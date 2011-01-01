Валютные ОГВЗ для физлиц

Додано: Чет 24 лис, 2016 21:09

Yur написав: once_upon_a_time

ну как, удалось Вам прикупить этих ОВГЗ? если до то поделитесь плиз где и на каких условиях? once_upon_a_timeну как, удалось Вам прикупить этих ОВГЗ? если до то поделитесь плиз где и на каких условиях?

Нет, решил туда не соваться.Во-первых, тогда как раз доходность ниже 6% упала - это меньше депозитов на тот момент (а Трамп вот до 9% вроде поднял недавно).Во-вторых, как я понял, прирост стоимости в гривневом выражении (вызванный девальвацией) облагается налогом. Когда посчитал итоговую доходность, привлекательность идеи сильно уменьшилась, т.к. при сильной девальвации (40+) можно вообще в минус уйти (и это еще не учитывая дефолт / haircuts).Да и вообще, не зря рекомендуют использовать те активы, которые понимаешь.Кстати, обращались недавно страховики, показывали инвестиционную доходность 8-9% годовых в долларах по контракту накопительного страхования жизни, но пока руки не доходят перепроверить информацию. Но это может подойти тем, кто 10 лет готов деньги туда складировать. На Украине такой горизонт планирования - это что-то из ряда фантастики.В итоге порассовывал непосильным трудом нажитое в 15 банков по 5 тыс… Получилось 6.5% after tax.С нового года придется еще столько же на жену завести, т.к. у нас немного наберется банков, куда валюту нести не сильно страшно…А т.к. "управление" суммой 100-150 тыс. занимает больше недели в году и несет массу не очень приятных треволнений, то, похоже, придется деньжата перепрятать в ЕС при оказии. Пусть 0%, зато покрытие 100 тыс. и не нужно столько времени убивать на администрирование, как у нас.В общем, неньке деньги не очень нужны