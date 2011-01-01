Валютные ОГВЗ для физлиц

Yur написав:once_upon_a_time ну как, удалось Вам прикупить этих ОВГЗ? если до то поделитесь плиз где и на каких условиях?
Нет, решил туда не соваться.
Во-первых, тогда как раз доходность ниже 6% упала - это меньше депозитов на тот момент (а Трамп вот до 9% вроде поднял недавно). Во-вторых, как я понял, прирост стоимости в гривневом выражении (вызванный девальвацией) облагается налогом. Когда посчитал итоговую доходность, привлекательность идеи сильно уменьшилась, т.к. при сильной девальвации (40+) можно вообще в минус уйти (и это еще не учитывая дефолт / haircuts).
Да и вообще, не зря рекомендуют использовать те активы, которые понимаешь.
Кстати, обращались недавно страховики, показывали инвестиционную доходность 8-9% годовых в долларах по контракту накопительного страхования жизни, но пока руки не доходят перепроверить информацию. Но это может подойти тем, кто 10 лет готов деньги туда складировать. На Украине такой горизонт планирования - это что-то из ряда фантастики.
В итоге порассовывал непосильным трудом нажитое в 15 банков по 5 тыс… Получилось 6.5% after tax. С нового года придется еще столько же на жену завести, т.к. у нас немного наберется банков, куда валюту нести не сильно страшно… А т.к. "управление" суммой 100-150 тыс. занимает больше недели в году и несет массу не очень приятных треволнений, то, похоже, придется деньжата перепрятать в ЕС при оказии. Пусть 0%, зато покрытие 100 тыс. и не нужно столько времени убивать на администрирование, как у нас.
Понял, спасибо за ответ. Терзаюсь теми же вопросами, играюсь с депозитами, но как я понимаю ставки и дальше будуть падать, либо риски расти, так что в поиске альтернативы для долгосрочного инвестирования. ФГВФЛ хоть бы подняли гарант с 200 тыс на 500, но видимо рано, еще не все "полиняли".
На 10 лет как бы и готов вкладывать, но не в Украине.
Я интересовался касательно долларового депозита в Венгрии, оказалось доходность не в "0", а я бы ещё доплатил за хранение в конце, где-то 20 дол с каждой 1000. Таким образом банки нормально защищают свою валюту, и доллары там не в ходу. В форинтах конечно доходность была бы, но где-то на уровне их инфляции. + получаем вопросы кто-откуда. В других странах пока не интересовался.
есть варианты разместить USD в той же Латвии, государственный citadele bank дает 2%. там однозначно вас будут рады видеть. а в неньке действительно с ± значительной суммой вообще ловить нечего, или на мошенников попадешь, или очередной банк потонет.
St/2 написав:Yur Никто в зравом уме не покупает иностранные долговые бумаги без страховки.
Стоимость страховки от банкротства Украины сейчас порядка 8% годовых на 5 лет. Доходность 5ти леток ниже 8%. Потому разумный инвестор не будет брать позу с отрицательной доходностью.
Для примера. 5ти летние бонды США имеют доходность 1,5% годовых, а стоимость страховки от дефолта США 0,2% годовых на 5 лет. Чистая позиция положительна.
Но не везде на западе все хорошо. К примеру, доходность по 5ти леткам Австрии минус 0,2%. А страховка по определению отрицательной быть не может и сейчас составляет 0,3%. То есть вложившись в австрийские бумаги инвестор будет терять 0,5% в год, почти как в Украине))
Наверно я неразумный инвестор. Или необразованный. Просто не вижу до сих пор вариантов других.
Например. В январе завершается депо на $100K+ в Ощаде. 4% before tax. Если переложить потом в валютные ОВГЗ, то будет где-то 6% after tax. Правда, есть нюанс с конвертацией при покупке (usd->uah) - по идее, 1% на этом потеряю. Но все равно доходность почти наполовину выше. Да, это без учета платы за риск.
Исхожу просто из того, что почти все ОВГЗ на балансе либо у центробанка, либо у госбанков. Т.е. если будет по ним дефолт - то вся банковская система накроется медным тазом, по моему разумению. Опять же - внешние дефолты были, внутренних - нет (да, помню, что будущее не всегда похоже на прошлое).
А зачем заходить в ОВГЗ сразу на всю котлету? Выделите процентов 8-10% от сбережений и попробуйте. Если будет толк, то можно продолжить.
Я тоже сейчас присматриваюсь ко всем этим, новым для меня, инструментам. Из брокеров выбрал "арткапитал". Вообще из инструментов сохранения денег, мне пока больше всего нравится etf на еврооблигации, поэтому в будующем, где-то через год, когда немного разберусь, попробую открыть счет в InteractiveBrokers.
Выше писали, что сложно купить ОВГЗ. Это связано с тем, что нет продавцов или есть другая причина?