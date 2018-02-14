Додано: Сер 14 лют, 2018 17:13

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 14,09 коп., на торгах среды укрепился на 4,47 коп., оказавшись на уровне 26,6548 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 14 февраля с уровней предыдущего закрытия 26,69/26,73 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.15 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» потерял в цене, опустившись к 26,65/26,68, вскоре пролонгировав коррекцию и упав к 26,63/26,67 UAH/USD по состоянию на 10.21.



К 10.53 доллар несколько приостановил снижение, консолидировавшись на отметке 26,63/26,65, а спустя 18 минут оказался на цифре 26,62/26,65 UAH/USD, не покидая ее до 11.30. Причина этой стабильности очень скоро раскрылась: как оказалось, регулятор инициировал выкуп долларовых излишков по запросу наилучшего курса, по цене 26,64 UAH/USD, превышающей рыночный курс.

Лоббирование НБУ интересов чужой валюты, пополнившего «закрома» суммой, превышающей $10,0 млн., вскоре принесло плоды: к 11.50 безналичный доллар подскочил до 26,65/26,68, а около 12.40 его цена консолидировалась на цифре 26,66/26,69 UAH/USD. На фоне этого уровня межбанк около 13.00 ушел на обеденный перерыв, а цена оставалась действующей до 14.30 Киева, когда «американец» на единичных покупках опустевшего рынка возобновил путь наверх, оказавшись на уровне 26,67/26,71 UAH/USD по состоянию на 16.30 Киева.



Эти цены не изменялись до завершения торгов.



На цифре 26,67/26,71 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 14 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,6548 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 5,03% с 28,0672 UAH/USD до 26,6548 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 14 февраля гривна overnight котировалась банками по 14,00/15,00% годовых (с 12.25 Киева - 14,00/15,67% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 14 февраля, немного замедлив «медвежий» тренд, понизился в цене по следующим причинам.



Во-первых, сейчас длится фискальная неделя, в течение которой бизнесу надо уплатить налоги, на что потребуется заметное количество нацвалюты. Это стимулировало продажи СКВ экспортерами ради гривни.



Во-вторых, в команде продавцов доллара по-прежнему выделялся агросектор, накапливавший нацвалюту для приобретения расходных материалов на весенне-полевой сезон.



В-третьих, как известно, в среду наступает пик притока экспортной выручки из-за рубежа, значительная часть из которой «транзитом» продается на межбанке.



В-четвертых, импортеры, рассчитывая на продолжение текущего падения курса доллара, не спешили с его покупками.



Не исключено, что на настроение валютного межбанка оказало влияние изымание части гривневой ликвидности на уплату за размещенные накануне Минфином гривневые ОВГЗ на сумму 1473,797 млн. грн. Думаю, это отразилось на состоянии транзитных и коррсчетов НБУ, где остатки в нацвалюте понизились с уровня 57 789,4 млн. грн. к отметке 56 444,6 млн. грн., оставаясь, впрочем, на достаточно высокой отметке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 14 февраля заметно, на $43,5 млн., выросли, имея для этого следующие основания.



Как указано выше, увеличился приток экспортной выручки из-за рубежа.



Во-вторых, завышенный курс интервенция НБУ дал понять импортерам, что смена тренда не за горами, вызвав активизацию покупок СКВ этими субъектами внешнеторговой деятельности.



В-третьих, очевидный крен рынка безналичного доллара к стабильности (если накануне «американец» потерял в цене 14,09 коп., нынче его снижение составило лишь 4,47 коп.) также увеличило ликвидность.



В-четвертых, НБУ появлением на рынке с гривневой интервенцией также внес свою лепту в общий рост оборотов, а заодно пополнил свои резервы на $10,0 с лишним миллионов.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со вторником, 13 февраля, в среду, 14-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $216,7 млн. к отметке $263,2 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $185,5 млн. к $229,0 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» в среду мы сообщили выше.

