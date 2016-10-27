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Нацбанк: в Україні думають
карбувати монети 2 і 5 гривень

Нацбанк: в Україні думають карбувати монети 2 і 5 гривень
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2016 20:52

Re: Нацбанк: в Україні думають карбувати монети 2 і 5 гривен

Хорошая новость. Но получится ли сделать эти циркуляционные монеты вовремя? Инфляция выводит реально из оборота уже 1 и 2 коп. Скоро и 5 и 10 ...
Primus
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2017 14:06

Вопрос по выпуску новых монет номиналов 5,10 и 20 грн. практически уже решенныйю. Монетный двор уже закупает соответствующую упаковку для этих монет. Почему нет информации о том что правительство решило истратить миллионы сейчас на выпуск монет, война на востоке, пересмотр субсидий - нежели некуда деньги девать или это последний аккорд ушедшей главы Нацбанка?
cherevko_alex
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2017 17:19

О какой упаковке идет речь?
Слушатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:18

  socioniktest написав:Адже термін служби банкноти складає від 9 до 12 місяців
---
Як так вийшло, що в мене в гаманці всі банкноти від 2011-го року і старші?

Рік на банкногі - то не рік фактичного другу. По-друге, надруковані банкноти можуть і довгенько у сховищах знаходитись доки вийдуть у активний обіг. По-третє, термін вказано середній
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 08:23

Re: Нацбанк: в Україні думають карбувати монети 2 і 5 гривен

Лучше переплавить банкоматы на лопаты. И монеты тоже можно.
tfkzpm2
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 08:47

  tfkzpm2 написав:Лучше переплавить банкоматы на лопаты. И монеты тоже можно.


Ну то займитесь этим.
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Investor_K
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