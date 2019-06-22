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Коли українським вчителям
піднімуть зарплату

Коли українським вчителям піднімуть зарплату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 10:17

Запрошуємо до співпраці репетиторів

Сервіс пошуку репетиторів BUKI запрошує до співпраці індивідуальних викладачів та репетиторів у всіх містах України.

Щодня сотні учнів шукають собі репетитора на BUKI.
Щоб отримувати учнів на BUKI, заповніть анкету репетитора.

Основні вимоги:
1) Мати профільну освіту по предмету викладання, або навчатись не менше, ніж на другому курсі ВНЗ;
2) Досвід роботи індивідуальним викладачем вітається.

Обов'язки та умови співпраці:
1) Графік роботи: вільний, віддалений.
2) Заняття проводяться вдома, на виїзді чи по Skype.
3) Оплата від учня безпосередньо репетиторові за домовленістю.


Щоб дізнатися деталі та зареєструватися, перейдіть за посиланням: https://buki.com.ua/register/
DashaG
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 11:20

Re: Коли українським вчителям піднімуть зарплату

Зображення
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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