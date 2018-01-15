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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 січ, 2018 11:42
К 11.39 котировки доллара остановили рост. Мама нынче продавала на МБ доллар по 28,66 UAH/USD, остановив его рост на цифре 28,655/28,665 UAH/USD.
Зеленое «ралли» валютного межбанка , вызвавшее появление на рынке регулятора с долларовыми интервенциями, сопровождалось признаками некоторого расширения рынка гривневого ресурса, о котором дали понять опустившиеся с уровня 11,75/13,50% до отметки 11,50/13,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Это снижение более значимых бидов «ночной» гривни в целом пребывает в гармонии с некоторым ростом объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 11:51
Сегодня почему-то не было характерного для НБУшного аукциона "седла" в дневном графике курса.
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dm_rodionov
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Додано: Вів 16 січ, 2018 12:16
По состоянию на 12.15 безналичный «американец», пролонгировав вызванную визитом регулятора на межбанка коррекцию, оказался на уровне 28,64/28,66 UAH/USD. «Обороты по прежнему оставляют желать лучшего, бизнес еще не вышел из новогоднего штопора», - прокомментировал состояние дел наш гуру из банка-«госбегемота».
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Додано: Вів 16 січ, 2018 12:40
Судя по всему, отправившиеся с утра «в горы» туристы валютного межбанка
замерзли, организовав с 12.32 «скоростной спуск» в «теплые долины». По состоянию на 12.38 Киева безналичный доллар упал к отметке 28,60/28,62 UAH/USD.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 13:03
Наконец, около 13.02 Киева реальная часть «зеленой» сессии валютного межбанка приказала долго жить. При этом на межбанке цены не покинули отметку 28,60/28,62 UAH/USD.
Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 17:10
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в понедельник относительно доллара на 3,11 коп., на торгах вторника потерял 8,49 коп., оказавшись на уровне 28,6526 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 16 января с уровней предыдущего закрытия 28,57/28,61 UAH/USD виртуально, без сделок.
Уже около 10.05 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос к 28,59/28,63, а спустя 7 минут, сохранив рост, оказался на цифре 28,63/28,67 UAH/USD. С этого момента доллар потерял тем роста, консолидировавшись по состоянию на 10.17 Киева на уровне цифре 28,63/28,66 UAH/USD. С 10.49 рост курса СКВ был пролонгирован, и «американец» к 10.49 консолидировался на 28,65/28,67 UAH/USD, вызвав тревогу регулятора, тотчас появившегося на межбанке с оферами дефицитного на моменте доллара, реализуя их по запросу наилучшего курса уполномоченным банкам по 28,66 UAH/USD. Интервенции замедлили «зеленое» ралли, и к 11.07 доллар отметился на цифре 28,655/28,675, а спустя полчаса наконец-то появились продажи экспортеров, убедившихся, что НБУ курс СКВ выше не пустит: 28,655/28,665 UAH/USD.
Пополудни, на 12.13, пролонгируя коррекцию, доллар понизился до 28,64/28,66, а через 25 минут оказался на уровне 28,60/28,62 UAH/USD. На этой же цифре межбанк ушел на обеденный перерыв около 13.00 Киева, возобновив восхождение с 13.20 Киева. Поэтапно поднимаясь на единичных покупках пустеющего рынка, доллар по состоянию на 14.25 оказался на цифре 28,62/28,64, которую не покидал до 16.15, совершив в этот час еще полшага наверх: 28,625/28,645 UAH/USD.
Эти цены держались до самого закрытия вторничной сессии межбанка.
На цифре 28,625/28,645 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в этот вторник.
Большинство сделок на межбанке 16 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,6526 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,09% с 28,0672 UAH/USD до 28,6526 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 16 января гривна overnight котировалась банками по 11,50/13,50% годовых (после 12.10 Киева - 11,75/13,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 16 января, прибавил в цене по знакомым причинам.
Во-первых, как будет видно ниже, гривневая ликвидность выросла.
Во-вторых, на межбанк вернулись, отсутствовавшие накануне импортеры, которым покупать СКВ 15-го было незачем – США были выходные.
В-третьих, как и накануне, наблюдался дефицит предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.
В-четвертых, экспортеры не торопились расставаться с СКВ, дожидаясь локальных курсовых максимумов.
Думаю, отложенный с понедельника спрос на СКВ обеспечил довольно заметное подорожание доллара. Если накануне «американец» вырос на 3,11 коп., нынче его «привес» составил 8,49 коп.
Как мы указывали выше, гривневая ликвидность возобновила рост, о чем дали понять повысившиеся с уровня 51 335,4 млн. грн. к отметке 52 382,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 16 января заметно выросли, имея для этого следующие основания.
Во-первых, в отличие от понедельника, 16 января на межбанке торговался доллар валютированием tod или «сегодня».
Во-вторых, заметно выросла активность импортеров, энергично скупавших СКВ.
В-третьих, поскольку НБУ интервенциями дал понять, что заметно выше цифры 28,60 UAH/USD курс доллара не пустит, «придерживавшие» до 11.00 СКВ экспортеры инициировали ее продажи.
В-четвертых, проведя долларовую интервенцию по запросу наилучшего курса, НБУ внес свою лепту в рост итоговой ликвидности.
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дядя Caша
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