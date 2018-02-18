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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 285286287288
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:12

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в четверг относительно доллара на 10,50 коп., на торгах пятницы понизился на 23,11 коп., оказавшись на уровне 26,9909 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 16 февраля с уровней предыдущего закрытия 26,84/26,88 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.10 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос в цене, поднявшись к 26,87/26,91, а спустя 13 минут, ускорив рост, оказавшись на уровне 26,99/27,01 UAH/USD по состоянию на 10.23.
К 10.45 «американец», ощутимо замедлив повышение, консолидировался на цифре
27,00/27,02 UAH/USD. Собственно, как оказалось позже, это был «рыночный» максимум долларовых цен.
С этого момента энтузиазм покупателей доллара начал угасать, а его цена до 11.30 не трогалась с этой отметки, инициировав в указанный час медленную коррекцию под давлением появившихся продаж СКВ. Вначале до 26,96/26,99, а к 12.20 до 26,96/26,98 UAH/USD.

На обеденный перерыв валютный межбанк ушел около 12.52 на фоне действовавших на то время цен 26,97/27,00 UAH/USD.
Доллар не покидал ближайшие «окрестности» этой цифры до 14.30, совершив в этот час небольшой отскок на единичных покупках опустевшего к этому времени рынка:
26,98/27,02, а спустя час доллар стал еще немного дороже - 26,99/27,03 UAH/USD. К 15.30

Эти цены не изменялись до завершения торгов.

На цифре 26,99/27,03 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту пятницу.

Большинство сделок на межбанке 16 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9909 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 3,83% с 28,0672 UAH/USD до 26,9909 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 16 февраля гривна overnight котировалась банками по 13,75/14,75% годовых (с 12.00 Киева - 13,75/14,75% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 16 февраля, сохранив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.

Во-первых, на рынке сохранились покупки импортеров, которые не ждут от ближайших двух сессий межбанка коррекции долларовых цен, а контракты надо исполнять.

Во-вторых, длившийся всю неделю фискальный период, 16-го завершился, «освобождая руки» игрокам межбанка.

В-третьих, преддверие выходных обязывает значительную часть субъектов рынка входить в «старый надежный» доллара ради спокойного отдыха 17-18 февраля.

В-четвертых, поскольку на наличном рынке цена доллара выше, наверняка банки скупали более дешевую безналичную СКВ, перепродавая ее на «наличке». Спрос на «дешевую» «зелень» межбанка способствовал ее дальнейшему подорожанию.

В-пятых, «зеленые быки» наличного рынка поддерживали своих «коллег» на межбанке, «перетоком» более дешевого доллара с межбанка на дорогую «наличку», стимулируя спрос на «зеленый» безнал.

О финише сезона платежей налогов дало понять падение с уровня 59 080,3 млн. грн. к отметке 54 227,6 млн. грн. остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 16 февраля понизились на $26,6 млн., имея для этого нижеследующие основания.

Во-первых, импортеры в пятницу приобретали подорожавшую накануне СКВ не столь охотно, как 15-го, а экспортеры, надеясь на пролонгацию «бычьего» тренда, «придерживали» доллар.

Во-вторых, судя по динамике остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ, гривневого «горючего» для участия в торгах межбанка стало меньше.

В-третьих, «бычий» тренд рынка безналичного доллара стал более выраженным – если накануне средневзвешенный курс доллара вырос на 10,5 коп., нынче его «привес» составил 23,11 коп. Как известно, активность «быков» не способствует ликвидности.

В-четвертых, пятничная сессия валютного межбанка длится на час меньше.

Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.

По сравнению с четвергом, 15 февраля, в пятницу, 16-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $267,3 млн. к отметке $223,2 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $228,2 млн. к $201,6 млн.

О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в пятницу мы сообщили выше.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 10:09

Re: Межбанк - актуальная информация

Какие предположения на понедельник? Вверх?
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 19:02

  otg написав:Какие предположения на понедельник? Вверх?


Скука и "сиротские" обороты. США выходные, на межбанке будет торговаться доллар валютированием "завтра".

US

PS

Лучше это обсуждать на профильной валютной ветке "Валютный рынок в контексте", оставив этот форум исключительно для сводок с межбанковского рынка.

дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 10:08

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,99/27,03 UAH/USD tom виртуально, без сделок.

Поскольку 19 февраля в США выходной день (Америка отмечает День президента), на украинском валютном межбанке торгуется безналичный доллар валютированием tom или «завтра», в режиме малопопулярном «в степях Украины».

Не успели начаться реальные сделки в безналичной паре доллар-гривня, как стало известно об сохранения настроения на рынке гривневого ресурса. Последний снова продемонстрировал «сжатие». Об этом дали понять упавшие с уровня 54 227,6 млн. грн. к отметке 52 679,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 10:11

Около 10.10 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар вырос в цене, составив 27,02/27,05 UAH/USD tom.
дядя Caша
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