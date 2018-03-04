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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 бер, 2018 10:08
Судя по всему, это (снижение гривневых остатков на коррсчетах НБУ) шокировало участников торгов, которые уже к 10.06 Киева уронили цену «американца» к цифре 26,50/26,54 UAH/USD.
Додано: Пон 05 бер, 2018 11:07
По состоянию на 10.56 коррекция курса безналичного «американца» остановилась на цифре 26,50/26,54 UAH/USD.
Додано: Пон 05 бер, 2018 11:09
К 11.07 доллар решительно ушел вниз, пробивая цифру 26,50 UAH/USD: 26,48/26,50 UAH/USD. «Ждем Маму», - был кратким наш гуру.
Додано: Пон 05 бер, 2018 11:54
На 11.48 Киева котировки безналичного доллара, продолжая снижаться, оказались на уровне 26,46/26,49 UAH/USD.
Дополуденное снижение «зеленых» цен на межбанке на фоне «невмешательства» НБУ, сопровождалось признаками стабильности гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 14,25/15,75% годовых. Эта стабильность пребывала в диссонансе с заметным снижением объема гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.
Додано: Пон 05 бер, 2018 12:17
По состоянию на 12.14 котировки «американца» на межбанке консолидировались на уровне 26,45/26,47 UAH/USD. Текущее состояние дел с ликвидностью уже состоявшихся сделок, дает основание считать, что регулятор не хочет заниматься этой «мелочевкой».
Додано: Пон 05 бер, 2018 12:45
На 12.41 курс безналичного доллара, ведомый преобладанием предложения СКВ на фоне «молчания» регулятора скатился к 26,44/26,46 UAH/USD.
Додано: Пон 05 бер, 2018 13:00
Наконец на фоне не изменившихся цен (26,44/26,46 UAH/USD) валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.
На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
Додано: Пон 05 бер, 2018 17:11
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 13,36 коп., на торгах понедельника укрепился на 5,38 коп., оказавшись на уровне 26,4821 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 05 марта с уровней предыдущего закрытия 26,60/26,64 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.05 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» резко упал в цене, провалившись к 26,50/26,54, не покидая этот уровень до 11.00, возобновив коррекцию с этого часа и просев к цифре 26,48/26,50 UAH/USD.
По состоянию на 11.45 «американец» на торгах валютного межбанка оказался на отметке 26,46/26,49 UAH/USD, пробив концептуальнозначимый порог 26,50 UAH/USD. «Молчание» регулятора, предпочитавшего «не вмешиваться» арбитражом в «медвежий» тренд доллара привел цену последнего около 12.15 на цифру 26,45/26,47 UAH/USD.
Спустя 40 минут доллар сделал еще один шаг вниз (26,44/26,46 UAH/USD) и на этой же отметке ушел на обеденный перерыв около 12.55 Киева.
После обеда темп снижения долларовых цен на пустеющем межбанке замедлился , а периоды относительной стабильности в паре доллар-гривня стали длиннее.
Тем не менее, около 15.30 доллар опустился к 26,430/26,455 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке , по сути, до самого закрытия сессии.
На цифре 26,430/26,455 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.
Большинство сделок на межбанке 05 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,4821 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 5,65% с 28,0672 UAH/USD до 26,4821 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 05 марта гривна overnight котировалась банками по 14,25/15,75% годовых (с 12.24 Киева - 14,25/15,75% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 05 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, участники рынка готовились к намеченному на вторник, 06 марта, аукциону Минфина по размещению гривневых ОВГЗ, доходность которых в контексте недавнего повышения ставки Нацбанком, ожидалась на очень привлекательном уровне. Для этого мероприятия игроки аккумулировали гривню, жертвуя долларом.
Во-вторых, последние операции регулятора по размещению своих депозитных сертификатов, доходность которых тоже была «вкусной», привели к заметному сжатию гривневой ликвидности.
В-третьих, падение цены безналичного доллара 05-го катализировалось «невмешательством» в процесс регулятора, заставляя игроков торопиться в продажами СКВ из-за риска потерять на курсе. Эти продажи поддерживались аналогичными настроениями на рынке наличных.
Посадка рынка на «гривневую диету» подтверждалась падением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 44 003,6 млн. грн. к отметке 41 222,2 млн. грн. К слову, это минимальное значение индикатора с 09 февраля.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 05 февраля понизились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, как известно, по понедельникам падает объем поступления экспортной выручки из-за рубежа, вынуждая игроков при продажах пользоваться своими запасами.
Во-вторых, если на предыдущих торгах регулятор дважды принимал участие в сессии межбанка (вначале выкупая СКВ по запросу наилучшего курса, а потом посредством валютного аукциона), на сей раз НБУ был пассивным, пустив все на самотек.
В-третьих, обычно в дебюте новой недели валютный межбанк редко радует участников ликвидностью (так называемый «синдром понедельника»).
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