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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 287288289290
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 09:58

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,03/27,06 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели начаться реальные сделки в безналичной паре доллар-гривня, как стало известно об изменении настроения на рынке гривневого ресурса. Последний снова продемонстрировал «сжатие». Об этом дали понять упавшие с уровня 53 222,0 млн. грн. к отметке 49 540,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:19

Около 10.10 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар понизился в цене, составив 27,00/27,03 UAH/USD. «В долины? Нам тренды пары евро-доллар мирового форекса не указ?...» - был кратким наш гуру из банка-«госбегемота».
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:30

Спустя 20 минут, на 10.30, в сопровождении невысокой ликвидности, цена безналичного доллара просела до 26,97/27,00 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:58

К 10.56 цена безналичного доллара на межбанке под давлением преобладающих предложений СКВ просела к 26,96/26,98 UAH/USD.
дядя Caша
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