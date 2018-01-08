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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 січ, 2018 13:25
Наконец, около 13.19 Киева не изменившимися ценами (28,22/28,24 UAH/USD) реальная часть «зеленой» сессии на межбанке приказала долго жить.
Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
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