|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лют, 2018 11:09
К 11.04 котировки «американца» на межбанке немного неожиданно понизились до 27,03/27,04 UAH/USD. «Регулятора на межбанке не видели, но, скорее всего, появится», - предположил наш гуру. И аргументировал свой прогноз тем, что на рынке появилось много продавцов СКВ, уронивших цену доллара по состоянию на 11.07 до цифры 27,00/27,02 UAH/USD.
Додано: Пон 26 лют, 2018 11:51
На 11.42 котировки доллара на межбанке, сохранив «медвежий» тренд, упали к 26,98/27,00 UAH/USD. Среди продавцов СКВ наиболее активными были нерезиденты, расставаясь с СКВ ради гривни, которую, судя по всему планирует направить на рынок ценных бумаг. Предположительно «казенный» Укрэксимбанк планирует что-то размещать свое «бумажноценное» и очень привлекательное для «варягов».
Дополуденное, крайне непродолжительное «зеленое» ралли на межбанке , нарушенное продажами «варягов» сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились с уровня 14,00/16,25% к отметке 14,00/16,00% годовых.
Эта динамика пребывает в гармонии с заметным ростом объема гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.
Додано: Пон 26 лют, 2018 12:28
По состоянию на 12.25 Киева откат курса безналичного доллара остановился на уровне текущих цен 26,98/27,00 UAH/USD. Коррекцию «американца» остановили покупки долларовых «излишков» регулятором по запросу наилучшего курса.
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:03
Наконец, около 13.01 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.
При этом на межбанке цены не изменились, оставшись на отметке 26,98/27,01 UAH/USD.
Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
реклама
|