Додано: Сер 21 лют, 2018 17:10

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся во вторник относительно доллара на 6,10 коп., на торгах среды укрепился на 8,49 коп., оказавшись на уровне 26,9880 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 21 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,03/27,06 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.10 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» потерял в цене, упав к 27,00/27,03 UAH/USD, а спустя 20 минут понизился до 26,97/27,00 UAH/USD.



К 10.55 преобладание предложения СКВ на межбанке уронило цену последней до 26,96/26,98, и доллар не покидал этот уровень в течение получаса, предприняв около 11.26 попытку восстановиться, отскочив до 26,97/26,99 UAH/USD. Со слов очевидцев, в этом помощь СКВ оказал НБУ, выкупивший с рынка около $10,0 млн. по запросу наилучшего курса.



Эти цены на межбанке оставались действующими до самого обеденного перерыва (12.50 Киева), на который рынок ушел на фоне незначительного курсового отскока - 26,99/27,01 UAH/USD. С 13.50 до 14.30 возобновившиеся продажи уронили доллар к 26,97/27,00 UAH/USD. Впоследствии, выбираясь из этой локальной «ямы» на опустевшем рынке единичные покупки «американца» поэтапно вернули его курс к 27,00/27,03 UAH/USD.



Эти цены не изменялись до завершения торгов.



На цифре 27,01/27,04 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 21 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9880 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 3,85% с 28,0672 UAH/USD до 26,9880 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 21 февраля гривна overnight котировалась банками по 14,00/15,25% годовых (с 12.10 Киева - 14,00/15,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 21 февраля, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке появилось отложенное из-за длинных выходных в США предложение валюты в повышенном объеме.



Во-вторых, «медвежий» тренд в «зеленом» секторе валютного межбанка был поддержан аналогичными настроениями на наличном рынке, который инициировал коррекцию доллара двумя сессиями раньше.



В-третьих, мы не исключаем, что откату безналичного «американца» способствовал отток гривневой ликвидности на рынок «казенных» ценных бумаг. Накануне Минфин провел размещение гривневых ОВГЗ на сумму 1 176,626 млн. грн.

Таким образом, на стороне «зеленых медведей» межбанка была «сжавшаяся» гривневая ликвидность, о чем дали понять упавшие с уровня 53 222,0 млн. грн. к отметке 49 540,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 21 февраля немного, на $7,8 млн., понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, судя по всему, импортеры, активно скупавшие СКВ накануне, утолили «первый голод» и в среду не спешили с покупками, рассчитывая при этом на сохранении тренда в четверг.



Во-вторых, как мы указали выше, заметно понизилась ликвидность в нацвалюте, означавшая потерю у потенциальных покупателей СКВ гривневого инструмента.



В-третьих, не исключено, что экспортеры, помня о намеченной на 26 февраля компенсации НДС Казначейством, не торопились расставаться со своими долларами, надеясь на гривневое изобилие на новой неделе.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со вторником, 20 февраля, в среду, 21-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $201,8 млн. к отметке $199,4 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись со $160,6 млн. к $152,8 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в среду мы сообщили выше.

