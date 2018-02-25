RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Межбанк - актуальная
информация

Межбанк - актуальная информация
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 290291292293
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 11:09

К 11.04 котировки «американца» на межбанке немного неожиданно понизились до 27,03/27,04 UAH/USD. «Регулятора на межбанке не видели, но, скорее всего, появится», - предположил наш гуру. И аргументировал свой прогноз тем, что на рынке появилось много продавцов СКВ, уронивших цену доллара по состоянию на 11.07 до цифры 27,00/27,02 UAH/USD.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 61882
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3664 раз.
Подякували: 6996 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 11:51

На 11.42 котировки доллара на межбанке, сохранив «медвежий» тренд, упали к 26,98/27,00 UAH/USD. Среди продавцов СКВ наиболее активными были нерезиденты, расставаясь с СКВ ради гривни, которую, судя по всему планирует направить на рынок ценных бумаг. Предположительно «казенный» Укрэксимбанк планирует что-то размещать свое «бумажноценное» и очень привлекательное для «варягов».

Дополуденное, крайне непродолжительное «зеленое» ралли на межбанке , нарушенное продажами «варягов» сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились с уровня 14,00/16,25% к отметке 14,00/16,00% годовых.
Эта динамика пребывает в гармонии с заметным ростом объема гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 61882
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3664 раз.
Подякували: 6996 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:28

По состоянию на 12.25 Киева откат курса безналичного доллара остановился на уровне текущих цен 26,98/27,00 UAH/USD. Коррекцию «американца» остановили покупки долларовых «излишков» регулятором по запросу наилучшего курса.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 61882
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3664 раз.
Подякували: 6996 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:03

Наконец, около 13.01 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.
При этом на межбанке цены не изменились, оставшись на отметке 26,98/27,01 UAH/USD.

Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 61882
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3664 раз.
Подякували: 6996 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 290291292293
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (4678)
26.02.2018 14:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.