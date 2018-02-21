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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 лют, 2018 10:12
Около 10.05 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар повысился в цене, составив 27,03/27,06, а спустя 5 минут «американец» уже был на отметке 27,06/27,08 UAH/USD. «Вирус роста добрался с наличного рынка на межбанк», - был кратким наш гуру из банка-«госбегемота».
Додано: Чет 22 лют, 2018 10:54
Спустя полчаса, по состоянию на 10.47, безналичный «американец». Сохранив рост, обосновался на отметке 27,09/27,11 UAH/USD.
Додано: Чет 22 лют, 2018 11:08
К 11.06 «зеленое» ралли на межбанке приостановилось, а доллар даже немного потерял в цене: 27,08/27,10 UAH/USD.
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