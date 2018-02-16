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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 285286287288 Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:12 Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в четверг относительно доллара на 10,50 коп., на торгах пятницы понизился на 23,11 коп., оказавшись на уровне 26,9909 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 16 февраля с уровней предыдущего закрытия 26,84/26,88 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.10 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос в цене, поднявшись к 26,87/26,91, а спустя 13 минут, ускорив рост, оказавшись на уровне 26,99/27,01 UAH/USD по состоянию на 10.23.

К 10.45 «американец», ощутимо замедлив повышение, консолидировался на цифре

27,00/27,02 UAH/USD. Собственно, как оказалось позже, это был «рыночный» максимум долларовых цен.

С этого момента энтузиазм покупателей доллара начал угасать, а его цена до 11.30 не трогалась с этой отметки, инициировав в указанный час медленную коррекцию под давлением появившихся продаж СКВ. Вначале до 26,96/26,99, а к 12.20 до 26,96/26,98 UAH/USD.



На обеденный перерыв валютный межбанк ушел около 12.52 на фоне действовавших на то время цен 26,97/27,00 UAH/USD.

Доллар не покидал ближайшие «окрестности» этой цифры до 14.30, совершив в этот час небольшой отскок на единичных покупках опустевшего к этому времени рынка:

26,98/27,02, а спустя час доллар стал еще немного дороже - 26,99/27,03 UAH/USD. К 15.30



Эти цены не изменялись до завершения торгов.



На цифре 26,99/27,03 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту пятницу.



Большинство сделок на межбанке 16 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9909 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 3,83% с 28,0672 UAH/USD до 26,9909 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 16 февраля гривна overnight котировалась банками по 13,75/14,75% годовых (с 12.00 Киева - 13,75/14,75% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 16 февраля, сохранив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке сохранились покупки импортеров, которые не ждут от ближайших двух сессий межбанка коррекции долларовых цен, а контракты надо исполнять.



Во-вторых, длившийся всю неделю фискальный период, 16-го завершился, «освобождая руки» игрокам межбанка.



В-третьих, преддверие выходных обязывает значительную часть субъектов рынка входить в «старый надежный» доллара ради спокойного отдыха 17-18 февраля.



В-четвертых, поскольку на наличном рынке цена доллара выше, наверняка банки скупали более дешевую безналичную СКВ, перепродавая ее на «наличке». Спрос на «дешевую» «зелень» межбанка способствовал ее дальнейшему подорожанию.



В-пятых, «зеленые быки» наличного рынка поддерживали своих «коллег» на межбанке, «перетоком» более дешевого доллара с межбанка на дорогую «наличку», стимулируя спрос на «зеленый» безнал.



О финише сезона платежей налогов дало понять падение с уровня 59 080,3 млн. грн. к отметке 54 227,6 млн. грн. остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 16 февраля понизились, имея для этого нижеследующие основания.



Во-первых, импортеры в пятницу приобретали подорожавшую накануне СКВ не столь охотно, как 15-го, а экспортеры, надеясь на пролонгацию «бычьего» тренда, придерживали» доллар.



Во-вторых, судя по динамике остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ, гривневого «горючего» для участия в торгах межбанка стало меньше.



В-третьих, «бычий» тренд рынка безналичного доллара стал более выраженным – если накануне средневзвешенный курс доллара вырос на 10,5 коп., нынче его «привес» составил 23,11 коп.



В-четвертых, пятничная сессия валютного межбанка длится на час меньше. Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 61652 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3648 раз. Подякували: 6959 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лют, 2018 10:09 Re: Межбанк - актуальная информация Какие предположения на понедельник? Вверх? otg Повідомлень: 1707 З нами з: 14.08.16 Подякував: 37 раз. Подякували: 147 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 285286287288 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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