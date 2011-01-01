RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Валютные ОГВЗ для физлиц

Валютные ОГВЗ для физлиц
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2016 21:09

Re: Валютные ОГВЗ для физлиц

  Yur написав:once_upon_a_time
ну как, удалось Вам прикупить этих ОВГЗ? если до то поделитесь плиз где и на каких условиях?

Нет, решил туда не соваться.

Во-первых, тогда как раз доходность ниже 6% упала - это меньше депозитов на тот момент (а Трамп вот до 9% вроде поднял недавно).
Во-вторых, как я понял, прирост стоимости в гривневом выражении (вызванный девальвацией) облагается налогом. Когда посчитал итоговую доходность, привлекательность идеи сильно уменьшилась, т.к. при сильной девальвации (40+) можно вообще в минус уйти (и это еще не учитывая дефолт / haircuts).

Да и вообще, не зря рекомендуют использовать те активы, которые понимаешь.

Кстати, обращались недавно страховики, показывали инвестиционную доходность 8-9% годовых в долларах по контракту накопительного страхования жизни, но пока руки не доходят перепроверить информацию. Но это может подойти тем, кто 10 лет готов деньги туда складировать. На Украине такой горизонт планирования - это что-то из ряда фантастики.

В итоге порассовывал непосильным трудом нажитое в 15 банков по 5 тыс… Получилось 6.5% after tax.
С нового года придется еще столько же на жену завести, т.к. у нас немного наберется банков, куда валюту нести не сильно страшно…
А т.к. "управление" суммой 100-150 тыс. занимает больше недели в году и несет массу не очень приятных треволнений, то, похоже, придется деньжата перепрятать в ЕС при оказии. Пусть 0%, зато покрытие 100 тыс. и не нужно столько времени убивать на администрирование, как у нас.

В общем, неньке деньги не очень нужны :(
once_upon_a_time
 
Повідомлень: 31
З нами з: 28.07.16
Подякував: 15 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2016 11:42

once_upon_a_time

Понял, спасибо за ответ. Терзаюсь теми же вопросами, играюсь с депозитами, но как я понимаю ставки и дальше будуть падать, либо риски расти, так что в поиске альтернативы для долгосрочного инвестирования. ФГВФЛ хоть бы подняли гарант с 200 тыс на 500, но видимо рано, еще не все "полиняли".

На 10 лет как бы и готов вкладывать, но не в Украине.

Я интересовался касательно долларового депозита в Венгрии, оказалось доходность не в "0", а я бы ещё доплатил за хранение в конце, где-то 20 дол с каждой 1000. Таким образом банки нормально защищают свою валюту, и доллары там не в ходу. В форинтах конечно доходность была бы, но где-то на уровне их инфляции. + получаем вопросы кто-откуда.
В других странах пока не интересовался.
Yur
 
Повідомлень: 12
З нами з: 04.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2016 08:34

Yur

есть варианты разместить USD в той же Латвии, государственный citadele bank дает 2%. там однозначно вас будут рады видеть. а в неньке действительно с ± значительной суммой вообще ловить нечего, или на мошенников попадешь, или очередной банк потонет.
brainchild
 
Повідомлень: 110
З нами з: 09.04.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 20:37

  St/2 написав:Yur
Никто в зравом уме не покупает иностранные долговые бумаги без страховки.

Стоимость страховки от банкротства Украины сейчас порядка 8% годовых на 5 лет. Доходность 5ти леток ниже 8%. Потому разумный инвестор не будет брать позу с отрицательной доходностью.

Для примера. 5ти летние бонды США имеют доходность 1,5% годовых, а стоимость страховки от дефолта США 0,2% годовых на 5 лет. Чистая позиция положительна.

Но не везде на западе все хорошо. К примеру, доходность по 5ти леткам Австрии минус 0,2%. А страховка по определению отрицательной быть не может и сейчас составляет 0,3%. То есть вложившись в австрийские бумаги инвестор будет терять 0,5% в год, почти как в Украине))

https://www.dbresearch.com/servlet/reweb2.ReWEB?rwnode=DBR_INTERNET_EN-PROD$UKR_CHA&rwsite=DBR_INTERNET_en-PROD
http://www.investing.com/rates-bonds/world-government-bonds


Наверно я неразумный инвестор. Или необразованный. Просто не вижу до сих пор вариантов других.

Например. В январе завершается депо на $100K+ в Ощаде. 4% before tax. Если переложить потом в валютные ОВГЗ, то будет где-то 6% after tax. Правда, есть нюанс с конвертацией при покупке (usd->uah) - по идее, 1% на этом потеряю. Но все равно доходность почти наполовину выше. Да, это без учета платы за риск.

Исхожу просто из того, что почти все ОВГЗ на балансе либо у центробанка, либо у госбанков. Т.е. если будет по ним дефолт - то вся банковская система накроется медным тазом, по моему разумению. Опять же - внешние дефолты были, внутренних - нет (да, помню, что будущее не всегда похоже на прошлое).

Поправьте, если в чем не прав.
once_upon_a_time
 
Повідомлень: 31
З нами з: 28.07.16
Подякував: 15 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 16:46

Re: Валютные ОГВЗ для физлиц

А зачем заходить в ОВГЗ сразу на всю котлету?
Выделите процентов 8-10% от сбережений и попробуйте. Если будет толк, то можно продолжить.

Я тоже сейчас присматриваюсь ко всем этим, новым для меня, инструментам.
Из брокеров выбрал "арткапитал".
Вообще из инструментов сохранения денег, мне пока больше всего нравится etf на еврооблигации, поэтому в будующем, где-то через год, когда немного разберусь, попробую открыть счет в InteractiveBrokers.

Выше писали, что сложно купить ОВГЗ. Это связано с тем, что нет продавцов или есть другая причина?
gakysei
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 02:38

  once_upon_a_time написав:Опять же - внешние дефолты были, внутренних - нет.

это не так.
в конце 90-х уже был дефолт и конвертация внутренних ОВГЗ.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13366
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1795 раз.
Подякували: 3763 раз.
 
Профіль
5
2
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фондовые и валютные биржи: обучение, консультации 1, 2, 3
Anonymous » П'ят 30 сер, 2013 11:39
24 6732
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 гру, 2013 16:54
Ірина_
Стратегия привлечения физлиц на ФР 1 ... 5, 6, 7
Anonymous » Чет 22 лип, 2010 01:48
64 19076
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 січ, 2011 06:27
Le}{us

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.