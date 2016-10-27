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Нацбанк: в Україні думають карбувати монети 2 і 5 гривень
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Суб 27 сер, 2016 20:52
Хорошая новость. Но получится ли сделать эти циркуляционные монеты вовремя? Инфляция выводит реально из оборота уже 1 и 2 коп. Скоро и 5 и 10 ...
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Primus
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Додано: Пон 31 лип, 2017 14:06
Вопрос по выпуску новых монет номиналов 5,10 и 20 грн. практически уже решенныйю. Монетный двор уже закупает соответствующую упаковку для этих монет. Почему нет информации о том что правительство решило истратить миллионы сейчас на выпуск монет, война на востоке, пересмотр субсидий - нежели некуда деньги девать или это последний аккорд ушедшей главы Нацбанка?
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cherevko_alex
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Додано: Пон 31 лип, 2017 17:19
О какой упаковке идет речь?
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Додано: Нед 26 кві, 2020 17:18
socioniktest написав:
Адже термін служби банкноти складає від 9 до 12 місяців
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Як так вийшло, що в мене в гаманці всі банкноти від 2011-го року і старші?
Рік на банкногі - то не рік фактичного другу. По-друге, надруковані банкноти можуть і довгенько у сховищах знаходитись доки вийдуть у активний обіг. По-третє, термін вказано середній
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Faceless
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Додано: Пон 27 кві, 2020 08:23
Лучше переплавить банкоматы на лопаты. И монеты тоже можно.
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tfkzpm2
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Додано: Пон 27 кві, 2020 08:47
tfkzpm2 написав:
Лучше переплавить банкоматы на лопаты. И монеты тоже можно.
Ну то займитесь этим.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Пон 27 кві, 2020 12:24
Investor_K написав: tfkzpm2 написав:
Лучше переплавить банкоматы на лопаты. И монеты тоже можно.
Ну то займитесь этим.
Нога тяжелая и цвета флага Украинской Советской Социалистической Республики - красно-синего. А то занялся бы, если б единомышленники нашлись.
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tfkzpm2
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Додано: Пон 27 кві, 2020 12:27
Можно на копейках перебить слово на "гривня"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 27 кві, 2020 12:34
Вкладчик1234 написав:
Можно на копейках перебить слово на "гривня"
тогда уже не мелочиться, и на "евроцент"
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sequence
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