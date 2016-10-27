Нацбанк: в Україні думають карбувати монети 2 і 5 гривень

Додано: Сер 15 лип, 2020 17:37

На 1 цзяо (1/10) юаня 1962 року зображено робітників, які весело ідуть обробляти землю. У багатьох із них лопати. Як людина із хворою ногою я розумію цей символізм і навіть заздрюю їм. Є символи праці і чесності на ДЕЯКИХ купюрах та монетах інших країн світу - існучих та не існуючих.



На жодній з купюр Українського Національного Банку не зображено робітників чи символи безпосередньої праці, окрім монет, на яких можна знайти колоски зернових чи ягоди. Чого можуть вчити звичайну людину топори і мечі, які зображено на купюрах 1, 2 гривні? Хіба з їхньою допомогою можна виростити їжу?



Якщо хтось вважає, що звичайна людина, перш за все, має вміти вбивати з допомогою топора чи меча ближнього свого, то може статись, що вона зустрінеться із десятком селян з лопатами, проти яких цей меч і топор не допоможуть. Хіба це не справедливо у світі, де головне - їжа, для тих, хто змалку вірив у вислів In GOD we trust (не знаю як правильно, але хай буде так). Вміти виростити їжу, бути чесними. На купюрах Ізраїлю зображено трикутники - символи елементарної математики, тобто елементарної чесності. Для чого на купюрах України зображено усі ці будівлі, в яких нічого не виробляється корисного. Чого вони вчать? Досить того, що вони існують, забираючи взимку на своє утримання енергоресурси.



Чи може БОГ(не знаю як правильно, але хай буде так) заповіт залишив: розважатись до несхочу та вбивати один одного, замість того, щоб чесно працювати, поки можеш. Так для такої мети окремі світи повинні бути створені для усіх бажаючих.