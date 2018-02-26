Как оказалось, наши подозрения были небеспочвенными – регулятор выкупал долларовые излишки по запросу наилучшего курса. Когда он покинул межбанк, цена «американца» по состоянию на 11.46 тотчас просела к 26,93/26,96 UAH/USD.
Дополуденное, крайне непродолжительное «зеленое» «антиралли» на межбанке , нарушенное появлением на рынке НБУ, сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не изменились, оставшись на отметке 14,00/16,00% годовых. Эта остановка динамики пребывает в относительной гармонии с довольно высоким значением объема гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.
По состоянию на 12.23 Киева откат курса безналичного доллара остановился стараниями вернувшейся на межбанк Мамы, которая в режиме запроса наилучшего курса продолжает «хомячить» доллар небольшими партиями у 20-тки уполномоченных банков по 26,93 UAH/USD. Эти мероприятия вернули цену «американца» на межбанке к прежней отметке 26,94/26,96 UAH/USD.