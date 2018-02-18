Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:12

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в четверг относительно доллара на 10,50 коп., на торгах пятницы понизился на 23,11 коп., оказавшись на уровне 26,9909 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 16 февраля с уровней предыдущего закрытия 26,84/26,88 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.10 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос в цене, поднявшись к 26,87/26,91, а спустя 13 минут, ускорив рост, оказавшись на уровне 26,99/27,01 UAH/USD по состоянию на 10.23.

К 10.45 «американец», ощутимо замедлив повышение, консолидировался на цифре

27,00/27,02 UAH/USD. Собственно, как оказалось позже, это был «рыночный» максимум долларовых цен.

С этого момента энтузиазм покупателей доллара начал угасать, а его цена до 11.30 не трогалась с этой отметки, инициировав в указанный час медленную коррекцию под давлением появившихся продаж СКВ. Вначале до 26,96/26,99, а к 12.20 до 26,96/26,98 UAH/USD.



На обеденный перерыв валютный межбанк ушел около 12.52 на фоне действовавших на то время цен 26,97/27,00 UAH/USD.

Доллар не покидал ближайшие «окрестности» этой цифры до 14.30, совершив в этот час небольшой отскок на единичных покупках опустевшего к этому времени рынка:

26,98/27,02, а спустя час доллар стал еще немного дороже - 26,99/27,03 UAH/USD. К 15.30



Эти цены не изменялись до завершения торгов.



На цифре 26,99/27,03 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту пятницу.



Большинство сделок на межбанке 16 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9909 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 3,83% с 28,0672 UAH/USD до 26,9909 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 16 февраля гривна overnight котировалась банками по 13,75/14,75% годовых (с 12.00 Киева - 13,75/14,75% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 16 февраля, сохранив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке сохранились покупки импортеров, которые не ждут от ближайших двух сессий межбанка коррекции долларовых цен, а контракты надо исполнять.



Во-вторых, длившийся всю неделю фискальный период, 16-го завершился, «освобождая руки» игрокам межбанка.



В-третьих, преддверие выходных обязывает значительную часть субъектов рынка входить в «старый надежный» доллара ради спокойного отдыха 17-18 февраля.



В-четвертых, поскольку на наличном рынке цена доллара выше, наверняка банки скупали более дешевую безналичную СКВ, перепродавая ее на «наличке». Спрос на «дешевую» «зелень» межбанка способствовал ее дальнейшему подорожанию.



В-пятых, «зеленые быки» наличного рынка поддерживали своих «коллег» на межбанке, «перетоком» более дешевого доллара с межбанка на дорогую «наличку», стимулируя спрос на «зеленый» безнал.



О финише сезона платежей налогов дало понять падение с уровня 59 080,3 млн. грн. к отметке 54 227,6 млн. грн. остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 16 февраля понизились на $26,6 млн., имея для этого нижеследующие основания.



Во-первых, импортеры в пятницу приобретали подорожавшую накануне СКВ не столь охотно, как 15-го, а экспортеры, надеясь на пролонгацию «бычьего» тренда, «придерживали» доллар.



Во-вторых, судя по динамике остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ, гривневого «горючего» для участия в торгах межбанка стало меньше.



В-третьих, «бычий» тренд рынка безналичного доллара стал более выраженным – если накануне средневзвешенный курс доллара вырос на 10,5 коп., нынче его «привес» составил 23,11 коп. Как известно, активность «быков» не способствует ликвидности.



В-четвертых, пятничная сессия валютного межбанка длится на час меньше.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с четвергом, 15 февраля, в пятницу, 16-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $267,3 млн. к отметке $223,2 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $228,2 млн. к $201,6 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в пятницу мы сообщили выше.

