Додано: Вів 26 гру, 2017 17:13

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 9,50 коп., на торгах вторника повысился на 0,63 коп., оказавшись на уровне 27,9446 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 26 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,940/27,965 UAH/USD виртуально, без сделок.

К 10.15, покидая виртуальную сферу, «американец» поднялся к 27,96/27,98, а спустя 15 минут уже обосновался на более высокой отметке 27,96/27,98 UAH/USD.

К 11.00 цена «американца» на межбанке прикоснулась к локальному максимуму (27,97/27,98 UAH/USD), вызвав продажи дождавшихся этого события экспортеров. Они развернули рынок доллара вниз, и уже к 11.32 доллар успел откатиться к 27,94/27,95 UAH/USD.



Движение доллара вниз было столь же неспешным, как и его подъем. Во всяком случае, к 12.15 «американец» на межбанке оказался на уровне 27,92/27,94 UAH/USD. На этих же цифрах межбанк около 13.00 ушел на обеденный перерыв.



Уровни 27,92/27,94 UAH/USD оставались действующими до 15.00, когда на опустевшем рынке единичные продажи доллара возобновили его поэтапную коррекцию.

В результате пошагового снижения доллар понизился, обосновавшись на уровне 27,83/27,87 UAH/USD, который не покидал до самого финиша «зеленой» сессии на межбанковском валютном рынке .



На цифре 27,83/27,87 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 26 декабря, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9446 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,77% с 27,1909 UAH/USD до 27,9446 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.



На Depo рынке 26 декабря гривна overnight котировалась банками по 11,50/12,50% годовых (после 12.10 Киева - 11,50/13,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 26 декабря, сменив «бычий» тренд на «медвежий», немного потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, с межбанка ушло большинство покупателей валюты, сформировав «техническое» преобладание предложения после касания курсом СКВ внутридневного максимума.



Во-вторых, нынче финиш месяца, квартала, полугодия и года, время, характеризующееся ростом интереса к ресурсам в гривне. Для текущих расходов, выплат жалованья сотрудникам компаний, платежей в Казну из-за близкого старта бюджетного периода. Ситуация с гривней осложнялась по причине нацбанковского размещения своих депосертификатов 22-го на 16,0 млрд. грн.



Интересно отметить, что несмотря на пятничное размещение НБУ своих депосертификатов, остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ заметно выросли с уровня 50 046,3 млн. грн. к отметке 55 829,2 млн. грн. Мы не исключаем, что этот «привес» в гривневом навесе предназначался на иные, альтернативные межбанку, мероприятия.



В-третьих, откат на рынке безналичного доллара поддерживала падающая из-за доминирования клиентского «приноса» цена наличного «американца».



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 26 декабря заметно понизились имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, рынок покинули импортеры. Кроме того, из-за выходного дня в США и в Украине 25-го, пресловутый «синдром понедельника» сместился на 26 декабря, характеризуясь заметным снижением предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.



Во-вторых, нынче последние предновогодние сессии, период, когда сворачивается бизнесовая и внешнеторговая активность, снижая «посещаемость» межбанка.



В-третьих, в отличие от предыдущих торгов, нынче регулятор не участвовал в сессии своим арбитражом.