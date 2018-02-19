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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 286287288289
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 17:12

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в пятницу относительно доллара на 23,11 коп., на торгах понедельника понизился на 2,10 коп., оказавшись на уровне 27,0119 UAH/USD tom.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 19 февраля с уровней предыдущего закрытия 26,99/27,03 UAH/USD tom виртуально, без сделок.

Ввиду выходного дня в США (19-го Америка отмечает День президента) на украинском межбанке торговался доллар в непопулярном у нас режиме валютирования tom или «завтра».

Около 10.10 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос в цене, поднявшись к 27,02/27,05 UAH/USD tom, где оставался до 11.07 Киева, инициировав с этого часа коррекцию: 27,00/27,03 UAH/USD tomю

В сопровождении очень вялых торгов, характерных для сделок с «завтрашним» долларом, котировки последнего не изменялись до 15.30, немного просев к этому часу до 26,990/27,025 UAH/USD tom, спустя 50 минут, единичные покупки на пустом рынке вернули «американец» на уровень 27,01/27,04 UAH/USD tom.

Эти цены не изменялись до завершения торгов.

На цифре 27,01/27,04 UAH/USD tom финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.

Большинство сделок на межбанке 19 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0119 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 3,77% с 28,0672 UAH/USD до 27,0119 UAH/USD tom.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 19 февраля гривна overnight котировалась банками по 13,50/15,50% годовых (с 12.10 Киева - 13,50/14,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 19 февраля, замедлив «бычий» тренд, все-таки вырос в цене по следующим причинам.

Во-первых, на рынке сохранились покупки СКВ банками, которые, пользуясь курсовой разницей, перепродают более дешевую СКВ с межбанка на наличном рынке.

Во-вторых, по понедельникам, а также из-за выходного дня в США, упал приток экспортной выручки из-за рубежа.

В-третьих, ввиду отсутствия предпосылок для снижения цен безналичного доллара во вторник, импортеры сохранили свои покупки СКВ.

Замедление роста курса безналичного «американца» могло стать следствием пролонгации тренда на сжатие гривневой ликвидности, о чем дали понять упавшие с уровня 54 227,6 млн. грн. к отметке 52 679,4 млн. грн. остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 19 февраля заметно, на $109,8 млн., упали, имея для этого нижеследующие основания.

Во-первых, как мы указали выше, из-за выходного дня в США понизился объем поступления экспортной выручки из-за рубежа.

Во-вторых, безотносительно Дня президента в США, объемы торгов по понедельникам на межбанке падают (так называемый «синдром понедельника»).

В-третьих, безналичный доллар валютированием tom или «завтра» непопулярен у отечественного бизнеса и банков. Они избегают его работать.

Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.

По сравнению с пятницей, 16 февраля, в понедельник, 19-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $223,2 млн. к отметке $141,1 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», обвалившись с $201,6 млн. к $91,8 млн.

О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в понедельник мы сообщили выше.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 09:53

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,01/27,04 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели начаться реальные сделки в безналичной паре доллар-гривня, как стало известно об изменении настроения на рынке гривневого ресурса. Последний снова продемонстрировал расширение. Об этом дали понять выросшие с уровня 52 679,4 млн. грн. к отметке 53 222,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:12

Около 10.10 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар вырос в цене, составив 27,03/27,06 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:26

Спустя 15 минут, на 10.25, в сопровождении невысокой ликвидности, цена» безналичного доллара выросла до 27,05/27,08 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:38

Попытка безналичного доллара закрепиться около 10.30 Киева на уровне 27,10/27,12 UAH/USD провалилась и к 10.37 «американец» на межбанке вернулся на отметку 27,05/27,08 UAH/USD.
дядя Caша
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