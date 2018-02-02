Додано: П'ят 02 лют, 2018 20:23

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся в четверг относительно доллара на 2,60 коп., на торгах пятницы потерял 1,76 коп., оказавшись на уровне 27,8871 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 02 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,84/27,87 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.13 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос в цене к 27,86/27,89, а через 7 минут, демонстрируя высокую динамику, поднялся к 27,93/27,97 UAH/USD.

Очевидно, эта скорость роста «утомила» СКВ, к тому же высокие цены привлекли внимание нерезидентов, поспешивших с продажами, стараясь выручить гривню и на эти деньги вновь купить гривневые ОВГЗ, доходность которых по-прежнему привлекательна. Поэтому на 10.30 котировки доллара упали к 27,86/27,89 UAH/USD, надежно закрепившись в районе этой отметки и, по сути, не трогаясь с места до 11.25, когда очередная волна нерезидентских продаж возобновила коррекцию «американца». Вначале до 27,85/27,87 UAH/USD, а к 12.14 до 27,83/27,86 UAH/USD.



На этой цифре около 12.50 межбанк ушел на обеденный перерыв.



Очевидно, эти локальные низы долларовых цен привлекли внимание покупателей на пустеющем рынке, которые после обеда поэтапно, единичными покупками подняли цену «американца» до 27,85/27,88 UAH/USD по состоянию на 13.30.



Эти уровни цен оставались действующими до завершения торгов.



На цифре 27,85/27,88 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в эту пятницу.



Большинство сделок на межбанке 02 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8871 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 0,64% с 28,0672 UAH/USD до 27,8871 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 02 февраля гривна overnight котировалась банками по 14,50/15,50% годовых (с 13.00 Киева - 14,25/15,75% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 02 февраля вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, к пятнице был пролонгирован тренд на расширение гривневой ликвидности.



Во-вторых, как известно, в преддверии выходных значительная часть игроков межбанка старается войти в «старый надежный» доллар ради спокойного и комфортного отдыха в субботу-воскресенье.



В-третьих, сохранению присутствия «зеленых быков» на МЕЖБАНКЕ способствовал более ранний разворот к росту наличного доллара.



Вышеупомянутое расширение гривневой ликвидности было подтверждено динамикой остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, повысившихся в пятницу с уровня 45 837,6 млн. грн. к отметке 46 352,1 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 02 февраля выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок безналичной пары доллар-гривня стал более сбалансированным: на продажу доллара нерезидентами находились покупатели СКВ в стане импортеров, а также в среде «перестраховщиков» или любителей комфортного отдыха в выходные.



Во-вторых, «бычий» тренд, который, как известно, сопровождается потерями в ликвидности, стал менее выраженным: если накануне доллар укрепился на 2,60 коп., нынче его «привес» составил 1,76 коп.



В-третьих, если накануне на валютном межбанке смена тренда (с «медвежьего» на «бычий»), по сути, только начиналась, нынче это стало свершившимся фактом: здесь установилось доминирование «быков». Эта определенность также способствовала росту ликвидности сделок.











Торги 02 февраля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь) снова продемонстрировали схожую динамику, которая, как и сюжет валютного межбанка, напоминала курсовые хроники предыдущей сессии.



В течение пятницы котировки наличного «неформального» доллара очень аккуратно снижались. Отчасти из-за аналогичного тренда на рынке «зеленого» безнала, а также в рамках осторожной «дисконтной терапии», которая за исключением Запорожья, принесла бонусы – по итогам дня дилеры рынков вышеперечисленных городов рапортовали о заметном прогрессе на участке ликвидности.



Полагаю, в значительной степени этим «наличка» обязана сложившемуся итоговому равновесию покупок и продаж (в основном в паре доллар-гривня) во всех без исключения вышеперечисленных городах.



Нелишне добавить один важный «нюанс»: дилеры рынков всех вышеперечисленных городов не повторили ошибки предыдущей сессии и не стали «жадничать» безбожно «задирая» цены на открытии сессии. Думаю, это предопределило спокойную деловитую обстановку на протяжении всего дня, которая понравилась клиентам.



В течение пятницы биды «неформального» наличного доллара потеряли 1,0-9,0 коп. (лидировал в снижении рынок Харькова), позиция «предложение» «американца» 02-го упала 1,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 1,0-8,0 коп. (лидировал в откате рынок Харькова), офера «американца» по сравнению с финишем предыдущей сессии упали на 1,0-5,9 коп.



Впрочем, по порядку.



Торги 02 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,92/28,02 UAH/USD, евро – 34,75/35,00 UAH/EUR, рубль – 0,490/0,500 UAH/RUB.



В течение первой половины пятницы дилеры наличного рынка Днепра неспешно и поэтапно снижали действующие цены, с одной стороны стимулируя дисконтами обороты, с другой, стараясь удерживать сложившееся уже на старте торгов равновесие покупок и продаж.



Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены розничного и мелкооптового доллара сузив спред, немного понизились, ограничившись копеечной потерей оферов: 27,93/28,02 UAH/USD, евро - 34,75/35,05 UAH/EUR, рубль 0,490/0,500 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра установилось устойчивое равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Обороты средние.



После обеда удача улыбнулась обоим сегментам наличного рынка Днепра с появлением на нем крупной заявки на валютобменный проект. Реализация проекта, не нарушив равновесия спроса и предложения, заметно увеличила итоговую ликвидность, заслужившую от «неформалов» днепровской розницы «пятерку».



В течение 02 февраля биды и офера розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли по 1,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга, 01 февраля, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу и по предложению потерял по копейке.



Те же слова, из-за незначительного отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 27,92/28,02 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины 02-го очень аккуратно снижали действующие цены, избежав ошибки на старте предыдущей сессии. Это позволило уже на старте торгов добиться сбалансированности покупок и продаж, поддержка которой в дальнейшем не требовала чрезмерных усилий.



После обеда у оптовиков Днепра появился солидный клиент, работа с которым заметно подняла итоговую ликвидность пятничной сессии, заслужив отличную оценку. При этом сложившееся равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня не было нарушено.



На протяжении пятницы биды и офера оптового наличного доллара «по-днепровски» понизились на 1,0 коп.



По сравнению с закрытием 01 февраля биды и офера наличного оптового доллара в Днепре потеряли по копейке.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 02 февраля уровнями 34,75/35,00 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы пятикопеечный рост бидов на фоне стабильности оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре стали выше на 5,0 коп., офера прибавили 10,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 02 февраля пришлось главным образом заниматься снижением действующих цен в паре доллар-гривня, которое требовало предельной аккуратности.



С учетом того, что на мировом форексе пара евро-доллар напрочь отказывалась снижаться, сохранив до 15.30 Киева свою сложившуюся с ночи «приподнятость», наши дилеры ответили на это внутридневным подорожанием более значимых бидов.



Кроме того, полагаю, пятикопеечный рост более значимой позиции «спрос» - дань обострившемуся дефициту наличного евро в наших краях.



Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу

(08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2496 к отметке $1,2440 констатировав внутридневное его снижение на «заметные» 56 пунктов.



Поскольку эта коррекция пары евро-доллар «в миру» произошла после 15.30 Киева, когда наши валютчики уже сворачивали свою деятельность(напомним, речь идет о пятничном рынке), решающую роль во внутридневном пятикопеечном росте бидов наличной пары евро-гривня сыграл вышеупомянутых дефицит этой СКВ в Приднепровье.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 02 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2515, пара евро-доллар очень медленно снижалась, сумев достичь отметки $1,2490 около 09.00 Киева. Попытка ралли, инициированная с этого часа, привела пару к $1,2505, где она провела полтора часа, вернувшись в 11.00 к цифре $1,2490, которую уже не покидала до 15.30 Киева, когда вышедшие в США цифры с тамошнего рынка труда за январь поэтапно обвалили евро ко внутридневному минимуму ($1,2415 по состоянию на 17.40 Киева).



С этого момента пара евро-доллар начала ралли, вначале вернувшее ее на цифру $1,2450, где она пребывала до 19.20 Киева, а затем подняло ее к $1,2467.

Евро не покидал эту отметку до 20.00 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Евро около 14.00 Киева двигается к сессионным минимумам до $1,2480, после того как коснулась максимумов выше отметки $1,2500. Интерес покупателей к доллару США инициирован ростом доходности 10-летних трежерис – показатели приблизились к уровню 2,80%. Трейдеры ждут данных по созданию новых рабочих мест вне сельского хозяйства (Nonfarm Payrolls) США, которые могут определить направление движения пары.



По прогнозам, число рабочих мест выросло на 180 000, а уровень безработицы останется на уровне 4,1%. Уровни поддержки лежат на $1,2399 и $1,2336, а затем $1,2251. Уровни сопротивления находятся на $1,2522, $1,2537 и $1,2571.



Фунт При этом снижается от недельных максимумов после выхода слабых данных по деловой активности в строительном секторе Великобритании, который упал до 50,2 - минимум за 4 месяца. Снижение ограничено поддержкой на уровне $1,4200, перед выходом отчета по занятости в США за январь.



Немногим погодя курс доллара активно растет после неожиданного ускорения инфляции первого уровня.



Доллар укрепляется против ведущих мировых валют на фоне неожиданного роста зарплат в США — средняя почасовая зарплата выросла намного сильнее прогнозов, а результат предыдущего месяца был пересмотрен вверх; 10-летние долговые бумаги минфина США падают, а их доходность выросла до 2,8%.



Пара доллар-иена пробивает уровень ¥110,00, впервые за неделю, поднявшись до ¥110,36, максимума с 24 января. Прорыв далее может привести цены до ¥110,50.



Пара евро-доллар падает ниже области бидов на $1,2475 и 200-месячной MA на $1,2453, поддержка тренда ожидается на $1,2415.



Безработица в США в январе осталась в январе на уровне декабря в 4,1%, а вот занятость в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч, хотя эксперты ожидали рост на 180 тысяч. Декабрьский показатель был пересмотрен в сторону увеличения до 160 тысяч с заявленных ранее 148 тысяч.



Сюрпризом стал рост почасовой заработной платы в стране в январе на 2,9% в годовом выражении до $26,74. В месячном выражении зарплата выросла на 0,3%, или на 9 центов. Ее рост в годовом выражении стал максимальным с июня 2009 года. В декабре показатель вырос на 0,4% за месяц и 2,7% за год вместо ранее объявленного увеличения на 0,3% и 2,5% соответственно. Дальнейшее ускорение роста зарплат приведет к усилению вторичной инфляции и более высокому уровню процентных ставок в экономике.



Экономика США близка к полной занятости, что косвенно подтверждается и постепенным усилением роста зарплат в стране. Средняя продолжительность рабочей недели в январе снизилась с максимума за полгода - до 34,3 часа против 34,5 часа в декабре. Повлияли неблагоприятные погодные условия, из-за которых почти 500 тыс. американцев в прошлом месяце не смогли выйти на работу (без учета сельского хозяйства).



Доллар США к 16.12 Киева коснулся недельных максимумов против канадской валюты после сильных данных по занятости за январь.



Число новых рабочих мест в США выросло на 200 000, а недельный заработок увеличился на 9 центов, что дано надежды на рост инфляции в ближайшие месяцы, и следовательно на ужесточение политики ФРС в 2018 году. Резкое снижение цен на нефть, усилило давление на канадский доллар.



Уровни сопротивления пары лежат на $1,2390, $1,2400 и $1,2435. уровни поддержки на $1,2340 и $1,2300.



Стало быть, пара евро-доллар продолжила расти вечером в четверг, ближе к полуночи поднималась до $1,2520. Максимум от 25 января, правда, пара обновить не смогла и опустилась ниже $1,25.



Утром в пятницу евро-доллар еще раз поднимался выше $1,25, но ненадолго, перед ключевой новостью месяца, данными по приросту рабочих мест в США Nonfarm Payrolls за январь пара стояла около $1,2490.



Затем в 16.30 Киева данные вышли лучше ожиданий, +200 тыс. против прогноза 180 тыс. Это не было сюрпризом, учитывая, что в среду заметно выше прогнозных вышли данные за январь от ADP.

Также данные за декабрь пересмотрели вверх со 148 тыс. до 160 тыс.



Реакция была предсказуемой – пара евро-доллар упала от $1,2490 до $1,2440.



При этом нелишне заметить, что если бы доллар начал падать, аналитические ленты со спокойной совестью написали бы, что «доллар падает потому, что данные оказались не настолько хороши, как ожидал рынок» (все-таки отчет ADP выдал 234 тыс.).



Впрочем, спустя час после выхода данных, пара евро-доллар пытается расти.



В последние годы в большинстве случаев реакция на Nonfarm Payrolls именно такая – пара быстро падает примерно на 50 пунктов, а потом вяло колеблется «в окрестностях» достигнутых уровней.



До кризиса из всех новостей рынок показывал наибольшую волатильность именно на данных по рынку труда в США. Реже, но более резкие движения бывали по итогам заседаний ФРС.

Сейчас и здесь нет большой волатильности. Зато осталась, или даже прибавилась, чувствительность ко всему, связанному с политикой ЕЦБ – стоит только вспомнить рост евро, который неожиданно начался 11 января после публикации протоколов ЕЦБ к предыдущему заседанию, или многолетние максимумы, показанные 25 января после последнего заседания ЕЦБ. Но по ЕЦБ все новости уже вышли, и, если не произойдет чего-то экстраординарного, пара евро-доллар видимо, еще попробует забрать стопы выше максимумов от 25 января.



Как и прежде, главный фактор – сдерживающий укрепление доллара, неопределенность с порогом госдолга, продолжает действовать. Все новости по этому поводу какие есть на текущий момент – это заявление конгрессмена-республиканца Билла Флореса о том, что с проблемой лимитом госдолга нужно «заняться раньше, чем позже». Это может означать, что доллар останется пока слабым, если не случится что-то чрезвычайное.



Правда в пятницу мы увидели вместе с ростом доллара и падение цен на нефть и даже коррекцию американского фондового рынка (с чего бы американскому рынку падать на отличных данных по рынку труда в США!?).



Индекс Dow Jones от исторического максимума в районе 26600 упал уже до 25786,51 пунктов, в пятницу падение составляет 1,51% по состоянию на 20.10 Киева.

Нефть Brent упала до $68,33 за баррель, падение на 2%. Возможно, это начался старт распродаж на рынках всех активов и тотальный уход в доллары, который мы так долго ждали…



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 34,75/35,00 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной пятикопеечный рост бидов на фоне стабильности оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу ни по предложению.



Торги рублем 02 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,490/0,500 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового рубля прибавили 50 пунктов, офера потяжелели на 20 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 02 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «пятерку», заметно улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по выросшему с закрытия четверга на 5,0 коп. спросу и прибавившему 10,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 02 февраля по спросу выросли на 50 пунктов, прибавив 20 пунктов по предложению.



Сюжет торгов безналичным долларом в пятницу довольно точно скопировал курсовые хроники предыдущей сессии.



02-го торги «американцем» на межбанке открылись динамичным ростом его цен, спровоцированным, подозреваю, пролонгацией расширения гривневой ликвидности, а также естественного желания в последний рабочий день недели значительной части игроков «спрятаться» в «старый надежный» доллар, рынок которого накануне сменил тренд, став «бычьим». Пребывание в долларе сулит его держателям спокойный и комфортный отдых 03-04 февраля.



Однако все карты «зеленому» ралли спутал наш Минфин, в очередной раз «соблазнивший» нерезидентов очень привлекательной доходностью гривневых ОВГЗ. Алчные «варяги» инициировали по «вказивке» из-за рубежа продажу доллара ради гривни, на которую предполагалось купить высокодоходные наши «казенные» бумаги.



Это развернуло рынок безналичного доллара вниз, чем, полагаю, не преминули воспользоваться наши импортеры, отчасти удерживая «американец» от чрезмерного снижения и выполняя при этом функции регулятора.



Несмотря на стартовавший после 10.30 Киева откат долларовых цен на валютном межбанке, рынок «зеленого» безнала отнюдь не вышел из «бычьего» тренда. Об этом недвусмысленно свидетельствует динамика средневзвешенного курса «американца».



Похоже, мы стали свидетелями новой тактики украинских финансовых властей, которые пытаются найти альтернативу более дешевым кредитам МВФ, нынче прервавшем «отношения» с Киевом.

Пока неизвестно чем закончится этот напоминающий «пирамиду» МММ проект, отразившийся на состоянии украинского валютного рынка, во всяком случае, уровень доходности ОВГЗ вызывает закономерное беспокойство.



Наличный рынок, меж тем, жил своей жизнью, уклад которой диктовался оборотами.

Пока можно констатировать относительную стабильность цен наличного доллара в сопровождении равновесия покупок и продаж, способствующего этой стабильности.



В отношении перспектив валютного межбанка рискнем предположить скорое начало сезона репатриации дивидендов, который станет играть на стороне «зеленых быков».

Перманентный рост объема украинских ОВГЗ в инвестиционном портфеле «варягов» увеличивает значимость этого сезона как «бычьего» фактора для доллара на украинском валютном межбанке. Посредством увеличения спроса со стороны украинских «дочек» нерезидентов на СКВ во время этого самого сезона.



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