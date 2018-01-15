Додано: Вів 16 січ, 2018 17:10

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в понедельник относительно доллара на 3,11 коп., на торгах вторника потерял 8,49 коп., оказавшись на уровне 28,6526 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 16 января с уровней предыдущего закрытия 28,57/28,61 UAH/USD виртуально, без сделок.



Уже около 10.05 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос к 28,59/28,63, а спустя 7 минут, сохранив рост, оказался на цифре 28,63/28,67 UAH/USD. С этого момента доллар потерял тем роста, консолидировавшись по состоянию на 10.17 Киева на уровне цифре 28,63/28,66 UAH/USD. С 10.49 рост курса СКВ был пролонгирован, и «американец» к 10.49 консолидировался на 28,65/28,67 UAH/USD, вызвав тревогу регулятора, тотчас появившегося на межбанке с оферами дефицитного на моменте доллара, реализуя их по запросу наилучшего курса уполномоченным банкам по 28,66 UAH/USD. Интервенции замедлили «зеленое» ралли, и к 11.07 доллар отметился на цифре 28,655/28,675, а спустя полчаса наконец-то появились продажи экспортеров, убедившихся, что НБУ курс СКВ выше не пустит: 28,655/28,665 UAH/USD.



Пополудни, на 12.13, пролонгируя коррекцию, доллар понизился до 28,64/28,66, а через 25 минут оказался на уровне 28,60/28,62 UAH/USD. На этой же цифре межбанк ушел на обеденный перерыв около 13.00 Киева, возобновив восхождение с 13.20 Киева. Поэтапно поднимаясь на единичных покупках пустеющего рынка, доллар по состоянию на 14.25 оказался на цифре 28,62/28,64, которую не покидал до 16.15, совершив в этот час еще полшага наверх: 28,625/28,645 UAH/USD.



Эти цены держались до самого закрытия вторничной сессии межбанка.



На цифре 28,625/28,645 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 16 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,6526 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,09% с 28,0672 UAH/USD до 28,6526 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 16 января гривна overnight котировалась банками по 11,50/13,50% годовых (после 12.10 Киева - 11,75/13,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 16 января, прибавил в цене по знакомым причинам.



Во-первых, как будет видно ниже, гривневая ликвидность выросла.



Во-вторых, на межбанк вернулись, отсутствовавшие накануне импортеры, которым покупать СКВ 15-го было незачем – США были выходные.



В-третьих, как и накануне, наблюдался дефицит предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.



В-четвертых, экспортеры не торопились расставаться с СКВ, дожидаясь локальных курсовых максимумов.



Думаю, отложенный с понедельника спрос на СКВ обеспечил довольно заметное подорожание доллара. Если накануне «американец» вырос на 3,11 коп., нынче его «привес» составил 8,49 коп.



Как мы указывали выше, гривневая ликвидность возобновила рост, о чем дали понять повысившиеся с уровня 51 335,4 млн. грн. к отметке 52 382,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 16 января заметно выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, в отличие от понедельника, 16 января на межбанке торговался доллар валютированием tod или «сегодня».



Во-вторых, заметно выросла активность импортеров, энергично скупавших СКВ.



В-третьих, поскольку НБУ интервенциями дал понять, что заметно выше цифры 28,60 UAH/USD курс доллара не пустит, «придерживавшие» до 11.00 СКВ экспортеры инициировали ее продажи.



В-четвертых, проведя долларовую интервенцию по запросу наилучшего курса, НБУ внес свою лепту в рост итоговой ликвидности.