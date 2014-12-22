Резюме сеошника, SEO-специалист, Киев

Приветствую!Хотите увеличить рейтинги Вашего сайта, повысить посещаемость и узнаваемость Вашего интернет-ресурса?Вы по Адресу!
Специалист по seo-продвижению сайтов в Киеве - Алексей Наталушко. Возьму Ваш сайт на комплексное продвижение/сопровождение. Гарантирую качественный профессиональный подход, основанный на 5-летнем опыте работы в Web-направлении. Мотивирован на результат, который возможен только при четких и адекватных целях с вашей стороны и наличии у вас необходимого бюджета, для реализации поставленных задач. В зависимости от сложности стоящих задач и доступного бюджета, возможна, как полностью удаленная работа, так и офисный вариант.
За 5 лет работы, наладил коммуникации с копирайтерами, дизайнерами, программистами. Умею четко поставить техническое задание и проконтролировать ход исполнения, чтобы получать максимальный результат!