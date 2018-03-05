Додано: Вів 06 бер, 2018 17:08

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 5,38 коп., на торгах вторника укрепился на 13,31 коп., оказавшись на уровне 26,3490 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 06 марта с уровней предыдущего закрытия 26,430/26,455 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.01 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» упал в цене, провалившись к 26,38/26,43, а через 24 минуты уже оказался на цифре 26,38/26,42 UAH/USD.



По состоянию на 10.35 «американец» на торгах валютного межбанка опустился к отметке 26,37/26,40, а спустя 32 минуты был уже на уровне 26,36/26,38 UAH/USD.

В это время стало очевидно, что без НБУ рынок не справится со столь динамичным падением «американца». К 11.21, когда доллар прикоснулся к цифре 26,33/26,37 UAH/USD, на рынок наконец-то вышел регулятор, выкупая «лишнюю» СКВ по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков по 26,335 UAH/USD. Гривневая интервенция немного замедлила падение доллара, цена которого по состоянию на 11.35 консолидировалась на уровне 26,32/26,35 UAH/USD, не покидая эту отметку до 13.00, когда НБУ покинул межбанк, уйдя на обед, и доллар воспользовался этим, просев к 26,31/26,34 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими до 15.20 Киева, когда единичные продажи СКВ на опустевшем рынке понизили курс доллара к 26,27/26,31 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии.



На цифре 26,27/26,31 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 06 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3490 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,12% с 28,0672 UAH/USD до 26,3490 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 06 марта гривна overnight котировалась банками по 14,00/15,75% годовых (с 12.15 Киева - 14,00/15,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 06 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как известно, во вторник растет приход экспортной выручки из-за рубежа, часть из подлежит обязательной продаже.



Во-вторых, накануне НБУ продал свои депосертификаты на 21,656 млрд. грн., деньги за которые надо было перечислить во вторник.



В-третьих, готовясь к постпраздничному появлению на межбанке отложенного с 08-09 марта изрядного пакета предложения СКВ и обвал ее цены, наши экспортеры в эту короткую рабочую неделю потихоньку «выпускали пар», понемногу распродавая доллар.



Несмотря на некоторое «послабление» на рынке гривневого ресурса (остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ ко вторнику приподнялись с уровня

41 222,2 млн. грн. к отметке 41 368,9 млн. грн.), ситуация с гривней остается достаточно напряженной. Думаю, в значительной степени «вина» за это лежит на регуляторе, повысившим на прошлой неделе свою ставку и сделав гривневые ресурсы менее доступными.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 06 февраля повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как указано выше, во вторник растет объем поступления экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежит обязательной продаже.



Во-вторых, сохранение «медвежьего» тренда, который к тому же, углубился (накануне средневзвешенный курс СКВ потерял 5,38 коп., нынче коррекция составила 13,31 коп.), стимулирует ликвидность.



В-третьих, тема «синдрома понедельника» по известным причинам нынче снята с повестки дня.