы - один раз тебя послали с направлением, работодатель тебя тоже послал без отметки в "бегунке" даже не объяснив толком куда тебя хотят взять и все - ты вне статуса. Юрист мне квалифицированно ... пожал плечами со словами "мы же не можем отвечать за всех работодателей". Да и вообще все что они предлагают - полная лажа, ведь они "способствуют в поиске работы а не помогают". Единственное, что они умеют (со слов АТОшников) - это брать с них мзду, за то, что они продлевают им сроки статуса безработного для получения пособия, а ЗП в АТО не очень мелкие, соответственно пособие тоже. Зря потраченные нервы и время. Проще и надежнее искать работу без их "помощи"
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kalyuta_av
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 09:44
Да потому что ничего они не предлагают. По сути бесполезны
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Timua
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Додано: Сер 04 бер, 2020 12:52
Ничего нормального не предложат. Только пустая трата времени. Нормальные работодатели не подают заявок в центр занятости.
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nadaPups
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Додано: Суб 25 кві, 2020 00:55
Что значит нельзя претендовать на повышение квалификации если высшее образование ?
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dp260887gnj
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Додано: П'ят 12 бер, 2021 14:49
ТупУм, не вводите людей в заблуждение. Во-первых, статья увольнения 38 предусматривает несколько причин увольнения по собственному желанию, например, по уходу за ребенком до 14 лет, переезду, переводу мужа/жены в другой населенный пункт на работу. И эти причины являются уважительными причинами увольнения, и выплата назначается, как и по другим уважительным статьям. С другой стороны, сокращение предусматривает только пункт 1 статьи 40, а кроме него еще есть п.3 - систематичного невиконання без поважних причин обов'язків, п.4 - прогул, п.8 - розкрадання. И при увольнении по одной из этих причин выплата начнется только с 91 дня после постановки на учет. Кстати, про 9й день - тоже не правда, на 8й день после постановки.
"Но первых денежных поступлений придется подождать, как минимум, 40-60 дней, пока идет проверка и анализ данных безработного" - о каких проверках и анализах Вы говорите? Такого тоже нет. 60 дней? Это же два месяца, Вы понимаете, как это много? Нет, если Вы придете в ЦЗ 01.01, то Вас пригласят на два ближайших семинара, а потом на 08.01., чтобы назначить пособие. И с этого момента начинается начисление. Потом, если, к примеру, Вас пригласили на 10.01., то за период с 08.01 по 09.01 Вам уже положена сумма за эти дни, и до 20-30 числа Вы ее уже получите. Потом пригласят на 25.01, и до 10.02, скорее всего, Вы уже получите деньги за 10.01 по 24.01., ну, максимум до 20.02. Я сейчас, конечно же, говорю о ситуации, когда нет никаких задержек в выплатах. Ну, а если они есть, то не важно, стали Вы вчера или ходите уже 5й месяц.
По поводу раз в неделю, два в мес, потом - раз в мес - где Вы это всё берете? Всё это происходит по процедуре только при назначении выплат (то есть, это про 8й день или 91й , в определенных случаях, обязательные семинары), потом - специалист назначает по своему усмотрению, но не реже, чем один раз в месяц. Он смотрит по своей загруженности, по тематике семинаров, которые предвидятся и т.д.
По поводу прогула без уважительной причины - да, приостанавливают выплату, пока вы не явитесь, а лишить статуса - это надо аж целый месяц гулять без причины.
Про предпринимательство - тоже, если нет задержек в выплатах, то все деньги вы получаете точно так же, как и обычное пособие, нет никаких нескольких месяцев.
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ZinaidA
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Додано: Чет 13 жов, 2022 21:00
Уже пятый раз стою на бирже. Полет нормальный. Единственное, что в связи с военным положением на разные говно роботы с минимальной ЗП шлют. Но в целом все одно лучше, чем работать. 😎
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Bolt
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