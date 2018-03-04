Додано: Пон 05 бер, 2018 17:11

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 13,36 коп., на торгах понедельника укрепился на 5,38 коп., оказавшись на уровне 26,4821 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 05 марта с уровней предыдущего закрытия 26,60/26,64 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.05 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» резко упал в цене, провалившись к 26,50/26,54, не покидая этот уровень до 11.00, возобновив коррекцию с этого часа и просев к цифре 26,48/26,50 UAH/USD.



По состоянию на 11.45 «американец» на торгах валютного межбанка оказался на отметке 26,46/26,49 UAH/USD, пробив концептуальнозначимый порог 26,50 UAH/USD. «Молчание» регулятора, предпочитавшего «не вмешиваться» арбитражом в «медвежий» тренд доллара привел цену последнего около 12.15 на цифру 26,45/26,47 UAH/USD.

Спустя 40 минут доллар сделал еще один шаг вниз (26,44/26,46 UAH/USD) и на этой же отметке ушел на обеденный перерыв около 12.55 Киева.



После обеда темп снижения долларовых цен на пустеющем межбанке замедлился , а периоды относительной стабильности в паре доллар-гривня стали длиннее.

Тем не менее, около 15.30 доллар опустился к 26,430/26,455 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке , по сути, до самого закрытия сессии.



На цифре 26,430/26,455 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.



Большинство сделок на межбанке 05 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,4821 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 5,65% с 28,0672 UAH/USD до 26,4821 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 05 марта гривна overnight котировалась банками по 14,25/15,75% годовых (с 12.24 Киева - 14,25/15,75% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 05 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, участники рынка готовились к намеченному на вторник, 06 марта, аукциону Минфина по размещению гривневых ОВГЗ, доходность которых в контексте недавнего повышения ставки Нацбанком, ожидалась на очень привлекательном уровне. Для этого мероприятия игроки аккумулировали гривню, жертвуя долларом.



Во-вторых, последние операции регулятора по размещению своих депозитных сертификатов, доходность которых тоже была «вкусной», привели к заметному сжатию гривневой ликвидности.



В-третьих, падение цены безналичного доллара 05-го катализировалось «невмешательством» в процесс регулятора, заставляя игроков торопиться в продажами СКВ из-за риска потерять на курсе. Эти продажи поддерживались аналогичными настроениями на рынке наличных.



Посадка рынка на «гривневую диету» подтверждалась падением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 44 003,6 млн. грн. к отметке 41 222,2 млн. грн. К слову, это минимальное значение индикатора с 09 февраля.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 05 февраля понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как известно, по понедельникам падает объем поступления экспортной выручки из-за рубежа, вынуждая игроков при продажах пользоваться своими запасами.



Во-вторых, если на предыдущих торгах регулятор дважды принимал участие в сессии межбанка (вначале выкупая СКВ по запросу наилучшего курса, а потом посредством валютного аукциона), на сей раз НБУ был пассивным, пустив все на самотек.



В-третьих, обычно в дебюте новой недели валютный межбанк редко радует участников ликвидностью (так называемый «синдром понедельника»).