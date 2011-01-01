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Валютные ОГВЗ для физлиц
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 04 гру, 2018 21:20
Вообще процедура покупки ОВГЗ достаточно громоздка и, как правило, очень плохо расписана у торговцев.
Для себя, после очень негативного опыта с Универом, выбрал Укргазбанк.
Все ничего если бы не его крайняя тех отсталость. Необходимость отследить движение по счету требует посещения отделения.
Так вот, хоть и прошел одну покупку ОВГЗ, есть ряд вопросов.
Если будут желающие совместно доразобраться, буду признателен.
1. Открытие текущего счета в Укргазбанке – 100 грн;
2. Открытие счета в ценных бумагах – 400 грн;
3. Комиссия брокера – 500 грн; Я так понимаю, с одной сделки. Если подал одновременно заявки на ОВГЗ номинированные в гривне, долларах и евро, то 1500 гривен.
4. Счет за зачисление ценных бумах – 200 грн; Я, так понимаю, взымают хранители, в предложенном выше примере: 600 гривен за одну сделку.
5. Ежемесячная плата за хранение ЦБ – 100 грн; Я, так понимаю, фиксированная оплата не зависимо от вида ОВГЗ (в каких валютах, дисконтные или дивидендные).
6. Комиссия за погашение и выплату купона. Я, так понимаю, взымается одноразово (на дисконтных ЦБ ее нет).Я, так понимаю, снимается в пользу НБУ в фиксированном размере 200 гривен.
Прошу мнение специалистов (желательно лично прошедших полный цикл).
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VASH
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Додано: Вів 04 гру, 2018 21:30
Я тоже ушёл от Универа. Ели забрал свои деньги оттуда. Сколько космических комиссий насчитали - ставят клиентов в безвыходное положение
Перешёл к другому брокеру, назвать не буду чтобнебыло рекламы
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ПчёлкаIRON
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Додано: Вів 04 гру, 2018 21:48
ПчёлкаIRON написав:
Ели забрал свои деньги оттуда. Сколько космических комиссий насчитали - ставят клиентов в безвыходное положение
можете більш детально розповідсти свій реальний досвід, що за комісії, коли де як
дякую
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greenozon
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Додано: Вів 04 гру, 2018 21:50
VASH
запитайте в колеги zzzzzz
він недавно успішно працював із УкрГазом і розписував що де як було в нього.
по результату цей банк виявився самим економічним щодо паперів (якщо рівняти із іншими укрбанками)
ось тут є паралельна тема - багато цікавого пишутьРынок ОВГЗ
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greenozon
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Додано: Вів 04 гру, 2018 22:10
greenozon Дякую. Взагалі, вважаю, наявність двох гілок за однією тематикою є вкрай недоцільним. Може модератори їх поєднають? Щодо шановного ZZZZZ, то він встигає відслідковувати весь форум та активно спілкуватися майже за всією тематикою. Буду сподіватися, що він не залишить поза уваги і це звернення.
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VASH
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Додано: Вів 04 гру, 2018 22:26
VASH
я цю гілку лише сьогодні побачив!
хоч вона і стара і мала, але дуже цікава і насчена, ввазаю.
цікавлюсь темою ОВГЗ вже десь півроку чи більше. Не теоретик.
гляньте назву гілку - написана із помилкою!
//підтримую ідею об'єдання гілок
шановний модератор Ірина - це реально?
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greenozon
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