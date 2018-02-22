Додано: Чет 22 лют, 2018 17:13

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в среду относительно доллара на 8,49 коп., на торгах четверга понизился на 8,38 коп., оказавшись на уровне 27,0718 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 22 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,01/27,04 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.05 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос в цене, поднявшись к 27,03/27,06,, а спустя 5 минут, сохранив тренд, оказался на уровне 27,06/27,08 UAH/USD.



К 10.42 ситуативное преобладание спроса на СКВ на межбанке подняло цену последней до 27,09/27,11 UAH/USD, которая, как оказалось позже, была максимальной 22 февраля. Осознав этот факт, на рынке появились продавцы доллара, которых оказалось достаточно, чтобы развернуть тренд в противоположную сторону - доллар начал терять в цене. Вначале к 27,08/27,10, а к 12.24 уже до 27,04/27,07 UAH/USD.



На обеденный перерыв около 12.57 межбанк ушел на фоне действующих в это время цен: 27,04/27,06 UAH/USD.



После обеда, с 14.10 Киева на фоне опустевшего рынка, котировки «американца» ограничились расширением спреда до 27,04/27,07 UAH/USD, не покидая этот уровень

до завершения торгов.



На цифре 27,04/27,07 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 22 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0718 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 3,55% с 28,0672 UAH/USD до 27,0718 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 22 февраля гривна overnight котировалась банками по 14,25/16,00% годовых (с 12.10 Киева - 14,00/15,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 22 февраля, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, появившееся накануне на рынке отложенное из-за длинных выходных в США предложение валюты в повышенном объеме, уронило цену «американца» на локальные минимумы, которые оказались привлекательными для покупок.



Во-вторых, смена тренда на наличном рынке после обеда среды и появление там «зеленых» «быков», сопровождаясь ростом цен и доминированием спроса на доллар, могли оказаться триггером, спровоцировавшим аналогичное настроение на рынке безналичного «американца».



В-третьих, вышеприведенные два «обстоятельства» спровоцировали более раннее, чем мы предполагали, начало подготовки межбанка к появлению на рынке изрядных партий гривни компенсации НДС, намеченное на следующую неделю.



В-четвертых, мы не исключаем, что росту цен безналичного «американца» способствовало некоторое расширение гривневой ликвидности, о чем дало понять увеличение объема гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 49 540,1 млн. грн. к отметке 49 634,5 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 22 февраля заметно, на $40,6 млн., повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, судя по курсовым хроникам торгов, на рынке осталось изрядное количество продавцов экспортной выручки, которые воспользовались дебютным ростом цен и начали интенсивную продажу СКВ после 10.45 Киева, развернув тренд в сторону «медведей», что также способствует росту ликвидности.



Во-вторых, из-за этого «ассортимента» настроений рынок безналичного доллара стал более сбалансированным.



В-третьих, наряду с интенсивными продажами экспортной СКВ, 22-го наблюдались достаточно объемные ее скупки, в расчете на доминирование спроса на следующей недели при пассивности получивших гривню НДС экспортеров.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со средой, 21 февраля, в четверг, 22-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $199,4 млн. к отметке $236,8 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $152,8 млн. к $193,4 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» в четверг мы сообщили выше.



