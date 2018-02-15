Додано: Чет 15 лют, 2018 17:10

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 4,47 коп., на торгах четверга понизился на 10,50 коп., оказавшись на уровне 26,7598 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 15 февраля с уровней предыдущего закрытия 26,67/26,71 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.05 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос в цене, поднявшись к 26,72/26,75, вскоре притормозив рост и немного откатившись к 26,72/26,75 UAH/USD по состоянию на 10.36.



С 11.02 путь доллара наверх возобновился, на указанное время он вырос до 26,75/26,77, а спустя 45 минут оказался на цифре 26,78/26,81 UAH/USD, не ближайшие «окрестности» ее до 12.30. Причина этой стабильности – появление продаж «придерживавших» доллар экспортеров.



На фоне цифры 26,76/26,78 UAH/USD межбанк около 12.52 ушел на обеденный перерыв, а цена оставалась действующей до 14.35 Киева, когда «американец» на единичных покупках опустевшего рынка поэтапно возобновил путь наверх, оказавшись на уровне 26,84/26,88 UAH/USD по состоянию на 16.30 Киева.



Эти цены не изменялись до завершения торгов.



На цифре 26,84/26,88 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 15 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,7598 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 4,66% с 28,0672 UAH/USD до 26,7598 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 15 февраля гривна overnight котировалась банками по 13,75/15,25% годовых (с 12.20 Киева - 13,75/15,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 15 февраля, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, накануне цена СКВ достигла после длительной коррекции локального минимума, на котором ее 15-го начали выкупать импортеры, почувствовав, что 14-го «американец» оказался на локальном «дне».



Во-вторых, присутствовавшие на межбанке экспортеры до 11.45 «придерживали», доллар, инициировав его продажи лишь после касания ценами СКВ максимального уровня.



В-третьих, «зеленые быки» межбанка получали сдержанную поддержку со стороны своих «родственников» наличного рынка.



В-четвертых, как показала динамика содержимого транзитных и коррсчетов НБУ, для роста курса доллара на межбанке имелось гривневое «горючее».



Остатки на транзитных и коррсчетах НБУ к четвергу выросли с уровня 56 444,6 млн. грн. к отметке 59 080,3 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 15 февраля символически, на $0,8 млн., понизились, оставаясь при этом на очень приличном уровне.



Хорошая ликвидность торгов в первую очередь обеспечивалась следующими причинами.



Во-первых, как известно, к четвергу приток экспортной выручки из-за рубежа находится на пике.



Во-вторых, отказывавшиеся от приобретения СКВ импортеры на предыдущих сессиях, нынче начали покупки.



В-третьих, спрос на СКВ со стороны импортеров встречал после некоторой паузы «встречные» предложения выросшей в цене валюты от экспортеров.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со средой, 14 февраля, в четверг, 15-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $263,2 млн. к отметке $267,3 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала иная судьба: он стал «легче», опустившись с $229,0 млн. к $228,2 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в четверг мы сообщили выше.

