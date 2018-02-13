Додано: Вів 13 лют, 2018 17:11

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 21,81 коп., на торгах вторника укрепился на 14,09 коп., оказавшись на уровне 26,6995 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 13 февраля с уровней предыдущего закрытия 26,79/26,83 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.12 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» потерял в цене, опустившись к 26,71/26,76, вскоре пролонгировав коррекцию и упав к 26,70/26,74 UAH/USD по состоянию на 10.35.



До 11.00 коррекция долларовых цен на межбанке продолжалась, уронив «американца» на 11.03 Киева до 26,67/26,70 UAH/USD. Это встревожило регулятор, который в это время выкупил первую «порцию» ($10,0 млн.) лишней СКВ, лишь ненамного замедлив откат.



К 11.28 доллар на межбанке оказался на отметке 26,66/26,68 UAH/USD.

Сохранение нисходящей динамики доллара заставило НБУ вновь появиться на рынке, где регулятор выкупал долларовые «излишки» по ценам, превышающим рыночный курс «американца: 26,685 UAH/USD. Наконец очевидным лоббированием доллара откат последнего удалось «заморозить» и даже обеспечить его отскок до 26,68/26,70 UAH/USD по состоянию на 12.05 Киева.



На обеденный перерыв около 13.10 межбанк ушел при ценах 26,68/26,71 UAH/USD, которые оставались действующими до 14.45, возобновив рост на единичных покупках на опустевшем рынке. Поэтапный рост привел безналичную пару доллар гривня к 26,69/26,73 UAH/USD по состоянию на 16.50 Киева.



Эти цены не изменялись до завершения торгов.



На цифре 26,69/26,73 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 13 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,6995 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 4,87% с 28,0672 UAH/USD до 26,6995 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 13 февраля гривна overnight котировалась банками по 13,75/15,25% годовых (с 12.20 Киева - 13,83/15,67% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 13 февраля, сохранив «медвежий» тренд, понизился в цене по следующим причинам.



Во-первых, сейчас длится фискальная неделя, в течение которой бизнесу надо уплатить налоги, на что потребуется заметное количество нацвалюты. Это стимулировало продажи СКВ экспортерами ради гривни.



Во-вторых, как известно, во вторник заметно растет приток экспортной выручки из-за рубежа, значительная часть из которой тотчас продается на межбанке.



В-третьих, импортеры, рассчитывая на продолжение текущего падения курса доллара, не торопились с его покупками.



В-четвертых, коррекция цен безналичного «американца» поддерживалась аналогичными настроениями на наличном рынке.



Интересно отметить, что на фоне очевидного сохранения интереса к безналичной гривне, на транзитных и коррсчетах НБУ к 13 февраля было отмечено заметное увеличение остатков в нацвалюте – гривневый «навес» «потяжелел» с уровня 46 392,0 млн. грн. к отметке 57 789,4 млн. грн. Судя по тому, что эта гривня не появилась на межбанке, ее «заморозка» на коррсчетах имела иные цели. Возможно, это средства «Нафтогаза», аккумулированные им для покупки СКВ по благоприятной цене.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 13 февраля понизились, имея для этого следующие основания.



Как известно, по вторникам приток экспортной выручки из-за рубежа заметно увеличивается, но приобретать эту СКВ, по сути, некому.



Во-вторых, несмотря на появление на межбанке регулятора, объемы его выкупов явно отставали от более внушительного «вмешательства» на предыдущей сессии, составившего $59,9 млн. Во вторник НЬУ в общей сложности пополнил свои «закрома» на $36,0 млн.



В-третьих, очевидное замедление отката «американца», став признаками вероятной смены тренда в обозримом будущем могла заставить потенциальных продавцов СКВ не торопиться расставаться с долларами. Кстати, не исключено, что вторым источником этой «сдержанности» держателей «зеленого» безнала стал послеобеденный рост цен на наличную «зелень», вызванный клиентским спросом.