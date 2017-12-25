|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 гру, 2017 12:19
К 12.17 «американец» на межбанке еще больше понизился, оказавшись в указанное время на уровне 27,92/27,94 UAH/USD. На моменте низкие обороты.
Додано: Вів 26 гру, 2017 13:11
Наконец, около 13.07 Киева не изменившимися ценами (27,92/27,94 UAH/USD) реальная часть «зеленой» сессии на межбанке приказала долго жить.
Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
Додано: Вів 26 гру, 2017 17:13
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 9,50 коп., на торгах вторника повысился на 0,63 коп., оказавшись на уровне 27,9446 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 26 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,940/27,965 UAH/USD виртуально, без сделок.
К 10.15, покидая виртуальную сферу, «американец» поднялся к 27,96/27,98, а спустя 15 минут уже обосновался на более высокой отметке 27,96/27,98 UAH/USD.
К 11.00 цена «американца» на межбанке прикоснулась к локальному максимуму (27,97/27,98 UAH/USD), вызвав продажи дождавшихся этого события экспортеров. Они развернули рынок доллара вниз, и уже к 11.32 доллар успел откатиться к 27,94/27,95 UAH/USD.
Движение доллара вниз было столь же неспешным, как и его подъем. Во всяком случае, к 12.15 «американец» на межбанке оказался на уровне 27,92/27,94 UAH/USD. На этих же цифрах межбанк около 13.00 ушел на обеденный перерыв.
Уровни 27,92/27,94 UAH/USD оставались действующими до 15.00, когда на опустевшем рынке единичные продажи доллара возобновили его поэтапную коррекцию.
В результате пошагового снижения доллар понизился, обосновавшись на уровне 27,83/27,87 UAH/USD, который не покидал до самого финиша «зеленой» сессии на межбанковском валютном рынке .
На цифре 27,83/27,87 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в этот вторник.
Большинство сделок на межбанке 26 декабря, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9446 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,77% с 27,1909 UAH/USD до 27,9446 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.
На Depo рынке 26 декабря гривна overnight котировалась банками по 11,50/12,50% годовых (после 12.10 Киева - 11,50/13,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 26 декабря, сменив «бычий» тренд на «медвежий», немного потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, с межбанка ушло большинство покупателей валюты, сформировав «техническое» преобладание предложения после касания курсом СКВ внутридневного максимума.
Во-вторых, нынче финиш месяца, квартала, полугодия и года, время, характеризующееся ростом интереса к ресурсам в гривне. Для текущих расходов, выплат жалованья сотрудникам компаний, платежей в Казну из-за близкого старта бюджетного периода. Ситуация с гривней осложнялась по причине нацбанковского размещения своих депосертификатов 22-го на 16,0 млрд. грн.
Интересно отметить, что несмотря на пятничное размещение НБУ своих депосертификатов, остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ заметно выросли с уровня 50 046,3 млн. грн. к отметке 55 829,2 млн. грн. Мы не исключаем, что этот «привес» в гривневом навесе предназначался на иные, альтернативные межбанку, мероприятия.
В-третьих, откат на рынке безналичного доллара поддерживала падающая из-за доминирования клиентского «приноса» цена наличного «американца».
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 26 декабря заметно понизились имея для этого следующие основания.
Во-первых, как мы указали выше, рынок покинули импортеры. Кроме того, из-за выходного дня в США и в Украине 25-го, пресловутый «синдром понедельника» сместился на 26 декабря, характеризуясь заметным снижением предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.
Во-вторых, нынче последние предновогодние сессии, период, когда сворачивается бизнесовая и внешнеторговая активность, снижая «посещаемость» межбанка.
В-третьих, в отличие от предыдущих торгов, нынче регулятор не участвовал в сессии своим арбитражом.
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама
|