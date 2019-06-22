Коли українським вчителям піднімуть зарплату

Щодня сотні учнів шукають собі репетитора на BUKI.
Щоб отримувати учнів на BUKI, заповніть анкету репетитора.
Основні вимоги:
1) Мати профільну освіту по предмету викладання, або навчатись не менше, ніж на другому курсі ВНЗ;
2) Досвід роботи індивідуальним викладачем вітається.
Обов'язки та умови співпраці:
1) Графік роботи: вільний, віддалений.
2) Заняття проводяться вдома, на виїзді чи по Skype.
3) Оплата від учня безпосередньо репетиторові за домовленістю.
Щоб дізнатися деталі та зареєструватися, перейдіть за посиланням: