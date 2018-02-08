Додано: Чет 08 лют, 2018 17:10

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 34,13 коп., на торгах четверга понизился на 0,44 коп., оказавшись на уровне 27,1240 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 08 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,10/27,14 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.10 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» заметно вырос в цене к 27,20/27,23, но через 30 минут, сменив настроение, просел к 27,15/27,18 UAH/USD на фоне появившихся продаж СКВ.

Коррекция доллара под давлением продавцов продолжалась, и он продолжал терять в цене, оказавшись по состоянию на 11.40 Киева около цифры 27,10/27,13 UAH/USD.

Эти цены были действующими до 12.15, и с этого часа «американец» возобновил падение, просев к 27,06/27,08 UAH/USD.



На обеденный перерыв валютный межбанк ушел около 13.22 на фоне немного растянувших спред цен: 27,05/27,09 UAH/USD, которые не изменялись до 14.40.

С этого часа на опустевшем рынке единичные покупки доллара возобновили его рост, поэтапно подняв его цену до 27,08/27,12 UAH/USD.



Эти цены не изменялись до завершения торгов.



На цифре 27,08/27,12 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 08 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,1240 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 3,36% с 28,0672 UAH/USD до 27,1240 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 08 февраля гривна overnight котировалась банками по 14,00/15,50% годовых (с 13.00 Киева - 14,00/15,75% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 08 февраля сменил тренд с «медвежьего» на бычий» по следующим причинам.



Во-первых, Минфин приостановил размещение гривневых ОВГЗ, которое в предыдущие дни вызвало рост спроса на нацвалюту, роняя доллар на межбанке продажами СКВ.



Во-вторых, активно участвовавшие в рынке «казенных» ценных бумаг нерезиденты, вернулись на валютный рынок, возобновив приобретение упавшей в цене СКВ для репатриации дивидендов.



В-третьих, к четвергу сохраняются заметные поступления экспортной выручки, обуславливая продажи ее части на межбанке.



В-четвертых, к смене тренда на «бычий» безналичную СКВ «подтолкнул» рынок наличных, где рост курса доллара начался вечером в среду.



Смена тренда с «медвежьего» на «бычий» на валютном межбанке сопровождалось признаками сжатия гривневой ликвидности, что подтвердила динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, где их объем упал с уровня 44 711,9 млн. грн. к отметке 38 567,7 млн. грн. Не исключено, что ограничение гривневого ресурса удержало безналичный доллар от более заметного подорожания.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 08 февраля понизились, оставаясь при этом на приличном уровне, имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок приходил в себя после рекордной ликвидности сделок в среду.



Во-вторых, появление на рынке «быков», как известно, сопровождается снижением ликвидности.



В-третьих, сжатие гривневого ресурса ограничивало «размах» игравшим на повышение спекулянтам.



В-четвертых, если накануне участие НБУ в торгах валютного межбанка увеличило обороты аукционами и скупкой «лишнего» доллара по запросу наилучшего курса на $130,8 млн., нынче достаточно сбалансированный рынок обошелся своими силами, если не считать $20,0 млн., выкупленных регулятором по запросу наилучшего курса уже после обеда.