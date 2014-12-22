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Резюме сеошника,
SEO-специалист, Киев

Резюме сеошника, SEO-специалист, Киев
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2016 12:13

Резюме сеошника, SEO-специалист, Киев

Приветствую! Хотите увеличить рейтинги Вашего сайта, повысить посещаемость и узнаваемость Вашего интернет-ресурса? Вы по Адресу!

Специалист по seo-продвижению сайтов в Киеве - Алексей Наталушко. Возьму Ваш сайт на комплексное продвижение/сопровождение. Гарантирую качественный профессиональный подход, основанный на 5-летнем опыте работы в Web-направлении. Мотивирован на результат, который возможен только при четких и адекватных целях с вашей стороны и наличии у вас необходимого бюджета, для реализации поставленных задач. В зависимости от сложности стоящих задач и доступного бюджета, возможна, как полностью удаленная работа, так и офисный вариант.

За 5 лет работы, наладил коммуникации с копирайтерами, дизайнерами, программистами. Умею четко поставить техническое задание и проконтролировать ход исполнения, чтобы получать максимальный результат!

Контакты: Алексей Н.
+38 (063) 134-73-64
natalyshko@mail.ua
natalushko.besaba.com

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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 11:10

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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 08:26

Скачать резюме SEO-маркетолога в два клика!

:idea: Скачать резюме можно по ссылке http://natalushko.besaba.com/jakecopernik/Kiev-Marketing-Resume.pdf
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 22:26

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