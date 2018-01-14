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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 січ, 2018 11:59
К 11.55 котировки доллара остановили рост, откатившись и консолидировавшись на уровне 28,54/28,56 UAH/USD tom, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж СКВ.
Зеленое «ралли» валютного межбанка сменившееся около 10.40 стабилизацией, сопровождалось признаками некоторого сжатия рынка гривневого ресурса, о котором дали понять приподнявшиеся с уровня 11,50/13,50% до отметки 11,75/13,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Этот рост более значимых бидов «ночной» гривни в целом пребывает в гармонии с некоторым снижением объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 12:38
По состоянию на 12.35 безналичный «американец», возобновив рост, оказался на отметке 28,56/28,58 UAH/USD tom. «Обороты неважные, близится финиш реальной части «зелено» сессии межбанка», - прокомментировал состояние дел наш гуру из банка-«госбегемота».
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Додано: Пон 15 січ, 2018 13:27
Наконец, около 13.26 Киева реальная часть «зеленой» сессии валютного межбанка приказала долго жить. При этом на межбанке цены не покинули отметку 28,56/28,58 UAH/USD tom.
Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 17:10
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 9,09 коп., на торгах понедельника потерял 3,11 коп., оказавшись на уровне 28,5677 UAH/USD tom.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 15 января с уровней предыдущего закрытия 28,54/28,56 UAH/USD tom виртуально, без сделок.
Ввиду выходного дня в США (Америка отмечает день рождения Мартина Лютера Кинга), в понедельник на украинском межбанке торговался доллар валютированием tom или «завтра», в режиме, малопопулярном в Украине.
Уже около 10.15 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос к 28,55/28,58, где пребывал до 11.53, понизившись в этот час до 28,54/28,56 UAH/USD tom.
Около 12.35 «американец», возобновив рост, оказался на отметке 28,56/28,58 UAH/USD tom, не покидая этот уровень до 14.15, когда единичные покупки на опустевшем рынке приподняли цену доллара до 28,57/28,61 UAH/USD tom.
Эти цены держались до самого закрытия понедельничной сессии межбанка.
На цифре 28,57/28,61 UAH/USD tom завершилась сессия валютного межбанка в этот понедельник.
Большинство сделок на межбанке 15 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,5677 UAH/USD tom.
С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 1,78% с 28,0672 UAH/USD до 28,5677 UAH/USD tom.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 15 января гривна overnight котировалась банками по 11,75/13,50% годовых (после 12.10 Киева - 11,75/13,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 15 января, прибавил в цене по знакомым причинам.
Во-первых, как будет видно ниже, гривневая ликвидность сохранилась на высоком уровне.
Во-вторых, как и накануне, наблюдался дефицит предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки, характерный для дебюта новой сессии.
В-третьих, экспортеры не торопились расставаться с СКВ, дожидаясь локальных курсовых максимумов. Кроме того, потенциальных продавцов доллара было мало.
Однако, нелишне указать на очевидное замедление темпов роста долларовых цен. Если в пятницу «американец» подорожал на 9,09 коп., нынче прирост составил лишь 3,11 коп. Причина таится в падении интереса импортеров к приобретению «завтрашнего» доллара, поскольку его 15-го все равно перечислять из-за выходного дня в США, некуда. Кроме того, не исключено, сработала обратная связь с наличным рынком, где рост «американца» остановился.
Как мы указывали выше, гривневая ликвидность осталась высокой, лишь незначительно потеряв по сравнению с 12 января, о чем дали понять просевшие с уровня 52 509,3 млн. грн. к отметке 51 335,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Изрядный привес 11 января обеспечили выплаты по нацбанковским депозитным сертификатам и платежи Минфина по ОВГЗ.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 15 января упали, имея для этого следующие основания.
Во-первых, как мы указали выше, доллар валютированием «завтра» непопулярен в Украине.
Во-вторых, заметно упала активность импортеров, ограничивших покупки СКВ.
В-третьих, сработал «синдром понедельника» (сессия в дебюте новой недели не радует ликвидностью).
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