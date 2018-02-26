RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Межбанк - актуальная
информация

Межбанк - актуальная информация
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 291292293294
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 11:51

Как оказалось, наши подозрения были небеспочвенными – регулятор выкупал долларовые излишки по запросу наилучшего курса. Когда он покинул межбанк, цена «американца» по состоянию на 11.46 тотчас просела к 26,93/26,96 UAH/USD.

Дополуденное, крайне непродолжительное «зеленое» «антиралли» на межбанке , нарушенное появлением на рынке НБУ, сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не изменились, оставшись на отметке 14,00/16,00% годовых.
Эта остановка динамики пребывает в относительной гармонии с довольно высоким значением объема гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 61920
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3668 раз.
Подякували: 7003 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:27

По состоянию на 12.23 Киева откат курса безналичного доллара остановился стараниями вернувшейся на межбанк Мамы, которая в режиме запроса наилучшего курса продолжает «хомячить» доллар небольшими партиями у 20-тки уполномоченных банков по 26,93 UAH/USD. Эти мероприятия вернули цену «американца» на межбанке к прежней отметке 26,94/26,96 UAH/USD.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 61920
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3668 раз.
Подякували: 7003 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:10

Наконец, около 13.06 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.
При этом на межбанке цены просели к отметке 26,93/26,95 UAH/USD, индицируя, что регулятор тоже проголодался, покинув рынок.

Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 61920
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3668 раз.
Подякували: 7003 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 291292293294
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53829)
27.02.2018 15:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.