|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 бер, 2018 10:40
К 10.25 цена доллара на межбанке, немного понизив темп отката, просела к 26,38/26,42, однако спустя 10 минут оказалась уже на отметке 26,37/26,40 UAH/USD.
Додано: Вів 06 бер, 2018 11:09
По состоянию на 11.08 коррекция курса безналичного «американца» продолжалась, уронив доллар к цифре 26,36/26,38 UAH/USD.
Додано: Вів 06 бер, 2018 11:26
На 11.22 Киева котировки безналичного доллара, продолжая снижаться, оказались на уровне 26,33/26,37 UAH/USD. «Активно спускаемся в теплые долины, ждем выхода регулятора», - рапортовал наш гуру из банка-«госбегемота».
Дополуденное снижение «зеленых» цен на межбанке на фоне пока не замеченного «вмешательства» НБУ, сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились по более значимым бидам с уровня 14,25/15,75% к отметке 14,00/15,75% годовых. Это снижение пребывала в гармонии с незначительным ростом объема гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.
Додано: Вів 06 бер, 2018 11:49
Около 11.46 котировки доллара замедлили снижение, оказавшись на это время на уровне 26,32/26,35 UAH/USD. Причина «торможения» - появление на рынке регулятора, выкупавшего «лишние» доллары по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков по 26,335 UAH/USD.
Додано: Вів 06 бер, 2018 12:10
По состоянию на 12.07 стало очевидно: регулятору удалось гривневыми интервенциями остановить «баксопад» - на указанный час котировки «американца» на межбанке замерли на уровне 26,32/26,35 UAH/USD.
Додано: Вів 06 бер, 2018 13:20
Наконец на фоне понизившихся к уровню 26,31/26,34 UAH/USD цен, свидетельствовавших, что регулятор покинул рынок, валютный межбанк около 13.15 Киева ушел на обеденный перерыв.
На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
Додано: Вів 06 бер, 2018 17:08
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 5,38 коп., на торгах вторника укрепился на 13,31 коп., оказавшись на уровне 26,3490 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 06 марта с уровней предыдущего закрытия 26,430/26,455 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.01 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» упал в цене, провалившись к 26,38/26,43, а через 24 минуты уже оказался на цифре 26,38/26,42 UAH/USD.
По состоянию на 10.35 «американец» на торгах валютного межбанка опустился к отметке 26,37/26,40, а спустя 32 минуты был уже на уровне 26,36/26,38 UAH/USD.
В это время стало очевидно, что без НБУ рынок не справится со столь динамичным падением «американца». К 11.21, когда доллар прикоснулся к цифре 26,33/26,37 UAH/USD, на рынок наконец-то вышел регулятор, выкупая «лишнюю» СКВ по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков по 26,335 UAH/USD. Гривневая интервенция немного замедлила падение доллара, цена которого по состоянию на 11.35 консолидировалась на уровне 26,32/26,35 UAH/USD, не покидая эту отметку до 13.00, когда НБУ покинул межбанк, уйдя на обед, и доллар воспользовался этим, просев к 26,31/26,34 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими до 15.20 Киева, когда единичные продажи СКВ на опустевшем рынке понизили курс доллара к 26,27/26,31 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии.
На цифре 26,27/26,31 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.
Большинство сделок на межбанке 06 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3490 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,12% с 28,0672 UAH/USD до 26,3490 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 06 марта гривна overnight котировалась банками по 14,00/15,75% годовых (с 12.15 Киева - 14,00/15,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 06 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, как известно, во вторник растет приход экспортной выручки из-за рубежа, часть из подлежит обязательной продаже.
Во-вторых, накануне НБУ продал свои депосертификаты на 21,656 млрд. грн., деньги за которые надо было перечислить во вторник.
В-третьих, готовясь к постпраздничному появлению на межбанке отложенного с 08-09 марта изрядного пакета предложения СКВ и обвал ее цены, наши экспортеры в эту короткую рабочую неделю потихоньку «выпускали пар», понемногу распродавая доллар.
Несмотря на некоторое «послабление» на рынке гривневого ресурса (остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ ко вторнику приподнялись с уровня
41 222,2 млн. грн. к отметке 41 368,9 млн. грн.), ситуация с гривней остается достаточно напряженной. Думаю, в значительной степени «вина» за это лежит на регуляторе, повысившим на прошлой неделе свою ставку и сделав гривневые ресурсы менее доступными.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 06 февраля повысились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, как указано выше, во вторник растет объем поступления экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежит обязательной продаже.
Во-вторых, сохранение «медвежьего» тренда, который к тому же, углубился (накануне средневзвешенный курс СКВ потерял 5,38 коп., нынче коррекция составила 13,31 коп.), стимулирует ликвидность.
В-третьих, тема «синдрома понедельника» по известным причинам нынче снята с повестки дня.
реклама
|