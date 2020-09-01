Почему не стоит становиться на учет в Центр занятости

Додано: Вів 12 лип, 2016 15:20

8 причин не становиться на учет в Центр занятости



Допустим, вы оказались в числе безработных. И решили на время поиска новой работы обратиться за помощью к государству в лице Центра занятости. Work.ua приводит аргументы, почему стоит взвесить все "за" и "против", прежде чем прибегнуть к услугам этой структуры.



1. Статья имеет значение



Первое, чем интересуются специалисты Центра занятости, — не имя и фамилия человека, а статья, по которой он уволен.



Как правило, фигурируют три статьи из Кодекса законов о труде Украины.



Увольнение по:



ст. 36 — по соглашению сторон;



ст. 38 — по собственному желанию;



ст. 40 — в связи с сокращением численности или штата работников.



Если вы расстались с работодателем по ст. 38, то "Хьюстон, у вас проблемы". Так как выплаты по безработице вы получите спустя три месяца после присвоения статуса безработного. С остальными проще — финансовая помощь выплачивается уже на 9 день.



2. Стаж — наше все



Размер пособия зависит от страхового стажа. Так, если он не превышает 2 лет, то выплаты назначаются в размере 50% от суммы среднемесячной заработной платы на последнем месте работы; от 2 до 6 лет — 55%; от 6 до 10 лет — 60%; свыше 10 лет — 70%. И это только в первые три месяца. Дальше сумма начислений будет уменьшаться. Безработному без стажа можно рассчитывать на минимальную выплату — около 500 грн.



3. Обещанного известно, сколько ждут



Пособие, как и заработная плата, будет поступать на ваш личный счет два раза в месяц. Но первых денежных поступлений придется подождать, как минимум, 40-60 дней, пока идет проверка и анализ данных безработного.



4. Обязательная явка



Став на учет в Центр занятости, кроме помощи в поиске работы, вы получаете ряд обязанностей. Некоторые из них лишат мобильности, "привяжут" к месту и времени. Посещать лекции, семинары и заходить в гости к своему куратору для предъявления паспорта и трудовой книжки нужно 1 раз в неделю, потом 2 раза в месяц, затем раз в 30 дней.



Из-за прогула без уважительной причины вас могут лишить статуса безработного или приостановить выплату пособия.



5. Дополнительный доход запрещен



Пока вы получаете пособие по безработице, забудьте о фрилансе. Неофициальная подработка — это мошенничество по отношению к государству. Если в Центре занятости станет известно о подобном факте, то в лучшем случае придется вернуть сумму, которую вы уже успели получить, в худшем — готовьтесь к судебному разбирательству.



Единственным легальным способом подработать считаются общественные работы — уборка улиц, благоустройство территорий коммунальных предприятий, оформление субсидий и др.



6. Открыть бизнес — проблема



С помощью Центра занятости можно попытаться построить свой "маленький свечной заводик": пройти курс по основам предпринимательской деятельности, проконсультироваться у специалистов, как составить бизнес-план, и получить одноразовую финансовую помощь на открытие собственного дела (совокупность выплат по безработице за весь период пребывания на учете). Выплачивают ее только в случае успешной защиты проекта, но часто полную сумму приходится ждать несколько месяцев.



7. Будьте готовы, что вашу профессию могут признать невостребованной на рынке труда



Таковой специальность считается, если работники Центра занятости за 6 месяцев не предложили безработному ни одной вакансии, которая соответствовала бы его образованию и опыту работы. Тогда ему настойчиво порекомендуют сняться с учета или освоить новую профессию, например, парикмахера, сварщика или маникюрщицы. Чем выше сумма выплат, тем настойчивее будут рекомендации.



Если у вас высшее образование, то претендовать на повышение квалификации, вы, увы, не можете.



8. Принять нельзя отказать



Предложения о работе можно отклонять. Но только два раза. Отказ необходимо обосновать: неудобное расположение офиса, вредное производство, тяжелые условия труда. Небольшая заработная плата может стать аргументом в том случае, если она ниже той, которую вы получали на последнем месте работы. Если вам не подошла вакансия, и вы сказали "нет" дважды, то добро пожаловать в мир самостоятельного поиска. И лучше в нем полагаться на себя.





Источник: work.ua